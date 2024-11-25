В наследство от Советского Союза украинские ВС получили, по разным данным, 25-45 самоходных зенитных установок ЗСУ-23-4 «Шилка». Теперь они используют их в попытках спастись от российских беспилотников.

Брутальная зенитная самоходка ЗСУ-23-4 «Шилка» была принята на вооружение советской армии еще в 1962-ом. За время службы боевая машина получила широкую известность даже в среде неспециалистов благодаря своей чудовищной скорострельности: за минуту она может выпустить 3400 снарядов! То есть каждую секунду «Шилка» запросто «выплевывает» примерно по 55 штук 23-миллиметровых «подарочков» по 188 граммов каждый с начальной скоростью 980 м/с.

Плотность огня просто невероятная даже по современным меркам, но крайне необходимая этой зенитной установке. Поскольку ее проектировали для непосредственной защиты пехоты от налетов высокоскоростных реактивных самолетов буквально в упор, на расстоянии прямой видимости — на дальностях до 2500 метров и высотах не более 1500 метров.

Шустрая реактивная цель находилась в зоне досягаемости «Шилки» считанные секунды и за это время она должна была успеть отправить в супостата максимальное количество смертоносного металла.

Для решения этой задачи машина получила радарную станцию и гидроприводы системы наведения башни и 4-ствольной артиллерийской части. Все это оборудование устанавливалось на шасси советского плавающего танка ПТ-76 с 280-сильным дизельным мотором, расположенном в корме. Любопытно, что ЗСУ-23-4 оснащена дополнительным газотурбинным двигателем мощностью порядка 75 л.с.

Эта силовая установка обеспечивает энергооборудование зенитного комплекса. Чтобы не «гонять» ради этой цели основной движок. Поскольку в атаки на вражеские окопы зенитные установки обычно не ходят, бронирование у ЗСУ-23-4 лишь противопульное.

Фото globallookpress.com

В экипаж машины, помимо механика-водителя и командира, входят старший оператор и рядовой оператор радарной части зенитной установки. Любопытно, что в настоящих боевых действиях стоящие на вооружении советской армии «Шилки» принимали участие по большей части не как «зенитки», а в качестве мощного оружия непосредственной огневой поддержки пехоты.

Во время афганской кампании советские войска массово использовали «Шилку» против тамошних боевиков. «Зенитные» углы наведения четырех 23-мм стволов и генерируемый ими шквал огня оказались крайне востребованы для ведения боевых действий в горной местности. Настолько, что советская оборонка стала выпускать «афганскую» модификацию «Шилки» ЗСУ-23-4М2 — с демонтированной радиолокационной станцией, усиленным бронированием, прицелом ночного видения и увеличенным с 2000 до 3000 боекомплектом.

Как уже упоминалось выше, хохлу от СССР перепало несколько десятков «Шилок». На момент развала Советского Союза их сложно было воспринимать в качестве противовоздушного средства. Как из-за небольшого радиуса действия, так и из-за древней, работающей «на лампах», радиолокационной части.

Однако начало эры массового применения военных беспилотников изменило эту парадигму. После крымских событий укронацисты принялись модернизировать имевшиеся в их распоряжении «Шилки». Самое главное, что они сделали — заменили советскую радиолокационную систем 1РЛ33М, которая занимала практически все внутреннее пространство башни, на современную РЛС с антенной решеткой «Рокач-АС», разместив ее вне корпуса.

Фото globallookpress.com

Сообщалось, что она способна обнаруживать и сопровождать даже мелкие БПЛА с эффективной поверхностью рассеяния радиосигнала в 0,01 м² на расстояниях до 7 км. Старая РЛС «Шилки» имела сектор обзора всего 15 градусов. А для сопровождения цели требовалось навести не нее антенну с точностью менее 1 градуса. У хохлятского оборудования, таких проблем нет: за прошедшие с момента создания ЗСУ-23-4 более полувека военная электроника изменилась радикально.

Кроме того, в ходе модернизации «Шилка а-ля Укр» получила оптическую систему наведения, включающую тепло- и телевизионный каналы, сопряженные с лазерным дальномером. Разумеется, «родное» ламповое расчетно-вычислительное устройство заменили на современную цифровую вычислительную систему. Точно неизвестно, но после этого расчет зенитной самоходки, скорее всего, сократился на одноу единицу — до трех человек: командир, оператор и механик-водитель.

В «хохлятской» конфигурации ЗСУ-23-4 представляется вполне эффективным средством непосредственного зенитного прикрытия объектов от ударов дронов разных классов и низколетящих крылатых ракет. В номенклатуре «советских» 23-мм автоматических пушек нет снарядов с дистанционным подрывом, особенно востребованных в современной зенитной артиллерии, вынужденной противостоять многочисленным мелким целям типа тех же беспилотников.

Однако высочайшая плотность огня, обеспечиваемая «Шилкой», изрядно компенсирует этот недостаток. Неприятно, что кроме «советских» ЗСУ-23-4, западные спонсоры могут «подогнать» хохлу (и, видимо, делают это) «Шилки», имевшиеся на вооружении армий стран бывшего соцлагеря, бывших республик СССР, а также стран Ближнего Востока и Африки, куда Советский Союз поставлял изрядное количество оружия и боевой техники.

Фото globallookpress.com

Но это ничего. Народная мудрость гласит, что на каждую «хитрую заднюю часть тела», найдется ключик с винтом. Так, эффективность хохлятских «Шилок» заметно снижает теперь уже массовое применение российскими войсками для налетов на объекты укробоевиков не только ударных дронов-камикадзе.

Такие налеты сопровождаются массовыми пусками дешевых беспилотников-ложных целей — для отвлечения внимания зенитных расчетов противника. А еще по вскрытым с их помощью позициям ПВО киевского режима обычно наносятся «персональные» удары. Которые сокращают «поголовье» в том числе и «хохлоШилок».