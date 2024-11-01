На Украине добивают последние словенские БТР Valuk

«Коллекция» самой разной боевой техники западных стран, массово превращающейся в металлолом на Украине, продолжает неумолимо пополняться. Недавно появились фото подорвавшегося на мине БТР Valuk.

Впервые о поставках на Украину двадцати БТР Valuk из наличия вооруженных сил Словении стало известно весной 2023 года. И LKOV (Lahko kolesno oklepno vozilo) Valuk «посчастливилось» поучаствовать в безуспешном «контрнаступе» хохла летом 2023-го года в Запорожье. Украинские формирования потеряли тогда множество боевых машин. Но в то время подбитые «Валуки» в СМИ и телеграм-каналах особо не «светились». Но теперь стало точно известно о подорвавшемся на мине «словенце».

Его разработка началась аж в 1980-х, когда австрийская Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge приступила к созданию колесного бронетранспортера, позднее получившего название Pandur I. Первой на вооружение его приняла австрийская армия в 1996-ом. Примерно тогда же БТР заинтересовал военных Словении и они закупили у австрийцев 13 машин. Опыт эксплуатации оказался положительными.

В результате было заключено соглашение о лицензионной сборке этого аппарата на мощностях словенской компании Sistemska Tehnika. При этом машина стала называться LKOV Valuk, получив имя князя Валука, правившего славянским племенным государством Карантания в VII веке — оно находилось на территории нынешней Словении и Южной Австрии. В общей сложности до 2006 года их было изготовлено порядка 80 единиц.

Фото МО Словении.

Конструктивно Valuk — типичный колесный БТР из 90-х прошлого века. Это трехосная машина с расположенным в впереди справа двигателем. Слева от силового агрегата расположено место механика-водителя. Все пространство за его спиной отдано под боевое отделение и место для десанта.

В движение бронемашину приводит шестицилиндровый дизель Steyr WD 612.95 мощностью 256 л.с., работающий в паре с пятиступенчатым «автоматом». Привод — на все шесть колес. Передняя и средняя оси — управляемые.

Максимальная скорость заявлена на уровне 100 км/ч. Боевой вес — 13,3 тонны. Габариты — 5,79х2,5х2,06 метра. Корпус сварен из стальной катанной брони. Передняя проекция выдерживает попадания 12,7-мм пуль бока и корма защищают экипаж лишь от 7,62-мм бронебойных пуль и осколков снарядов.

Экипаж БТР состоит из трех человек: водитель, стрелок и командир. Обычно «Валук» вооружают либо 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Их устанавливают в небольшой поворотной башенке на крыше в средней части корпуса боевой машины.

Существует также модификация Valuk, которая вместо стандартного вооружения получила автоматическую 25-мм пушку и спаренным с ней 7,62-мм пулемет. Кроме того, на базе БТР создан самоходный 120-мм миномет, а также машина для борьбы с танками. В последнем случае тут на корпусе устанавливают пусковую установку ПТУР большой дальности TOW.

Фото МО Словении.

В базовом исполнении Valuk может перевозить шестерых пехотинцев десанта. Для их высадки в корме машины предусмотрена механизированная аппарель.

Таким образом, Valuk можно считать близким аналогом отечественного БТР-82. С той разницей, что словенская машина, в отличии от российской, имеет на одну ось меньше, перевозит меньшее число десантников и лишена возможности плавать.

Практика показывает, что 12,7-мм пулемет — главное орудие «украинских» Valuk — это, конечно, лучше, чем ничего. Но в условиях СВО его явно недостаточно для вооружения современной бронемашины. С другой стороны, колесная конструкция машины серьезно ограничивает ее функциональные возможности в условиях украинской грязи, где более-менее уверенно себя чувствует только гусеничная техника.

Так что толку от «Валуков» для хохла явно немного. Хотя в условиях жесткого дефицита любой «брони» в принципе, сгодятся и словенские БТР. Численность которых тоже неумолимо сокращается российскими войсками.