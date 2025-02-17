Легкий «полугрузовичок» Iveco VM90, выпускавшийся для итальянской армии и экстренных служб, как и другая западная техника, оказался на Украине в составе бандеровской армии. С прогнозируемым результатом: постепенным превращением в сгоревший металлолом.

Iveco VM90 — военное авто, стоящее несколько особняком в автопарке вооруженных сил стран НАТО. Это вроде и не грузовик в классическом смысле, но и не привычный боевой бронированный аппарат, а нечто среднее. Как бы то ни было, но достаточно многочисленные партии таких ТС оказались на Украине. Известно о поставках минимум сотен VM90 и непосредственно из Италии, и от германских спонсоров киевского режима.

На свет Iveco VM90 появился еще в 1980-ые. Тогда итальянская армия захотела получить в свое распоряжение небольшую многоцелевую машину для перевозки грузов, военнослужащих, а также патрулирования и эвакуации раненных. Инженеры Iveco, недолго думая, взяли за основу полноприводный коммерческий фургон Iveco Daily, подшаманили его, усилив подвеску, оснастив большими колесами и придав кабине брутально-рубленные формы.

Военных этот «экспромт» устроил. И аврмейская «Газель» по-итальянски пошла в серию. Хотя — нет: Iveco VM90, скорей, больше напоминает газовский «Соболь» предыдущего поколения, безжалостно тюнингованный каким-то фанатом стиля «милитари».

Фото производителя.

Iveco VM90 выпускался в нескольких модификациях. Пожалуй, наиболее массовой стала самая простая, с небольшим бортовым кузовом и двухместной водительской кабиной. Кузов комплектовался стойками и брезентовым верхом. Имеется и его защищенный вариант с противопульной (максимум от 7,62-мм патрона) броней. Помимо армии, его эксплуатирует итальянская полиция.

Кроме того, довольно широкое применение в итальянских ВС получила медицинская модификация. Бронированная версия получила массу «негативных отзывов» от военных по итогам применения в ходе иракской миссии НАТО. В милитаризированном Iveco Daily солдатики бодро гибли как от обстрелов, так и при подрывах на минах и фугасах.

Хохлу, судя по всему, достались преимущественно не бронированные «недогрузовики». Это относительно компактное ТС с габаритами 4500х2010х2483 мм. Снаряженная масса — 2,8 тонны. Грузоподъемность — до 1,5 тонн. Машина способна буксировать полуторатонный прицеп, а в кузове могут разместиться до восьми солдат.

Силовой агрегат представлен трехлитровым 150-сильным дизелем. КП — пятиступенчатая «механика». Привод — постоянный полный с возможностью блокировки межосевого и межколесных дифференциалов. Максимальная скорость по шоссе — 105 км/ч. В общем, вполне себе нормальный такой кондовый внедорожник.

Фото производителя.

В наступление идти на нем явно никому в голову не придет. Зато в качестве машины логистики ближнего тыла VM90 вполне могут себя проявить. И там же сгореть. Особенно, если речь идет о курском сражении.

По оценкам некоторых военкоровских каналов, только в захваченной бандеровцами российской Судже в последние дни дронами-камикадзе было сожжено более 200 всевозможных транспортных средств укронацистов.