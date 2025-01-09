Простой как три копейки: в Курской области сожгли ценный немецкий грузовик ВСУ

Люди, кое-что понимающие в военной жизни, отлично знают, что иной раз хорошая машина снабжения ценней чем пара танков на линии соприкосновения. Поэтому вражеская логистическая техника — такая же лакомая цель, что и боевые машины. И вот недавно укронацисты лишились отличного немецкого грузовика Iveco-Magirus 90-16.

Iveco-Magirus 90-16 — своего рода культовый автомобиль. Его выпускали с 1982 по 1992 год. Глядя на эти цифры, можно решить, что подобное «старичье» на данный момент представляет собой ржавую рухлядь, пригодную разве что к отправке в утиль. А вот и нет. Iveco-Magirus 90-16 был, а кое-где и остается безотказной — кондовой и надежной -рабочей лошадкой экстренны служб.

Еще до объединения Германии его, помимо военных, широко использовали пожарные, а также добровольческая спасательная служба THW. Причем внушительное количество таких ТС продолжает нести службу до сих пор в различных подразделениях экстренных служб Германии. Благодаря этому обстоятельству сотни формально древних машин провели (и проводят) всю свою жизнь преимущественно в теплых ангарах, лишь изредка выезжая оттуда по вызовам или для учений.

Так что совершенно не случайно, что за все время СВО Германия, располагая достаточно внушительным парком Iveco-Magirus 90-16, отправила хохлам мизерное количество этой техники. «Такая корова нужна самому», как говорится. ВСУ обычно используют эти грузовики в качестве артиллерийских тягачей, либо переоборудуют их в ган-траки — устанавливают в кузове советскую спаренную 23-мм зенитную установку ЗУ-23-2.

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Их применяют в качестве элемента ПВО для борьбы с нашими беспилотниками и (если очень сильно повезет) крылатыми ракетами. Последнее ставшее достоянием общественности видео с участием Iveco-Magirus 90-16 демонстрирует, как эта машина горит в конфигурации «грузовик-тягач».

Немцы передали Украине свои Iveco-Magirus 90-16 в компоновке двухрядная кабина плюс кузов — бортовая платформа. То есть девятитонная машина может перевозить одновременно до пяти тонн груза и четырех пассажиров (помимо водителя). Двухосное шасси имеет привод 4х4, обеспечиваемый раздаточной коробкой с демультипликатором.

В движение все это хозяйство приводит 6,2-литровый 6-цилиндровый дизель мощностью 160 л.с. от Deutz Regal. Фишка агрегата в том, что он имеет не жидкостное, а воздушное охлаждение. То есть в данном случае в принципе невозможно пробить радиатор просто потому, что его тут нет. Кроме того, «аппетит» у Iveco-Magirus 90-16 тоже вполне божеский — порядка 20 литров дизтоплива на 100 км пробега по шоссе.

Простая «как три копейки», выносливая и не особо прожорливое полноприводное транспортное средство — практически идеал логистического транспорта ближайшего тыла. Но запас этой техники у ВСУ невелик. Это означает, что рано или поздно (хотелось бы пораньше, конечно) все это немецкое грузовое «железо» будет сожжено российскими солдатами.