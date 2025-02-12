В зоне СВО уничтожены несколько экземпляров еще одного «вымирающего вида» украинской военной техники. На этот раз «под раздачу» российских ВС попали крайне редкие в зоне конфликта бельгийские БМП AIFV-B-C25 AIFV-B-C25.

На днях военкоровские каналы и СМИ, черпающие из них знания об СВО в массовом порядке, показали кадры поражения в курском приграничье достаточно редкого на Украине типа натовской бронетехники — нескольких БМП AIFV-B-C25. Это — одна из европейских ветвей «эволюции» американских гусеничных бронетранспортеров M113A1.

Родоначальник семейства M113 получил боевое крещение еще во время вьетнамской войны в конце 1960-ых. Позднее в армии США его сменил более крупный, тяжелый и дорогой БМП Bradley. А легкий и относительно дешевый M113 «осел» в Старом Свете. Его слегка «подшаманили» и принялись выпускать для себя и на экспорт голландцы.

В армии Нидерландов его называют YPR-765, а в бельгийских ВС — AIFV-B (Armored Infantry Fighting Vehicle). Что переводится, как бронированная боевая машина пехоты типа «В». AIFV-B-C25 — вариант, оснащенный 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA B02.

Фото производителя.

Сколько сотен M113A1 и YPR-765 в общей сложности отправилось с американских и нидерландских баз хранения на Украину точно знают только в НАТО. О AIFV-B-C25 же известно лишь то, что небольшую партию таких боевых машины около года назад передали в распоряжение бандеровских пограничников. Которых, судя по всему, теперь тоже отправили в «контрнаступ» под Курском. Где наши начали их методично жечь, выкладывая потом в Сеть отчеты, снятые дронами-камикадзе.

Надо сказать, что при всей очевидной древности конструкции, AIFV-B-C25 неплохо справляется с задачами, возлагаемыми на бронемашины его класса. Чаще всего их роль на Украине сводится к доставке десанта пехоты к рубежу его боевой деятельности — что в обороне, что в наступлении. А затем обычно следует шустрый откат назад, в тылы — чтобы не стать очередной жертвой артиллерии, ПТУР или, что вероятнее всего, не быть подбитым российским дроном.

Потомок «ветерана Вьетнама» имеет компактные по меркам современных пехотных бронемашин габариты: 5,26х2,82х2,62 м. Боевой вес — чуть более 13 тонн. Относительно небольшая масса объясняется просто: корпус БМП выполнен из алюминиевой катанной брони. Причем толщиной не менее 38 мм. А по бортам — все 44 мм.

Известно, что во Вьетнаме в руки советских оружейников попало несколько образцов еще самых первых модификаций M113. Разумеется, часть из них оправилась на полигон, где по ним отстрелялись из разных типов оружия. Оказалось, что «люминий» обеспечивает достаточно неплохую защиту экипажу от стрелкового оружия и осколков.

Фото производителя.

В открытых источниках имеются свидетельства, что броня M113 начинала пасовать лишь пред обстрелом из тяжелого 14,5-мм пулемета КПВТ, да и то с достаточно коротких дистанций. Понятно, что любое противотанковое оружие, начиная с ручного гранатомета, вскроет ее без проблем. Но — тем не менее, как говорится.

Что касается конструкции AIFV-B-C25, то она, можно сказать, классическая для большинства натовских БМП. Двигатель расположен в правой передней части корпуса. Обычно это Detroit Diesel 6V-53T мощностью 267 л.с., сопряженный с АКП Allison.

Слева от мотора — рабочее место «мехвода». За спиной последнего размещается командир. Сзади от него — боевое отделение под установленной на крыше корпуса башней автоматической пушки Oerlikon KBA 25-мм. Последняя спарена с 7,62-мм пулеметом натовского стандарта. Оператор оружия находится в башне. В корме AIFV-B-C25 размещается десант из семи пехотинцев со снаряжением. Их посадка-высадка идет через рампу в корме бронемашины.

Фото производителя.

БМП семейства M113, к которому относится и AIFV-B-C25, считается одним из самых массовых. Всего их было выпущено свыше 80 000 единиц. Причем многие экземпляры эксплуатируются до сих пор не только в армиях стран Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Как минимум несколько сотен аппаратов типа стоят на вооружении вспомогательных подразделений армии США и ее нацгвардии. Так что не стоит удивляться тому, что все новые и новые M113, YPR-765 и AIFV-B-C25 будут полыхать под ударами российского оружия.

Вряд ли у стран НАТО в обозримом будущем иссякнут возможности подкидывать эти алюминиевые «дровишки» в топку украинского конфликта. Скорей у «государства 404» закончатся готовые умирать на фронте граждане.