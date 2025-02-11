«Шишига» по-французски: на Украине утилизируют грузовых «старослужащих»

Военные действия на Украине показали, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», что в полномасштабном вооруженном конфликте найдут свое применение даже откровенно древние образцы военной техники. Один из них — французский армейский грузовик Renault TRM 2000 4х4.

Известно, что в свое время Франция обязалась отправить в распоряжение ВСУ порядка 500 грузовиков Renault TRM 2000 из наличия собственных вооруженных сил. На данный момент известно о поставках примерно половины этого объема. Хохол использует эти ТС по-разному. Так, часть из них «ушла» в распоряжение ПВО, для чего их превращаются в «ган-траки».

В этом случае кузовах грузовиков монтируется небольшой навес и устанавливается то или иное вооружение: крупнокалиберный пулемет или, например, спаренная советская зенитная 23-мм автопушка ЗУ-23-2, после чего укронацисты применяют полученный аппарат для борьбы с российскими дронами-камикадзе разных типов, которые по ночам кошмарят хохлятские НПЗ, военные заводы, электростанции и прочую подобную инфраструктуру противника.

Другая часть TRM 2000 отправляется в распоряжение погранвойск укров и подразделений их терробороны. Где их, в большинстве своем, используются по прямому грузовому назначению, в том числе и вблизи линии боевого соприкосновения, включая и курское приганичье. Где их подлавливают и уничтожают наши войска.

Фото производителя.

Renault TRM 2000 по своей конструкции и назначению — этакое французское воплощение легендарной советской «шишиги» (полноприводного грузовичка ГАЗ-66). Задача подобной техники незамысловата, но крайне важна для повседневной армейской жизни: доставлять куда требуется сравнительно небольшие партии грузов — до 2-3 тонн — по отвратительным дорогам или даже при отсутствии оных.

Для этого транспортное средство должно быть относительно компактным, с легким полноприводным шасси и геометрией, обеспечивающей высокую проходимость. Ну и неприхотливой в обслуживании и эксплуатации. В итоге на свет появляется что-то вроде той самой «шишиги» или Renault TRM 2000 4х4.

Выпуск «француза» стартовал аж в 1981 году. В общей сложности было произведено более 7000 экземпляров. Конструкция продемонстрировала впечатляющую выносливость и живучесть. Благодаря этому TRM 2000 до сих пор стоит на вооружении не только французской армии, но и ВС ряда азиатских и африканских стран.

Грузовик по-настоящему компактен. Его длина — всего 5 метров, ширина — 2,2 м, а высота кабины — 2,7 м. Собственная масса в бортовом исполнении — без малого четыре тонны. При этом грузоподъемность — две тонны. Он также способен буксировать прицеп массой до двух тонн. Кузов может быть оборудован под перевозку до 12 солдат.

Фото производителя.

Двигатель тут расположен под кабиной (как и у ГАЗ-66). Но, в отличии от бензиновой «шишиги», используется 3,5-литровый атмосферный 117-сильный дизель. Силовой агрегат крайне надежный и выносливый. Однако погонять на нем не выйдет: максимальная скорость по шоссе — порядка 85 км/ч.

Правда, по грязи Renault TRM 2000 прет не хуже ГАЗ-66. Хохол явно бережет подобные машины, стараясь не отправлять их лишний раз по маршрутам, где возможна атака российских дронов. Однако в условиях боевых действий никакую технику гарантированно сберечь не выйдет.

К тому же «французы» полностью лишены какого-либо бронирования. И потому горят как свечки, в том числе и после ударов российских систем реактивной артиллерии по тыловым районам ВСУ.