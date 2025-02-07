«Нива» по-английски: ВСУ вооружили раритетным британским броневичком

Пока в СМИ муссируются сюжеты с отправкой странами НАТО на Украину современных образцов вооружений, «войскослужбивцам» из ВСУ приходится осваивать экзотические машины аж середины прошлого века! Последним из подобных образцов бронетехники стал заслуженный британский «старикашка» Ferret Mk.1.

Сердца любителей истории бронетехники и ее коллекционеров должны разорваться от этой новости! Воевать на Украину отправился как минимум один экземпляр британской бронемашинки Ferret Mk.1. Печаль тут в том, что этих тарантасов сейчас нет даже на базах хранения королевских ВС. Они остались лишь в частных коллекциях любителей военных авто прошлого.

Видимо, один такой музейный экспонат зарубежные фанаты укронацистов выкупили у его владельца и отправили погибать за киевский режим. Штука в том, что создавался Ferret (в переводе с английского — «хорек») аж в 1947-1950 годах на базе другого маленького британского колесного броневичка, носившего имя Dingo. Который был принят на вооружение аж в 1938 году!

Его потомок Ferret Mk.1 выходил за ворота завода Daimler Motor Company в английском Ковентри с 1952 по 1971 года. За это время было выпущено свыше 4000 «Хорьков». Причем больше половины из них отправились на экспорт преимущественно в армии африканских стран. Снятая более полувека назад с производства бронемашина на текущий момент уже полностью морально устарела.

Фото amazonaws com

Она, по факту, представляет собой что-то вроде колесного варианта так называемой танкетки, массово стоявшей на вооружении РККА в годы, предшествующие Великой Отечественной войне. То были гусеничные машинки с противопульной броней, вооруженные пулеметом винтовочного калибра.

Такой агрегат, по задумке его создателей, должен был выполнять функцию своего рода подвижной пулеметной точки для усиления цепи атакующей вражеские траншеи пехоты. Но уже первый год Великой Отечественной показал, что у «танкеток» на поле боя (даже тогда!) по-настоящему хорошо получалось лишь одно: героически погибать.

На колесного «наследника» советских танкеток Ferret Mk.1 возлагались обязанности вести разведку и оказывать посильную огневую поддержку пехоте. Посильную — потому что вооружались «Хорьки» исключительно той или иной моделью пулемета под натовский патрон 7,62 мм. Прямо скажем, не густо.

Против каких-нибудь партизан с «калашами» сойдет, конечно, но не более. Справедливости ради заметим, что на излете карьеры Ferret появилась его модификация в качестве носителя пусковой установки ПТУР. Но поскольку ей никогда не доводилось воевать с танками, говорить о ее реальной боевой эффективности не приходится.

Фото amazonaws com

Зато можно начинать издевательски ржать над будущим экипажем этого чуда послевоенной британской военно-конструкторской мысли. Габариты Ferret Mk.1 составляют 3840х1910х1450 мм. Колесная база — 2290. Для понимания: это меньше, чем у LADA Niva! Единственный параметр, по которому «Хорек» превосходит продукт российского автопрома — дорожный просвет. У «британца» он равен 330 мм.

Полный экипаж Ferret Mk.1 — два человека: водитель сидит впереди, а стрелок располагается за его спиной. Во время боя верхняя часть его туловища находится в пулеметной башенке на крыше броневичка. Точь-в-точь как на советских «танкетках». Вот масса у Ferret намного больше, чем у Niva — 4,22 тонны.

Машина ведь несет противопульную броню толщиной 8-16 мм. Компоновка у нее заднемоторная. Двигатель — рядная карбюраторная «шестерка» объемом 4,2 литра Rolls Royce B.60. Мощность — 130 л.с. С ним броневик может развить до 95 км/ч по шоссе. КП — пятиступенчатая «механика».

В условиях украинского театра военных действий сложно даже и сказать — к выполнению каких задач можно пристроить Ferret Mk.1. Пулемет калибра 7,62 — не особо то и поможет атакующей пехоте. Противопульная броня не спасет от обстрела даже из крупнокалиберной снайперской винтовки. Не говоря уже о любом противотанковом оружии.

Фото amazonaws com

Тесная компоновка внутри бронекорпуса, маленькие люки для эвакуации, бензиновый мотор прямо за спиной стрелка — все это превращает экипаж британского «хорька» на поле боя в парочку самоубийц. Даже в качестве машины снабжения переднего края Ferret Mk.1 сложно представить — настолько в нем тесно. Разве что, если взять на борт груз вместо стрелка...

Хотя, скорей, этот прадедушка современных натовских МРАП и БТР даже до поля боя вряд ли сможет добраться. Да, его Rolls Royce B.60 известен своей простотой и надежностью. Но с момента его выпуска прошло более полувека! И что хохлу делать, если лопнет какой-нибудь шланг или, скажем, «даст дуба» катушка зажигания. Где тогда искать для «старичка» запчасти, когда он (обязательно!) сломается — не известно!