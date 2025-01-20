Испанский стыд: на Украине сожгли редкий экземпляр военного броневнедорожника

Информация об отправке партии испанских боевых машин URO VAMTAC проскакивала в прессе еще весной 2022 года. Однако среди фото- и видеоматериалов, подтверждающих уничтожение техники ВСУ, они попадаются не очень часто. Чему, впрочем, есть очень простое объяснение.

URO VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctico — «высокомобильная тактическая машина») разработана и выпускается испанской компанией Urovesa аж с 1998 года. В апреле 2022-го стало известно, что Испания отправила хохлу партию из 20 таких полноприводных компактных (по военным меркам, разумеется) броневиков.

И, повторим, за минувшее с тех пор время сообщений о подбитых «вамтаках» почти не было. На ум приходит разве что недавнее уничтожение такой машины на Южно-Донецком направлении. На самом деле, к нынешнему времени большинство URO VAMTAC на Украине уже уничтожены или выведены из строя.

Дело в том, что испанский армейский броневнедорожник внешне очень похож на знаменитый американский HMMWV, разбитых остовов которых на сегодняшний день по украинским полям раскидано, наверное, уже несколько сотен. С большой долей достоверности можно утверждать, что среди них затерялись и VAMTAC.

Фото armyrecognition.com

Когда в середине 90-ых испанская армия пришла к выводу, чти им нужен небольшой маневренный защищенный транспорт, первым кандидатом на эту роль стал выпускавшийся с 1984-го HMMWV. Но военные захотели более совершенную машину.

К выпуску которой приступили в 1998 году. Внешнее сходство URO VAMTAC и HMMWV принято списывать на похожесть концепций и спектров выполняемых обоими ТС задач.

URO VAMTAC построен на шасси 4х4. Может комплектоваться двигателями Steyr разной мощности — 150-170 л.с. КП — 6-ступенчатая «механика». Однако есть вариант комплектации и с 8-ступенчатым «автоматом». Максимальная скорость — 135 км/ч по шоссе. Габариты — 4,845х2,175х1,9 метра. Снаряженная масса — 3500-4200 кг, а грузоподъемность — 1500-2000 кг в зависимости от модификации.

Выпускается аппарат в трех основных вариантах: командно-штабном с четырьмя боковыми дверями, фургон и пикап. В последних двух случаях машина может иметь, помимо стандартного четырехдверного исполнения, по одной боковой двери (водительская и пассажирская), а также небольшие дверки для обитателей второго ряда сидений. Броня кабины обеспечивает защиту экипажа лишь от пуль стрелкового оружия и осколков.

Фото armyrecognition.com

URO VAMTAC в состоянии нести стандартный набор натовского вооружения. На крыше может быть размещен 7,62-мм либо 12,7-мм пулемет, автоматический гранатомет, пусковая установка зенитных или управляемых противотанковых ракет, в отсеке кузова размещают 81-мм миномет, а также 106-мм безоткатную пушку M40.

Бандеровцам VAMTAC поставлялись в четырехместном варианте с пулеметной установкой на крыше. Сколько их на текущий момент осталось «в живых» — сказать сложно. Хорошо бы хоть один экземпляр в итоге уцелел — чтобы сохранить для истории в том же парке «Патриот».