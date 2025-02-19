Какую только бандеровскую технику, поставленную НАТО Украине, ни «утилизируют» войска России в ходе СВО. И в этом списке довольно часто встречается престарелый американский БТР M113. В этой связи военный эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», как и почему США снабжали и продолжают снабжать киевский режим множеством образцов откровенно устаревшего вооружения.

Бронетранспортер M113 — довольно старый аппарат в арсенале Пентагона, разработанный еще в конце 1950-ых годов компанией Food Machinery Corp. (FMC). Это один из самых массовых и узнаваемых образцов прошлого века, довольно долго игравший роль основного бронетранспортера армии США и многих других стран.

Некоторые источники вообще называют его наиболее массовым бэтээром в истории. В Штатах он «встал в строй» в далеком 1960-ом, чтобы заменить устаревшие образцы периода корейской войны, таких как M59 и M75. За время серийного производства выпущено более 80 000 M113 в различных модификациях. Машина, повторим, экспортировалась в десятки стран.

Ранние версии двигателя этого БТР — шестицилиндровый бензиновый Chrysler 75M (209 л.с.). Модернизированные варианты M113A1/A2/A3 (с улучшенной трансмиссией и системой охлаждения) получили дизель Detroit Diesel 6V53 (215-275 л.с.). Скорость ТС — до 64 км/ч по шоссе, запас хода — около 480 км. Может преодолевать водные преграды со скоростью до 5,8 км/ч.

Базовое вооружение — пулемет M2 Browning на турели калибром 12,7-мм. Также возможна установка автоматических гранатометов, ПТРК, 20-мм или 25-мм пушек. Корпус выполнен из сплава AIMg 5083, обеспечивающего при относительно невысокой массе (около 12,3 т), защиту от пуль малого калибра и осколков. Помимо основного экипажа в составе водителя и командира, машина способна вместить 11 десантников.

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Имеются у нее и специализированные версии: M106 (с 107-мм минометом), M577 (командно-штабная), M163 VADS (зенитная самоходная установка с шестиствольной пушкой калибром 20-мм) и 1M901 ITV (противотанковый комплекс, оснащенный ПТРК TOW). Также встречаются санитарные, инженерные и ремонтные M113.

Устаревшие по нынешним меркам, в ходе вьетнамской войны 1964-1975 годов эти БТР широко применялись для транспортировки пехоты, эвакуации раненых и огневой поддержки. Однако активная практика применения M113 в боях показала их высокую уязвимость перед минами и РПГ. Тем не менее «сто тринадцатые» использовались и в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году, и в Югославии, и в ряде конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В наши дни M113 постепенно заменяются в США на AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) и Stryker, оставаясь в строю в армиях других стран, включая, например, Австралию, Италию и Израиль. Имеющие сравнительно небольшую себестоимость производства и эксплуатации, эти машины обладают простой конструкцией и ремонтопригодностью. Но из-за слабой брони они крайне уязвимы, а также имеют ограниченную по современным стандартам вместимость и устаревшую компоновку (экипаж и десант в общем отделении).

При этом американский бронетранспортер стал одним символом «Холодной войны» и ориентиром для разработки натовских БТР последующих поколений. Его адаптивность позволила создать десятки специализированных авто. Однако надо признать: это глубоко и безнадежно устаревшая машина, указывает военный аналитик Виктор Литовкин. Но американцы с самого начала конфликта поставляют на Украину в основном не современное модернизированное вооружение (знаменитые ракеты Himars — это, скорее, исключение), а преимущественно старье, накопившееся на складах за предыдущие десятилетия.

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— США постарались в первую очередь сбагрить «ржавое железо» — технику, требующую дополнительных усилий по утилизации, дополнительных затрат, — объясняет собеседник портала «АвтоВзгляд». — Белый дом использует привычную для себя циничную схему: выделяемые им многомиллиардные транши для Украины не покидали, по большей части, пределы Штатов. На эти деньги загружались мощности американских оборонных заводов, которые автоматически получали заказы, а их сотрудники обеспечивались рабочими местами.

Для освобождения складов под новую военную продукцию, завалявшаяся на них техника отправлялась киевскому режиму. И «старички» вроде М113 — это типичный пример такого хлама, который был снят с хранения резервов Нацгвардии и излишков армии США, а затем — поставлен в «страну 404», где уже совершенно бесплатно для американского бюджета утилизируется войсками России.

Собственно говоря, эта схема — ни для кого не секрет. Суть ее механизма неоднократно открыто озвучивали представители высших властных эшелонов США, включая Энтони Блинкена — госсекретаря США в прежней администрации. Более того: схема эта вовсе не новая. Она давно стала классикой для американских властей, — рассказывает наш эксперт.

Впрочем, подобный подход к вопросу характерен для Пентагона, ведь наиболее передовая, современная техника требует, помимо больших инвестиций для ее производства, особенного обслуживания. Но его могут обеспечить лишь высококвалифицированные спецы, владеющие военно-технической англоязычной терминологией, способные читать сложные технологические карты.

Понятно, что таких специалистов на Украине нет. А обслуживать подобную технику на передовой с помощью американских военных — значит, рисковать их жизнями, ставя под удар. И этот аргумент тоже учитывается при выборе Пентагоном вооружений для поставок «просроченному» режиму.