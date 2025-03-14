Еще одна бронированная «неведома зверушка» из стран бывшего соцлагеря, как недавно выяснилось, имеется на вооружении коллекции ВСУ. Речь идет о боевой машине ML-A95M на базе румынского БТР TABC-79.

Любопытное фото выложили в соцсети украинские зенитчики. Они, оказывается, воюют на зенитно-ракетном комплексе ML-A95M. Он состоит из двухосного БТР TABC-79 с установленной на нем противовоздушной системой CA-95M. Это аналог советского ЗРК малой дальности «Стрела-1» с четырьмя ракетами в пусковой установке. Подобного класса системы ПВО используются сейчас обеими сторонами конфликта для борьбы преимущественно с разведывательными беспилотниками противника.

Сам по себе этот румынско-советский комплекс ПВО особого интереса не вызывает — как минимум в силу своего почтенного возраста. В СССР он был принят на вооружение еще в конце 1960-ых! Известно, что для румынской армии местный оборонпром изготовил в 1980-ых чуть менее полусотни таких ТС. Машина-носитель этой зенитной древности представляет собой довольно любопытный образчикй румынской военно-технической мысли.

Сам по себе TABC-79 — двухосный компактный БТР. Внешне он напоминает знаменитый советский «бардак» — боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ). Однако, технически ничего общего он с ней не имеет.

Все началось с советского четырехосного советского бронетранспортера БТР-70. В свое время румыны начали выпускать локализованный вариант этой машины под названием TAB-77 8x8. Пожалуй, главным отличием от «исходника» стала замена двух бензиновых карбюраторных моторов ЗМЗ-4905 суммарной мощностью 240 л.с. на пару дизельных силовых агрегатов Savia 797-05M1 общей мощностью 265 л.с.

Со временем румыны решили, что им тоже, как и советской армии, нужен свой собственный БРДМ. Копировать «бардак» они не стали, а пошли своим путем. Не мудрствуя лукаво, сделали его путем «отсекания лишнего» от большого TAB-77 8x8. Уменьшили бронекорпус, ополовинили количество осей, оставив схему 4х4 и единственный двигатель.

Полученный таким образом TABC-79 начал поступать в румынские войска в начале 1980-ых. Позднее, в середине 1990-ых, машину модернизировали, осовременив связь и приборы наблюдения. Параллельно был сокращен экипаж. В нем остались лишь водитель и командир, взявший на себя еще и функции стрелка-оператора крупнокалиберного 14,5-мм пулемета КПВТ в башенке на крыше.

Собственно, в таком виде зенитная модификация TABC-79 и оказалась на Украине. С той разницей, что вместо башни с пулеметом она несет пусковую установку на четыре «Стрелы». Рабочее место ее оператора и аппаратура наведения заняли не только боевое отделение, но и места четырех пехотинцев-десантников в корме.

Габариты стандартного TABC-79 — 5640х2 800х2 340 мм. Боевая масса броневика — 9,27 тонны. Кузов сварен из листов брони, обеспечивающей защиту от пуль крупнокалиберного пулемета. Водитель располагается впереди слева. За его спиной — боевое отделение и места для десантников. В корме, слева от продольной оси, располагается моторно-трансмиссионное отделение.

Двигатель — дизельный марки Savia 798.05N2 мощностью 160 л.с. Трансмиссия автоматическая, полноприводная. Максимальная скорость по шоссе — 95 км/ч. Аппарат способен плавать — тут имеется водомет. Вход и выход из машины предусмотрен через три люка в крыше, две треугольные дверцы в бортах и большую дверь в корме.

Характерно, что о поставках хохлу зенитной модификации TABC-79 из стран НАТО в открытых источниках ничего не сообщалось. Поэтому не исключено, что эти ТС служат ВСУ уже достаточно долго, и запасы предназначенных для них ракет комплекса «Стрела» на текущий момент либо исчерпаны, либо подходят к концу.

В связи с чем, видимо, сохранение в секрете информации о наличии румынских ЗРК на украинской земле перестало иметь смысл. Если дело и правда обстоит таким образом, то дни этих представителей ПВО сочтены. Их «разжалуют» до уровня обычных БТР и отправят на передовую — гибнуть под ударами российских беспилотников и артиллерии.