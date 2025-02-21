До последнего времени несколько образцов натовской бронетехники на Украине все еще оставались «нецелованными» российским оружием. В коротком списке подобной техники числился и американский танк-мостоукладчик M60 AVLB. И вот в процессе последнего курского вторжения ВСУ был уничтожен экземпляр и этой техники.

На днях, на ставших достоянием СМИ кадрах объективного контроля, снятых российскими беспилотниками, был замечен выведенный из строя инженерный танк M60 AVLB. Бандеровцы использовали его для наведения переправы через речку Смердица возле хутора Колмаков в окрестностях Суджи.

Затем по ней в сторону российских позиций двинулась бронетехника укронацистов. И этот «контрнаступ» на нашу территорию тоже захлебнулся. Группировка ВСУ потеряла кучу бронетехники. Дронами был выведен из строя и американский мостоукладчик. Хотя задачу свою он выполнить все-таки успел — переправу организовал.

M60 AVLB (Armored Vehicle Launched Bridge — «защищенный мостоукладчик») построен на шасси американского танка М60А1. Последний стоял на вооружении армии США до 1980-ых, пока его не сменил M1 Abrams. Создавался AVLB просто. С М60 сняли башню и установили на ее место ложе для перевозки моста.

Фото globallookpress.com

А в передней части корпуса разместили гидравлику, отвечающую за установку и обратную погрузку пролета на крышу машины. Последний в транспортном положении находится как бы в сложенном вдвое состоянии, причем он не выступает за боковые габариты танкового «кузова». С момента своего создания шасси машины на претерпело существенных изменений.

Длина ее корпуса равна 9,44 метра, а ширина — 3,66 метра. Полная масса — менее 57 тонн, из них порядка 15 тонн приходится на мост. В движение аппарат приводится 750-сильным дизельным мотором. Экипаж, состоящий из двух человек (механик-водитель и командир-оператор моста), размещен в середине корпуса — там, где у исходника размещалась башня.

Все манипуляции с мостом экипаж осуществляет, не выходя из транспортного средства. Передняя часть корпуса тут изготовлена из стальной гомогенной брони толщиной не менее 85 мм. Что надежно защищает даже от бронебойных снарядов скорострельных пушек калибром до 30 мм. От практически любого современного противотанкового боеприпаса она, разумеется, не спасет. Что и было продемонстрировано российскими операторами ударных беспилотников.

Но это и не главное. От AVLB требуется всего лишь быстро (в течении пяти минут) установить свой 15-метровый мост 3,8-метровой ширины под огнем противника и отползти в сторонку, давая дорогу боевой технике. Организованная таким образом переправа способна выдержать проход машины массой до 80 тонн. Когда надобность в мосту иссякнет, укладчик может загрузить его на себя и отправиться вслед за ушедшими вперед частями к новой преграде.

Фото globallookpress.com

Примечательно, что на Украину M60 AVLB прислали задолго до недавних событий в курском приграничье. В СМИ проскакивали данные о партии в 16 единиц. Но до сей поры хохол все не знал, к какой задаче эту технику пристроить.

В приснопамятном летнем «контрнаступе» на российское Запорожье мостоукладчики не пригодились, поскольку генералы ВСУ и их кураторы планировали по-кавалерийски — преимущественно на высокомобильной легкой бронетехнике — промчаться сквозь в страхе разбегающиеся российские боевые порядки.

Форсирований противотанковых рвов, речушек и прочих канав не предполагалось. Поэтому медлительные гусеничные мостоукладчики оказались не к месту. Как известно, все тогда у хохла пошло не по плану. Атака провалилась, оставив в местах боев тысячи тонн горелой брони. И вот теперь, более чем через полтора года после тех памятных событий, ВСУ таки сумели отправить в бой американские инженерные машины.

Военного толку от этой затеи, как оказалось в итоге, опять не вышло. Зато редкая спецтехника успела немного поработать по прямому своему назначению. Теперь она не «скучает», простаивая в тыловых ангарах, а, как и положено всем нормальным боевым машинам НАТО на Украине, ржавеет своей обгорелой броней под открытым небом.