Горит за милую душу: на Украине уничтожили плавающую «алюминиевую» гаубицу М109

Дальнобойные самоходные артиллерийские установки, наряду с беспилотными дронами, стали чуть ли не основой огневой мощи обеих сторон конфликта на Украине. Поэтому каждая уничтоженная гаубица бандеровцев — очень хорошая новость для российских солдат и на передовой, и в тылу. И вот на днях хохол потерял одну из них — американскую М109.

Чем примечательна эта самоходная гаубица, так это своим массовым распространением по всему миру. За прошедшее с момента ее создания время, армии не только США, но и внушительного списка европейских, азиатских, ближневосточных и прочих стран получили в свое распоряжение свыше 9000 единиц М109 и ее модификаций. Несколько десятков этих САУ после 2022-го года оказались и в распоряжении укронацистов.

В серию, силами заокеанской военной промышленности, гаубица пошла в 1962 году и производилась в большом количестве до 2003-его, продолжая оставаться самым массовым образцом подобного вида техники на вооружении янки. Столь долгая и успешная карьера самоходки объясняется как ее изначально удачной конструкцией, так и присущим ей большим потенциалом для модернизации.

Главная «фишка» М109 в том, что и корпус, и башня у нее сделаны из катанной алюминиевой брони. В свое время американским военным приспичило иметь самоходную гаубицу, способную самостоятельно преодолевать водные преграды. Как раз ради обеспечения плавучести (путем снижения веса) вместо броневой стали и был применен алюминий. Однако плавать М109 может лишь с дополнительно прицепленными к корпусу специальными «поплавками».

Фото globallookpress.com

Внешний дизайн аппарата незамысловат: корма и борта корпуса вертикальные, крыша расположена горизонтально, верхний лобовой лист имеет существенный наклон.

Орудийная башня кругового вращения размещена в кормовой части. В ее бортах предусмотрены люки, сзади — еще один люк для загрузки боеприпасов.

Двигатель самоходки размещен передней части самоходки справа. Слева от него сидит механик-водитель. Экипаж состоит из шести человек: помимо «мехвода» и командира, в его состав входят наводчик, его помощник и еще два номера расчета.

Орудие — 155-мм гаубица натовского стандарта. Вертикальное наведения ствола возможно в пределах от -3 до +75 градусов. Горизонтальное — на 360 градусов. Привод наведения — гидравлический. Заряжание раздельное. Снаряд, метательный заряд и капсюль-воспламенитель отправляются в ствол с помощью полуавтомата заряжания. Максимальная скорострельность орудия — шесть выстрелов в минуту. В качестве вспомогательного вооружения используется 12,7-мм крупнокалиберный пулемет.

Фото globallookpress.com

После шести модернизаций, которым подверглись M109 в процессе выпуска и эксплуатации, стоящие на вооружении армии США машины носят обозначение M109A6 Paladin.

В такой конфигурации она оснащена удлиненным до 39 калибров стволом, улучшенной бронезащитой башни, боекомплектом на 28 снарядов, которые могут бить на расстояние до 30 км.

Гаубица оснащена цифровыми системами управления огнем, связи и спутниковой навигации. Ходовая часть «Паладина» имеет много элементов, применяемых на БМП M2 Bradley. Восьмицилиндровый 600-сильный дизель Cummins V903 — также позаимствован у «Брэдли». Таким образом, перед нами массовая и достаточно продвинутая современная САУ, неплохо, увы, зарекомендовавшая себя в зоне СВО.

Что, впрочем, не спасает украинское «поголовье» американских самоходок от планомерного уничтожения российскими военными. Чаще всего возмездие прилетает с неба в виде дрона-камикадзе «Ланцет», после попадания которого M109 обычно сгорает дотла, без шансов на восстановление: вместе со своим алюминиевым корпусом и башней.