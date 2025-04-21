Пройдет везде: тяжелый робот «Сталкер» сможет разминировать любое поле

Портал «АвтоВзгляд» продолжает знакомить своих читателей с новейшими образцами российской боевой техники. В этот раз наше внимание привлек новейший робот-сапер, который сравнительно недавно был испытан в зоне СВО.

«Боевое крещение» на реальном минном поле новый самоходный роботизированный комплекс прошел год назад, в апреле 2024-го, на Донбассе. Под Авдеевкой «Сталкер» освобождал зелю от зарядов любого калибра с помощью специального вращающегося бойкового трала. В среднем каждые полминуты гремел взрыв, а мощная броня «первопроходца» оберегала его от всех мин, включая противотанковые.

«Сталкер» — это управляемый дистанционно, на расстоянии до 1 км, комплекс тяжелого класса массой 27 т и шириной траления около 3 м и глубиной до 30 см. Оснащен гидростатической трансмиссией и двигателем мощностью 540 л.с. Может пройти по минному полю с разной частотой траления до 5 км. Максимальная скорость движения — до 10 км/ч (при тралении — до 5 км/ч). Главное — чтобы не отставал оператор, управляющий этой мощной машиной, оснащенной четырьмя видеокамерами, посредством пульта, который напоминает джойстик для игровой приставки.

Фото: globallookpress.com

Для «Сталкера» разминирование донбасских полей прошлой весной должно было стать своего рода экзаменом перед запуском в серийное производство. Увы, но спустя год после полевых испытаний информации об этой замечательной машине в открытом доступе по-прежнему очень мало. Известно, что завод-изготовитель робота — челябинский «ДСТ-Урал». Однако никаких сведений о «Сталкере» на сайте организации нет. В каких масштабах он применяется сейчас в зоне СВО, тоже не очень ясно.

А жаль, учитывая, что массовое использование таких автономных машин, поддерживаемых небольшой основной командой высококвалифицированного персонала, позволяет оперативно начать работы по разминированию, вести их непрерывно и независимо от погодных условий. Тем более, что в России по состоянию на май 2024 года у «Сталкера» не было «конкурентов» среди соотечественников.

Военный аналитик Виктор Литовкин высоко оценивает роль такого уникального для России робототехнического средства разминирования, как «Сталкер». Но есть один очень важный момент, на который эксперт обращает внимание. Дело в том, что текущие боевые действия в зоне СВО все еще протекают преимущественно на дорогах и вдоль дорог, непосредственно в населенных пунктах и в их окрестностях, а также во всевозможных лесопосадках.

Фото: globallookpress.com

То есть на такой местности, разминирование которой невозможно доверить громоздкому самодвижущемуся комплексу, как бы он ни был хорош. Предназначен он все же именно для ровных полей. А на более сложной местности эффективно разминировать могут лишь сами люди — подготовленные специалисты, саперы, оснащенные всем необходимым, но при этом работающие все-таки без применения крупногабаритной техники, к которой относится «Сталкер».

Выводить же такой комплекс на голое поле в непосредственной близости от передовой, над которой господствует беспилотная авиация, это большой риск: слишком заметная цель. Так что переживать по поводу возможных ограниченных масштабов применения «Сталкера» пока преждевременно. В нынешних условиях использование этой боевой машины и подобных ей технических средств пока остается вопросом перспективы.

Да, за такими устройствами, можно сказать, будущее, соглашается эксперт. И впоследствии, когда после окончания боевых действий в зоне СВО предстоит разминировать обширные открытые пространства, нашпигованные взрывчаткой, такие машины, как «Сталкер», еще скажут свое слово.