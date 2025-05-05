Гори-гори ясно: почему польские САУ AHS Krab так красиво полыхают в зоне СВО

В районе села Красный Лиман Донецкой области после удара российского беспилотника-камикадзе кинематографично полыхнула и взорвалась польская самоходка AHS Krab. Портал «АвтоВзгляд"рассказывает об этом весьма любопытном в смысле своей конструкции «гибриде».

AHS Krab (аrmatohaubica samobieżna — «самоходная бронированная гаубица») в прямом смысле «сгорела на работе». Процесс уничтожения одной из таких машин, эксплуатируемых ВСУ, оказался запечатлен «от и до» камерой российского разведывательного беспилотника на временно оккупированной части ДНР.

Замаскированный экипажем, «поляк» находился в лесополосе. Но те, «кому надо» машину засекли и направили на нее российский ударный дрон. Уже через несколько секунд после поражения изо всех щелей «Краба» выхлестнули мощные языки пламени. Обычно таким образом — быстро, ярко, жарко — горят пороховые метательные заряды.

А еще через короткий промежуток времени в полыхающей машине что-то взорвалось — видимо, началась детонация снарядов. Если в момент удара беспилотника внутри «Краба» находился его экипаж, то он, скорее всего, погиб в огне. А сам аппарат годится теперь только для сдачи в металлолом.

Фото globallookpress.com

Впечатляющие кадры уничтожения Krab — неплохой повод разобраться: что же это за САУ? Тем более, что количество досконально подтвержденных эпизодов уничтожения этих «аrmatohaubic» уже давно перевалило за шесть десятков.

При том, что в открытых источниках говорится лишь о 80 официально отправленных пшеками на Украину машин этого типа. А всего до начала СВО на вооружении польской армии находилось не более 120 таких самоходок.

Строго говоря, «польским» AHS Krab можно назвать с очень большой натяжкой. Гордо-независимые паны, пожалуй, одними из первых среди всех сран бывшего Варшавского договора после развала СССР ломанулись избавляться от «проклятого советского наследия» в своих вооруженных силах.

В рамках этого процесса в конце 1990-ых они озаботились созданием собственной самоходной гаубицы, соответствующей стандартам НАТО. После кучи всевозможных тендеров, испытаний прототипов и прочих сопутствующих процессов — а именно в 2016 году — на вооружение польской армии и поступила первая партия AHS Krab.

Фото globallookpress.com

Машины выпускались и выпускаются до сих пор на оборонном заводе Huta Stalowa Wola. Ну то есть как — выпускаются? Берутся гусеничные шасси от южнокорейской самоходной гаубицы K9 Thunder, первая пара десятков которых поступили из Кореи от тамошнего оборонного гиганта Hanwha Techwin. Позже было налажено лицензионное производство этих шасси в самой Польше.

К корейской «тележке» приделывается башня от британской САУ AS-90. Причем пушка в этой башне (калибр — 155 мм) поступает с немецких заводов Rheinmetall. Точно такое же орудие, кстати, немцы применяют в собственной САУ PzH 2000. Последняя, кстати, тоже воюет на стороне хохла.

Вот такой вот у поляков Krab: корейско-британско-немецкий «франкенштейн». Хотя система управления огнем тут формально считается вроде как самостийно-польской. Но, судя по всему, и она тоже — в лучшем случае плод «лицензионной любви» с теми же немцами или англичанами, например...

Ка бы то ни было, но «мутант» оказался вполне жизнеспособным. Это подтверждают, как минимум, масштабы применения «Краба» на Украине.

Фото globallookpress.com

Его габариты, включая ствол, составляют 12,1х3,63х3 метра. Боевая масса — 48 тонн. Корпус сварен из бронелистов толщиной 16 мм. Это означает защиту исключительно от стрелкового оружия калибра не выше 7,62 мм. Экипаж состоит из пяти человек. Водитель размещен впереди справа.

Рядом с ним находится моторно-трансмиссионный отсек, где используется турбодизель производства немецкой компании MTU модель MT 881 Ka-500 мощностью 1000 л.с. В трансмиссии применен американский четырехступенчатый «автомат» Allison X1100-5A3.

Имеется и вспомогательная силовая установка, которая приводит в действие автономный электрогенератор мощностью 5,5 кВт, питающий бортовые системы САУ во время стоянки, когда заглушен основной двигатель.

Помимо мехвода, в экипаже присутствуют еще командир, наводчик и два заряжающих. Все они размещаются в боевом отделении — во вращающейся башне и непосредственно под ней.

Фото globallookpress.com

Как уже было сказано выше, основное орудие AHS Krab — 155 мм гаубица. Ее дальность стрельбы стандартным снарядом достигает 30 км, активно-реактивным — до 40 км. Максимальная скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

Но «бабахать» с такой частотой она может не дольше трех минут — перегреваются ствол и гидравлика. В нормальном режиме скорострельность «Краба» — два выстрела в минуту.

Для самообороны машина оснащена 12,7-мм пулеметом WKM-B. Конструктивно это советский пулемет НСВ, переделанный под натовский патрон калибра .50 Browning. Возимый боекомплект гаубицы состоит из 40 выстрелов.

29 снарядов и метательные заряды к ним размещены в башне. Еще 11 снарядов находятся в шасси. Судя по всему, AHS Krab так красиво и быстро полыхнул «на камеру» под Красным Лиманом благодаря тому, что кумулятивная струя боеприпаса дрона-камикадзе добралсь до боеукладки метательных зарядов. Что и вызвало мгновенный пожар внутри «коробочки».