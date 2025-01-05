У укронацистов все никак не кончаются кажущиеся уже бесконечными запасы советской бронетехники из стран бывшего соцлагеря. Но рано или поздно эта «веревочка» виться перестанет. И очередное свидетельство тому — бесславная судьба польской БМП BWP-1 в Курской области.

Кладбище военного горелого металлолома в нашем приграничье пополнилось очередным образчиком «советского наследия» в армиях некоторых стран НАТО. На этот раз речь идет о польской гусеничной бронемашине BWP-1.

Аббревиатура ее названия расшифровывается как Bojowy wóz piechoty-1. Сей «воз печоты» — отнюдь не национальное изобретение заносчивых пшеков. Это лишь лицензионный вариант «древнесоветской» БМП-1.

Старт массового производства этой бронетехники случился, напомним, в далеком 1967 году. Общий тираж БМП-1 и ее клонов в странах бывшего соцлагеря превысил 43 000 единиц. Из них порядка 2000 изготовили в Польше.

Корпус BWP-1 тот же, что и у БМП-1. Это 13-тонная машина с габаритами 6735х2940х2068 мм. Броня толщиной обеспечивает, по сути, лишь противопульную защиту. Ее принесли в жертву считавшейся в 1960-х годах ключевой способности бронемашины — возможности самостоятельного плавания.

Ведь советское командование мыслило тогда категориями молниеносных прорывов механизированных частей по просторам натовской Европы. А в этом деле без возможности быстро форсировать водные преграды — никак.

Фото производителя.

Внутренняя компоновка что у BWP-1, что у БМП-1 одна: 300-сильный дизель установлен в передней части корпуса справа. Рядом с ним рабочее место мехвода.

За его спиной — боевое отделение, над которым расположена поворотная башенка с основным оружием — 73-мм гладкоствольной пушкой и 7,62-мм танковым пулеметом.

На некоторых БМП-1 дополнительно монтировали пусковую установку ПТРК «Малютка» — для борьбы с танками. В задней части BWP-1 располагается десантное отделение, рассчитанное на восьмерых пехотинцев. Их посадка-высадка идет через распашные двери в корме.

Понятное дело, что древняя БМП с экзотической пушкой давным-давно не устраивала польских военных. Но просто так списывать BWP-1 в утиль было жалко, и они несколько раз пытались ее модернизировать. Несколько волн улучшений пережили системы наблюдения и связи. Партия BWP-1 получила обвес дополнительной защиты бортов и лобовой проекции, что повысило живучесть аппарата в целом.

Фото производителя.

Но в первую очередь поляки избавились от 73-мм орудия с ручным заряжанием. В варианте BWP-1M «Puma-1» БТР получил в свою башню 25-мм автоматическую пушку. Существует вариант BWP-1M с 30-мм автопушкой Bushmaster II Mk. В1990-ых поляки пытались пристроить к BWP-1M башню от шведского БТР CV9040 — с его 40-мм автоматической пушкой.

Но с этим вариантом дело как-то не задалось. Зато в 1995-ом свет увидела BWP с необитаемым боевым модулем, оснащенным 23-мм скорострельным агрегатом.

Параллельно, на складах польской армии пылилось изрядное количество BWP-1 в «родной» комплектации. Их-то в первую очередь и отправили хохлу. Которому смотреть в зубы такому «дареному коню» не приходится. Что дали, на том и воюет. В том числе и в Курской области.

Там, на данный момент, по подсчетам военкоровских каналов, нажгли уже порядка 40 разновидностей боевой техники из числа имевшейся в распоряжении бандеровцев. «Поляки» в этом списке утилизированной брони далеко не первые и, надо полагать, не последние...