Старая SKOTина: ВСУ получили чешско-польский БТР-пенсионер

Полтавская территориальная оборона ВСУ похвасталась, что получила в свое распоряжение древний бронетранспортер OT-64 SKOT R-3M. И теперь бандеровским воякам придется тащить службу с техникой, давно отметившей свой полувековой юбилей.

Любопытно при этом, что машину хохол получил в единственном экземпляре. Причем она прибыла на Украину в песочной раскраске корпуса. Это может косвенно свидетельствовать о том, что ее приобрели в одной из стран Африки или Ближнего Востока. Ведь после крушения СССР и развала соцлагеря сотни БТР OT-64 отправились на экспорт в Ирак, Алжир и ряд других стран Африки, Юго-Восточной Азии и даже в Южной Америки.

Заметим, что OT-64 SKOT в модификации R-3M не несет никакого вооружения, поскольку такими машинами комплектовались инженерные подразделения и связисты. Однако можно не сомневаться, что укронацисты обязательно прикрутят к нему башенку с каким-нибудь пулеметом. Тем более, что основная масса SKOTов выпускалась в вооруженной комплектации.

OT-64 SKOT (Střední Kolový Obrněný Transportér — «средний колесный бронированный транспортер» в переводе с чешского) начали проектировать еще в 1959 году. Занимались этим чешские и польские оборонные компании. Первые отвечали за двигатель, ходовую часть и управление, а вторые — за корпус, оборудование и вооружение. Выпускался чешско-польский колесный БТР с 1963 по 1971 год суммарным тиражом порядка 4500 экземпляров и стоял на вооружении многих европейских стран Варшавского договора.

Корпус OT-64 сварен из стальных бронелистов толщиной 6-13 мм. То есть он обеспечивает лишь противопульную защиту. Габариты — 7440х2550х2710 мм. Боевой вес — 14,5 тонн. При этом машина может плавать при помощи двух штатных гребных винтов! В движение БТР приводит 180-сильный дизельный V8 воздушного охлаждения, позаимствованный у гражданского грузовика Tatra-138.

Боевая машина может разогнаться по шоссе до 100 км/ч. Коробка передач — пятиступенчатая полуавтоматическая, производства завода Praga-Wilson. Ее механизм имеет достаточно оригинальную планетарную конструкцию. Так, чтобы переключить передачу водитель сначала должен устанавливает рычаг КП в нужное положение, а потом нажимает педаль сцепления. После этого переключение происходит в автоматическом режиме.

Водитель и командир располагаются в передней части аппарата рядом друг с другом и смотрят на мир через пуленепробиваемые лобовые стекла. Попадают они на свои места через небольшие боковые двери. Кроме того, у командира есть собственный люк в крыше. За их спиной располагается моторно-трансмиссионный отсек. Привод OT-64 — подключаемый полный. В обычном режиме момент подается на две задние оси, а при необходимости подключаются две передние (управляемые) и машина становится 8х8.

Корма БТР отведена под отделение десанта. Солдаты в нем располагаются на скамьях вдоль бортов. Вход-выход пехотинцы осуществляют либо через задние распашные двери, либо с использованием больших люков в крыше корпуса у них над головами. OT-64 в состоянии перевозить до 15 пехотинцев, один из которых выполняет роль оператора вооружения БТР. В стандартной комплектации на его крыше устанавливалась вращающаяся башенка с 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ и спаренным ним 7,62-мм ПКТ.

Надо сказать, что для своего времени OT-64 оказался отличной бронемашиной, по ряду эксплуатационных и боевых параметров превосходивший своего советского ровесника БТР-60. В немалой степени именно поэтому чешско-польская бронемашина пользовалась высоким спросом у иностранных покупателей в 1990-ых.

В принципе, и сегодня для выполнения стандартных хохлоармейских задач (в качестве «такси» для пехотинцев на передовую) эта пожилая техника вполне сгодится. С условием, что ей не придется при этом месить грязь пересеченной местности. Практика показывает, что почти любой колесной технике не по зубам раскисший украинский чернозем.