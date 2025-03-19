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Польский «цветочек»: на Украине сожгли присланную Варшавой самоходную гаубицу

САУ 2S1 Goździk уничтожили под Купянском

На Украине продолжается «плановая утилизация» собранного со всех стран НАТО военного старья. Очередным трофеем российских дроноводов стала польская САУ 2S1 Goździk.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Польский «цветочек»: на Украине сожгли присланную Варшавой самоходную гаубицу

К началу 1990-ых, когда окончательно развалился блок стран Варшавского договора, на вооружении армии Польши, входившей в этот блок, состояло 300 самоходок 2S1 Goździk. А всего их было изготовлено свыше 500 единиц. Это боевая машина представляет собой выпускавшийся по лицензии на заводе Huta Stalowa Wola вариант советской самоходной 122-мм артустановки 2С1 «Гвоздика».

Сколько из них дожило в боеспособном виде до начала СВО на польских складах, точно знают лишь сами пшеки. Которые, начиная с февраля 2022, не упустили еще ни одного случая продать хохлу свое военное старье по космическим ценам. Так что не удивимся, если в итоге все сохранившиеся с советских времен Goździk окажутся (или уже оказались!) в распоряжении укронацистов.

Это предположение явно близко к истине, поскольку за годы СВО уже было подтверждено уничтожение чуть ли не сотен бандеровских «Гвоздик» или их «клонов». А они все никак не закончатся. САУ этой модели были приняты на вооружение советской армии в самом начале 1970-ых. Тогда 2С1 «Гвоздика» стала первой в мире плавающей самоходной гаубицей.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Однако на текущий момент ее боевые возможности считаются довольно ограниченными. Дело в том, что орудие 2С1 — 122-мм гаубица 2А31 — может послать снаряд максимум на 15 км. То есть для обеспечения приемлемой точности стрельбы машине нужно находиться в 10-11 км от цели — в пределах 5-7 км от переднего края.

И это при том, что в условиях украинского конфликта ударные дроны обеих сторон углубляются в тылы противника порой на 20 км! В подобных условиях Goździk/"Гвоздика" давно уже превратились в лакомую мишень для разного рода ударных беспилотников.

Что касается 2S1 Goździk, то она, как и советский «исходник», в качестве шасси использует ходовую часть старой доброй «мотолыги» МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный). На крыше задней части корпуса которого смонтирована поворотная башня 122-мм полуавтоматическая гаубица.

Бронирование этой САУ — противопульное. Корпус и башня сварены из катаной стали. Толщина пластин лобовой части корпуса — 15 мм, а башни — 20 мм. Габариты аппарата — 7,26х2,85х2,73 м. Боевая масса — 15,7 тонн. Малый вес позволяет бронеавто плавать. «Гвоздика» при движении по воде гребет гусеницами, а вот Goździk оснастили дополнительными водометами. Коме того, поляки выпустили небольшую партию таких САУ для оснащения своих частей береговой обороны. У них по бортам наварены стальные «поплавки» для повышения плавучести.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Изначально и «Гвоздика», и Goździk оснащались исключительно 300-сильным дизельным мотором ЯМЗ 238Н. Полякам это не шибко нравилось, поскольку благодаря поставкам двигателей СССР жестко контролировал масштабы производства и сбыта самоходок. Ведь все остальное — корпус, трансмиссию, ходовую часть и орудие паны научились делать сами — в кооперации с военными заводами стран бывшего соцлагеря.

Когда же «Варшавскому договору» пришел конец, в моторном отделении Goździk (в правой передней части корпуса) поселился его почти полный аналог — SW-680T. Это, фактически, тот же «ярославский» мотор, выпуск которого наладила у себя сама Huta Stalowa Wola.

Экипаж Goździk состоит из четырех человек: механика водителя, располагающегося впереди слева от двигателя и трех человек, размещенных во вращающейся «корзине» башни: командира, наводчика и заряжающего. Возимый боезапас — 40 выстрелов. Для самообороны предусмотрен 7,62-мм пулемет ПКТ.

Судя по всему, украинский конфликт станет «лебединой песней» для САУ «Гвоздика"/Goździk. Тот из этих «старичков», что уцелеет в ходе военных действий, по их окончании наверняка отправится в переплавку.

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