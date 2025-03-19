К началу 1990-ых, когда окончательно развалился блок стран Варшавского договора, на вооружении армии Польши, входившей в этот блок, состояло 300 самоходок 2S1 Goździk. А всего их было изготовлено свыше 500 единиц. Это боевая машина представляет собой выпускавшийся по лицензии на заводе Huta Stalowa Wola вариант советской самоходной 122-мм артустановки 2С1 «Гвоздика».

Сколько из них дожило в боеспособном виде до начала СВО на польских складах, точно знают лишь сами пшеки. Которые, начиная с февраля 2022, не упустили еще ни одного случая продать хохлу свое военное старье по космическим ценам. Так что не удивимся, если в итоге все сохранившиеся с советских времен Goździk окажутся (или уже оказались!) в распоряжении укронацистов.

Это предположение явно близко к истине, поскольку за годы СВО уже было подтверждено уничтожение чуть ли не сотен бандеровских «Гвоздик» или их «клонов». А они все никак не закончатся. САУ этой модели были приняты на вооружение советской армии в самом начале 1970-ых. Тогда 2С1 «Гвоздика» стала первой в мире плавающей самоходной гаубицей.

Фото globallookpress.com

Однако на текущий момент ее боевые возможности считаются довольно ограниченными. Дело в том, что орудие 2С1 — 122-мм гаубица 2А31 — может послать снаряд максимум на 15 км. То есть для обеспечения приемлемой точности стрельбы машине нужно находиться в 10-11 км от цели — в пределах 5-7 км от переднего края.

И это при том, что в условиях украинского конфликта ударные дроны обеих сторон углубляются в тылы противника порой на 20 км! В подобных условиях Goździk/"Гвоздика" давно уже превратились в лакомую мишень для разного рода ударных беспилотников.

Что касается 2S1 Goździk, то она, как и советский «исходник», в качестве шасси использует ходовую часть старой доброй «мотолыги» МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный). На крыше задней части корпуса которого смонтирована поворотная башня 122-мм полуавтоматическая гаубица.

Бронирование этой САУ — противопульное. Корпус и башня сварены из катаной стали. Толщина пластин лобовой части корпуса — 15 мм, а башни — 20 мм. Габариты аппарата — 7,26х2,85х2,73 м. Боевая масса — 15,7 тонн. Малый вес позволяет бронеавто плавать. «Гвоздика» при движении по воде гребет гусеницами, а вот Goździk оснастили дополнительными водометами. Коме того, поляки выпустили небольшую партию таких САУ для оснащения своих частей береговой обороны. У них по бортам наварены стальные «поплавки» для повышения плавучести.

Фото globallookpress.com

Изначально и «Гвоздика», и Goździk оснащались исключительно 300-сильным дизельным мотором ЯМЗ 238Н. Полякам это не шибко нравилось, поскольку благодаря поставкам двигателей СССР жестко контролировал масштабы производства и сбыта самоходок. Ведь все остальное — корпус, трансмиссию, ходовую часть и орудие паны научились делать сами — в кооперации с военными заводами стран бывшего соцлагеря.

Когда же «Варшавскому договору» пришел конец, в моторном отделении Goździk (в правой передней части корпуса) поселился его почти полный аналог — SW-680T. Это, фактически, тот же «ярославский» мотор, выпуск которого наладила у себя сама Huta Stalowa Wola.

Экипаж Goździk состоит из четырех человек: механика водителя, располагающегося впереди слева от двигателя и трех человек, размещенных во вращающейся «корзине» башни: командира, наводчика и заряжающего. Возимый боезапас — 40 выстрелов. Для самообороны предусмотрен 7,62-мм пулемет ПКТ.

Судя по всему, украинский конфликт станет «лебединой песней» для САУ «Гвоздика"/Goździk. Тот из этих «старичков», что уцелеет в ходе военных действий, по их окончании наверняка отправится в переплавку.