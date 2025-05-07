Японский тихоход: хохлы «взяли в оборот» специфическую машину самураев

На днях в военкоровских телеграм-каналах промелькнуло короткое видео, главным героем которого стал по-своему примечательный образчик техники, используемой ВСУ в зоне СВО. Речь идет о японском гусеничном транспортере Morooka PC-065B. И даже странно, что до сих пор о его приключениях на Украине ничего толком не было слышно. Портал «АвтоВзгляд» восполнит этот пробел.

Дело в том, что японское правительство отправило хохлу эти гусеничные машины еще летом 2023 года — в одной партии с военными внедорожниками Toyota HMV и Mitsubishi Type 73 Kogata. В общей сложности тогда в незалежную прибыло порядка сотни единиц техники. Все они были получены со складов хранения японских «Сил самообороны».

Именно так самураи скромно именуют собственную армию со всеми ее ударными самолетами, крылатыми ракетами, боевыми судами и десятками тысяч военнослужащих. Но не о японцах сейчас речь, а о том, что они тоже с удовольствием подкидывают хоть и не летальных, но «дровишек» в украинский конфликт.

Фото: rikuzi-chousadan.com

Morooka PC-065B — странноватое на вид и насквозь кондово-утилитарное транспортное средство на гусеничном ходу. Причем гусеница у этого чуда не стальная, а резино-тканевая. На вооружение инженерных и аварийно-спасательных подразделений японской армии этот транспортер встал еще в начале 1990-х годов. Тамошним военным тогда понадобилась транспортная машина повышенной проходимости, способная действовать на заболоченной местности, которую можно было перевозить в кузове обычного грузовика.

Исходя из этих ключевых требований, местная компания Morooka построила свой PC-065B. Собственный вес транспортера не превышает 5000 кг. Его габариты — 4,8х2,1х1,95 метра. В передней части гусеничной платформы размещены две кабины — для водителя и второго члена экипажа. Между ними располагается двигатель и крановая установка. Все остальное пространство занято самосвальным кузовом, в котором можно перевозить до 3,5 тонн поклажи.

В качестве силового агрегата используется дизельный 6-цилиндровый 5-литровый Komatsu S6D95L мощностью 145 л.с. Транспортер развивает до 20 км/ч и может преодолевать брод глубиной до одного метра. Бронирование и вооружение на аппарат не ставили — не те у него задачи. Хотя иногда на время учений этого «ползуна» оснащали крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом — ради символической защиты от авиации. Хохлам же эти транспортеры достались в безоружном состоянии.

Фото: rikuzi-chousadan.com

То, что Morooka PC-065B только сейчас впервые «засветился» где-то поблизости от фронта, косвенно подтверждает, что до последнего времени ВСУ их в прифронтовых районах особо не использовали. Видимо, для снабжения воюющих подразделений хватало иной — более быстроходной и защищенной — техники. Тех же пикапов, микроавтобусов, различных грузовичков и БТР/БМП.

Поставить в их ряд пусть и высокопроходимую, но крайне неторопливую (вспоминаем о «максималке» в 20 км/ч!) «Моруку» — такое не от хорошей жизни делается. Похоже, что с транспортом у бандеровцев дела обстоят действительно печально, коли приходится пользоваться столь подобным тихоходом на не особо выносливых резиновых гусеницах.

Это означает, что уже в ближайшее время мы вполне можем увидеть еще один (а может и не один!) видеоролик. В котором либо дрон-камикадзе уничтожает Morooka PC-065B, либо этот транспортер уже горит, либо просто брошен экипажем.