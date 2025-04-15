Престарелый «румын»: на Украину отправилась партия грузовиков DAC-665T

Такое впечатление, что у ВСУ уже закончились запасы армейской грузовой техники национального или российско-советского происхождения. Военная логистика бандеровцев держится, фактически, на регулярных поставках западного транспорта. Такого, например, как румынские армейские «рабочие лошадки» DAC-665T.

«Старина» DAC-665T любопытен, в частности, тем, что такой автомобильной марки не существует уже как минимум лет 15. А выпуск конкретно этой модели прекратился еще на рубеже 1990х и 2000-х. И тем не менее, румыны «откопали» (видимо, с баз хранения своих ВС) партию DAC-665T и отправили хохлу. Фотоподтверждение этого факта просочились в прессу недавно, когда железнодорожный состав с грузовиками на засекли «на въезде» на Украину.

Выпуск DAC-665T был налажен в 1970-х годах в интересах румынской армии на автозаводе Intreprindereac'e Autocamioane Brashov в городе Брашов. Аббревиатура DAC расшифровывается как Diesel Automobilul Camion — «дизельный грузовик», в общем. Заметим, что название это содержит прямую аллюзию на наименование жителей древней Дакии — даков. Римская провинция Дакия занимала, в том числе, часть современной Румынии. Лингвистические корни легковой автомобильной марки Dacia растут из того же древнего «саженца».

Фото производителя

Вот такой вот «дизельный румын» появился в 1977 году на вооружении местной армии. Циферная часть в названии модели DAC-665T означает, что грузовик имеет полный привод 6х6 и грузоподъемность пять тонн. Конструкция машины изначально создавалась как модульная. Поэтому, помимо шасси 6х6, выпускались платформы 8х8 и 4х4. Но в случае, рассматриваемом в этом материале, речь идет о, пожалуй, самом распространенном варианте машины — полноприводном трехосном.

Это шасси с характерной (словно обрубленной топором) бескапотной кабиной использовалось румынскими ВС в качестве грузового фургона, артиллерийского тягача, носителя пусковой установки реактивной системы залпового огня, командно-штабной машины и прочих.

В общем, DAC-665T можно считать аналогом нашего КамАЗ-4310 — первой полноприводной модели из Набережных Челнов. К слову сказать, «румын» пошел в серию несколько лет раньше «камазика» 6х6. Зато у нашего была выше грузоподъемность — 6 тонн против 5 у «румына» — при аналогичных габаритах.

Снаряженная масса DAC-665T — 5,8 тонн. Габариты — 7570-2500-2850 мм. Дорожный просвет — 390 мм. Мотор — лицензионный дизель MAN D2156 рабочим объемом 10,3 литра мощностью 215 л.с. В конце 1990-х, уже под занавес выпуска модели, на грузовики DAC стали ставить дизеля Deutz серии BF6M мощностью 236-408 л.с. С ним максимальная скорость грузовика выросла с изначальных 85 км/ч до 100 км/ч.

Фото производителя

DAC-665T с самого начала, то есть с 19070-х, оснащался синхронизированными 5- либо 6-ступенчатыми МКП, раздаточной коробкой с понижающей передачей, блокировками всех дифференциалов, гидроусилителем руля и прочими продвинутыми (для того времени) системами.

Таким образом, в распоряжение хохла попала очередная партия простых по конструкции кондовых армейских грузовиков. Все равно они уже который год тупо ржавели на складах румынской армии.

Вопрос теперь в другом: насколько надежны окажутся эти «дакские дары» в реальных околобоевых условиях? Например, легковая техника румынского происхождения, в частности внедорожник ARO 24 (тоже рожденный в 1970-х), в российских условиях эксплуатации в свое время оказался на редкость ломуч и проблемен.