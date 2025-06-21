Хорошо горим: ВСУ потеряли один из последних американских инженерных БТР

Машина инженерного обеспечения на базе американского колесного БТР M1132 Stryker ESV (Engineer Support Vehicle) — изначально была «редкой птицей» на вооружении ВСУ. А за пару лет участия в боевых действиях на стороне хохла парк этих броневиков еще больше «усох». Так, на днях появились видеодоказательства уничтожения одного из «последних из могикан» среди «украинских» M1132.

БТР Stryker ESV, известный еще под армейским обозначением M1132, это «инженерный» вариант одного из самых многочисленных в НАТО типов колесных бронемашин — американского четырехосного БТР M1126 Stryker. Любопытно, что за время украинского конфликта, в общей сложности бандеровцам завезли порядка 400 «Страйкеров»: примерно вдвое больше, чем, например, БМП Bradley.

При этом рассуждения о преимуществах «Бредли» встречаются в СМИ и соцсетях чуть ли не на каждом шагу. А намного более распространенный Stryker никому из наблюдателей-комментаторов-военблогеров практически не интересен. Хотя в качестве боевой единицы он мало отличается от прочих колесных (да и не только колесных) бронемашин. Странный дисбаланс внимания интересующейся общественности, но — что имеем, как говорится.

Фото: globallookpress.com

Данных о точном количестве инженерных Stryker ESV в рядах ВСУ крайне мало. Сообщалось лишь, что в партии из 90 «страйкеров», прибывших из США на Украину в августе 2023-го, присутствовало 20 единиц специализированных ESV-машин.

Базовый Stryker имеет габариты 6,95х2,72х2,64 метра. Это семнадцатитонный бронетранспортер с колесной формулой 8х8. Дизельный мотор мощностью 350 л.с. расположен в передней части корпуса. Он может разогнать БТР до 100 км/ч. Экипаж состоит из двух человек — «мехвода» и командира, размещенных впереди. Последний совмещает функции оператора оружия.

Оно обычно устанавливается в дистанционно управляемом модуле на крыше БТР — над боевым отделением. В качестве основного вооружения тут используется 7,62-мм или 12,7-мм крупнокалиберный пулеметы, 40-мм автоматический гранатомет либо пусковая установка ПТУР. В армии США эксплуатируются также самоходный 120-мм миномет и колесный танк (машина непосредственной поддержки пехоты) с 105-мм орудием — тоже не базе Stryker.

В обычном же БТР такого типа в кормовой части корпуса предусмотрен десантный отсек, рассчитанный на 8 пехотинцев в полном обмундировании. Они могут покидать и загружаться в броневик либо через рампу с гидроприводом в корме, либо через большие люки в крыше десантного отсека.

Фото: globallookpress.com

Броня стандартного Stryker в лобовой проекции выдерживает попадания из крупнокалиберного пулемета. Боковые и кормовые части защищают экипаж и десантников только от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Для усиления защиты предусмотрена возможность установки на «Страйкер» противокумулятивных решеток и накладной керамической брони. С ней машина способна противостоять попаданиям даже из 30-мм автоматической пушки. Форма днища у Stryker V-образная, что повышает шансы экипажа на выживание при подрыве на мине.

Передняя часть инженерного Stryker ESV оснащена приспособлениями для установки спецоборудования, среди которого числятся катковый противоминный трал либо нож-отвал изменяемой конфигурации.

БТР также имеет устройство для разметки безопасного коридора. Оно автоматически втыкает в землю колышки-метки через определенные отрезки пути через минное поле. Для самообороны инженерному БТР положен 7,76-мм пулемет на крыше.

Фото: globallookpress.com

Десантное отделение предназначено для перевозки инженерного оборудования, а также команды саперов. Кроме того, есть тяговый механизм для буксировки прицепа. В последнем обычно путешествуют части съемного оборудования, установка дистанционного разминирования и тому подобное габаритное и тяжелое оснащение.

Из 20 хохлятских ESV, о наличии которых известно доподлинно, не менее пяти штук было потеряно в ходе «контрнаступа» в 2023 году в Запорожье. Это только те, чье уничтожение подтверждено фото- и видеосвидетельствами. Сколько их там на самом деле вышло из строя — знают только всушные начальнички.

Во врем боев в курском и брянском приграничье хохол также неоднократно пытался применять инженерные Stryker. Но и тут противник также безвозвратно потерял несколько бронемашин этого типа.

А недавнее видео горящего Stryker ESV, опубликованное, похоже, самими хохлами, позволяет с большой долей уверенности говорить о, как минимум, 10 «инженерах» такого типа (это по самым-самым заниженным подсчетам!), которых больше нет в распоряжении хохла.

Это обстоятельство не может не радовать: чем меньше у противника специализированных машин разграждения, тем сложнее для него организовывать даже подобие наступательных операций.