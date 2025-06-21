Хорошо горим: ВСУ потеряли один из последних американских инженерных БТР

БТР Stryker ESV, известный еще под армейским обозначением M1132, это «инженерный» вариант одного из самых многочисленных в НАТО типов колесных бронемашин — американского четырехосного БТР M1126 Stryker. Любопытно, что за время украинского конфликта, в общей сложности бандеровцам завезли порядка 400 «Страйкеров»: примерно вдвое больше, чем, например, БМП Bradley.
При этом рассуждения о преимуществах «Бредли» встречаются в СМИ и соцсетях чуть ли не на каждом шагу. А намного более распространенный Stryker никому из наблюдателей-комментаторов-военблогеров практически не интересен. Хотя в качестве боевой единицы он мало отличается от прочих колесных (да и не только колесных) бронемашин. Странный дисбаланс внимания интересующейся общественности, но — что имеем, как говорится.
Данных о точном количестве инженерных Stryker ESV в рядах ВСУ крайне мало. Сообщалось лишь, что в партии из 90 «страйкеров», прибывших из США на Украину в августе 2023-го, присутствовало 20 единиц специализированных ESV-машин.
Базовый Stryker имеет габариты 6,95х2,72х2,64 метра. Это семнадцатитонный бронетранспортер с колесной формулой 8х8. Дизельный мотор мощностью 350 л.с. расположен в передней части корпуса. Он может разогнать БТР до 100 км/ч. Экипаж состоит из двух человек — «мехвода» и командира, размещенных впереди. Последний совмещает функции оператора оружия.
Оно обычно устанавливается в дистанционно управляемом модуле на крыше БТР — над боевым отделением. В качестве основного вооружения тут используется 7,62-мм или 12,7-мм крупнокалиберный пулеметы, 40-мм автоматический гранатомет либо пусковая установка ПТУР. В армии США эксплуатируются также самоходный 120-мм миномет и колесный танк (машина непосредственной поддержки пехоты) с 105-мм орудием — тоже не базе Stryker.
В обычном же БТР такого типа в кормовой части корпуса предусмотрен десантный отсек, рассчитанный на 8 пехотинцев в полном обмундировании. Они могут покидать и загружаться в броневик либо через рампу с гидроприводом в корме, либо через большие люки в крыше десантного отсека.
Броня стандартного Stryker в лобовой проекции выдерживает попадания из крупнокалиберного пулемета. Боковые и кормовые части защищают экипаж и десантников только от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.
Для усиления защиты предусмотрена возможность установки на «Страйкер» противокумулятивных решеток и накладной керамической брони. С ней машина способна противостоять попаданиям даже из 30-мм автоматической пушки. Форма днища у Stryker V-образная, что повышает шансы экипажа на выживание при подрыве на мине.
Передняя часть инженерного Stryker ESV оснащена приспособлениями для установки спецоборудования, среди которого числятся катковый противоминный трал либо нож-отвал изменяемой конфигурации.
БТР также имеет устройство для разметки безопасного коридора. Оно автоматически втыкает в землю колышки-метки через определенные отрезки пути через минное поле. Для самообороны инженерному БТР положен 7,76-мм пулемет на крыше.
Десантное отделение предназначено для перевозки инженерного оборудования, а также команды саперов. Кроме того, есть тяговый механизм для буксировки прицепа. В последнем обычно путешествуют части съемного оборудования, установка дистанционного разминирования и тому подобное габаритное и тяжелое оснащение.
Из 20 хохлятских ESV, о наличии которых известно доподлинно, не менее пяти штук было потеряно в ходе «контрнаступа» в 2023 году в Запорожье. Это только те, чье уничтожение подтверждено фото- и видеосвидетельствами. Сколько их там на самом деле вышло из строя — знают только всушные начальнички.
Во врем боев в курском и брянском приграничье хохол также неоднократно пытался применять инженерные Stryker. Но и тут противник также безвозвратно потерял несколько бронемашин этого типа.
А недавнее видео горящего Stryker ESV, опубликованное, похоже, самими хохлами, позволяет с большой долей уверенности говорить о, как минимум, 10 «инженерах» такого типа (это по самым-самым заниженным подсчетам!), которых больше нет в распоряжении хохла.
Это обстоятельство не может не радовать: чем меньше у противника специализированных машин разграждения, тем сложнее для него организовывать даже подобие наступательных операций.