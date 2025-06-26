Не очень «большой куш»: на Украине добивают остатки Snatch Land Rover

«Британский армейский уазик» — Snatch Land Rover — достаточно редкая мишень на мониторах российских операторов ударных дронов. Тем не менее, изредка (видимо, из-за отсутствия альтернативного транспорта) хохол выгоняет поближе к фронту и эту полубоевую технику.

Snatch Land Rover — по-настоящему уникальная машина, которую бандеровцам вынужденно приходится использовать. И уникальность ее заключается не в названии. Напомним, что так назывался популярный в начале 2000-х англо-американский угарный боевик — Snatch («Большой куш» — в российском прокате).

Несколько штук этих внедорожников ВСУ сначала получили от прибалтов. После того как те «распробовали» сей подарочек, в свое время полученный от британцев. А позднее и сами бритты «сбагрили» хохлу этот некогда списанный ими на хранение тип «вооружений».

На днях по российским околовоенным пабликам проскочило видео, где российский FPV-дрон добивает брошенный в чистом поле с виду неповрежденный Snatch. Поближе познакомившись с этой машиной, можно лучше понять вояку ВСУ, решившего пешком убраться подальше от этого «чуда» королевского военпрома.

Фото: defenceimagerymod.uk

Известно, что первые Snatch «засветились» на вооружении британской армии и полиции еще в 1990-х. Тогда Северная Ирландия бунтовала и норовила стать незалежной от Соединенного Королевства. Нести верность и патриотизм английской короне в широкие народные массы ирландских туземцев было поручено полиции и армии.

Которая использовала для этой цели, помимо прочего, бронированные Land Rover Defender 110 — Snatch Land Rover. Их применяли при разгоне демонстраций, для перевозки пленных, именовавшихся тогда «арестованными», для доставки групп солдат в нужную точку, для патрулирования и прочих дел, которыми обычно занимаются оккупационные войска.

Позднее «Снэтчи» применялись британским контингентом в Ираке и Афганистане. И там выяснилось, что машина, подходящая для подавления беспорядков, совершенно не пригодна для условий, приближенных к боевым. Таранить бампером ирландскую толпу, вооруженную камнями и палками — одно дело.

И совсем иной расклад — противостоять решительно настроенным бородачам, вооруженным АК-47, РПГ-7 и умеющими закапывать у обочин дороги самодельные фугасы. В общем, после отвратительного «выступления» на Ближнем Востоке британские военные предпочли избавиться от Snatch Land Rover напрочь.

Фото: defenceimagerymod.uk

Списанные авто через какое-то время так бы и отправились по-тихому в металлолом. Если бы не украинский конфликт и «полная поддержка» хохла Британией. Под эту «тему» на Украину ушли видимо все остававшиеся еще на ходу списанные «Снэтчи» — не за «большим кушем», а, фактически, в последний путь.

Как уже говорилось, Snatch Land Rover — военная модификация старины Land Rover Defender 110 4х4 первого поколения с усиленными шасси и трансмиссией. Первые Snatch имели под капотом 134-сильный бензиновый V8. В последующем его заменили на 2,5-литровый четырехцилиндровый 111-сильный дизель.

Кроме того, машина получила местное бронирование корпуса. В том числе — обшитый кевларовыми ковриками салон. В итоге внедорожник потяжелел до 4,05 паспортных тонн. Для сравнения скажем, что гражданский дизельный Land Rover Defender 110 весит всего 2,3 тонны.

Учтем еще, что на крыше Snatch Land Rover оборудован люк с турелью для 7,62-мм пулемета, а внутри обычно располагаются четверо пехотинцев в полном обмундировании с оружием. В сумме, полный вес снаряженного автомобиля уверенно переваливает за 4,5 тонны. В итоге мы (верней — хохол) получаем очень тяжелый автомобиль с дохлым моторчиком.

Фото: defenceimagerymod.uk

Эти два фактора фактически ставят крест на возможности использовать ТС по прямому назначению — для перевозки людей и небольших грузов на бездорожье.

Первая встреченная грязюка либо просто не отпустит этот «внедорожник», либо выведет из строя его трансмиссию. Что-то подобное, видимо, и случилось с брошенным в поле Snatch, которого потом сожгли российские дроноводы.

С другой стороны, его броня может противостоять лишь бронебойной пуле 7,62-мм автомата АК-47. Даже пулемет того же калибра (при прочих равных условиях) скорее всего сделает из «военного Дефендера» большой дуршлаг. А подрыв на стандартной противотанковой мине превращает Snatch в полыхающую братскую могилу.

Видимо, повторим, именно поэтому «Снэтч» лишь изредка оказывается на поле боя или поблизости от него. Поскольку даже жестокие хохлятские командиры понимают: люди в этой машине поедут не боевое задание выполнять, а бессмысленно умирать.