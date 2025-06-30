Без шума и пыли: русские разведчики угнали у врага целехонький БТР Super Bison

Ловкие парни из 22-го мотострелкового полка умудрились увести прямо из-под носа у зазвавшегося хохлятского экипажа канадский БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison. Одной бронемашиной у противника стало меньше!

Прекрасное видео было опубликовано на днях в ряде военкоровских каналов. Камера разведывательного квадрокоптера запечатлела финальную фазу дерзкой операции бойцов 22-го мотострелкового полка. На кадрах видно, как канадский БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison бодренько уезжает с места своей стоянки, а за ним, видимо в бессмысленной попытке остановить, бежит механик-водитель ВСУ.

Погоня, разумеется, окончилась безрезультатно. Хотя многие зрители, судя по комментариям к ролику, остались заинтригованы: сумел ли незадачливый бандеровец в конце концом добежать за своей машиной в плен или нашел свою пулю где-то по дороге к российским позициям. Авторы ролика поясняют, что украинский Super Bisonостался без присмотра. Чем и воспользовались российские солдаты, вроде как «случайно» проходившие мимо.

Заметим, что в отличие от внушительной номенклатуры бронированных «динозавров» времен «холодной войны», массово отправленных НАТО в адрес ВСУ, LAV 6.0 ACSV — относительно новая и «свежая» модель. За время конфликта Канада поставила хохлу в общей сложности порядка сотни таких бронемашин. Об их уничтожении на линии фронта сообщается относительно редко — по сравнению с некоторыми другими образчиками украинской «брони» натовского происхождения.

Фото armyrecognition.com

Это объясняется не только относительно небольшой численностью «Бизонов» в руках ВСУ. Дело в том, что их очень часто путают с американскими БТР Styker. Что LAV 6.0 ACSV, что «Страйкер», оба эти БТР производятся одной конторой — General Dynamics Land Systems. В связи с этим не удивительно, что облик всех ее четырехосных БТР во многом похож.

Вследствие чего порой даже специалисты принимают сгоревших канадских «Бизонов» за уничтоженных американских «Страйкеров». Так что нам крайне сложно судить: сколько же из «канадцев» дожило до сегодняшнего дня. Тем примечательней, что одного из них на днях даже не подбили, а попросту угнали у незадачливых украинских вояк.

LAV 6.0 ACSV, получивший неофициальное название Super Bison, выпускается с 2016-го года. Это довольно крупная машина с колесной формулой 8х8 с габаритами 7,82х3,25х3,26 метра. Стандартный боевой вес — 20 тонн. Корпус сварен из листов катанной брони. Производитель заявляет, он способен противостоять попаданиям пуль калибра 14,5-мм, выпущенных из «советского» крупнокалиберного пулемета КПВТ.

Отдельные источники утверждают, что в лобовой проекции LAV 6.0 ACSV неуязвим даже для 30-мм автоматической пушки. Но в последнее верится с трудом, откровенно говоря. Однако конструкция канадского БТР предусматривает возможность его оснащения противокомулятивными решетками «по кругу», а также установку дополнительной накладной брони по бортам и в передней части корпуса. Вот как раз при ее наличии, скорее всего, и можно говорить о способностях «Бизона» противостоять 30-мм боеприпасам.

Фото armyrecognition.com

Над сказать, что дополнительная защита изрядно увеличивает вес LAV 6.0 ACSV — до 28 тонн. Это не особо существенно, когда боевые действия идут в засушливых регионах. А вот эксплуатация аппарата в заболоченной местности или в условиях по-настоящему сырой погоды на Украине, демонстрирует, что дополнительный вес крайне негативно сказывается на проходимости любых колесных ТС. И Super Bison в этом смысле — не исключение.

Отметим, что «канадец» спроектирован с учетом требований к броневикам типа MRAP — то есть защищенных от подрыва мин ТС. Это подразумевает наличие днища с V-образным профилем для отвода в стороны ударной волны. А также крепление к потолку сидений экипажа и десантников — также для минимализации воздействия взрыва на сидящих людей. Считается, что в «Бизоне» без существенного ущерба для здоровья можно пережить подрыв до 10 кг тротилового эквивалента под его колесом либо под «брюхом».

В качестве силового агрегата тут применен рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом Caterpillar мощностью 450 л.с., агрегатированный с 7-ступенчтым «автоматом». Этот тандем в состоянии разогнать «канадца» до 100 км/ч по шоссе.

Движок расположен в передней правой части корпуса. Слева от него сидит механик-водитель. Сразу за его спиной находятся места командира машины и оператора оружия. Стандартное вооружение «супербизона» — 25-мм автоматическая пушка в поворотной башне на крыше корпуса. С ней спарен 7,62-мм пулемет. Кормовая часть корпуса отведена под отделение для десанта.

Фото armyrecognition.com

Тут могут разместиться восемь пехотинцев в полном снаряжении. Они попадают внутрь машины и высаживаются из нее через аппарель в корме. Кроме того, в крыше кузова над ними имеются дополнительные люки. Через них можно выбраться из машины в критической ситуации, либо высунуться из нее, когда десантникам, например, захочется пострелять из личного оружия. Что в украинских условиях практически равносильно самоубийству.

Позорный для хохла угон русскими солдатами LAV 6.0 ACSV в состоянии «не бит не крашен» не может не радовать: канадская машинка наверняка еще пригодится российским воинам!