Убить «дракона»: в Белгородской области уничтожили украинского «Змея Горыныча»

Машины, предназначенные для ликвидации инженерных заграждений противника типа УР-77 «Метеорит», штука редкая и специализированная. На фронте они оказываются только в ходе наступательных действий. Тем ценнее то, что российским операторам ударных беспилотников удалось ликвидировать технику этого вида в ходе отражения «наката» бандеровцев на Белгородскую область.

В ходе своего недавнего наскока на Белгородчину, ВСУ использовали приличное количество боевых машин разграждения, поскольку российское приграничье тут серьезно оборудовано противотанковыми препятствиями, прикрыто минными полями и прочими инженерными штуковинами, серьезно затрудняющими движение противника.

Среди прочего «зоопарка» бронетехники, имеющегося в распоряжении хохла, присутствуют и остатки советских еще арсеналов. Среди них — машина дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит». Она, кстати, стоит и на вооружении нашей армии. И свою работу выполняет настолько зрелищно и, в прямом смысле — «с огоньком», что заслужила неофициальное название — «Змей Горыныч».

Свою родословную УР-77 ведет с 1978 года, когда первые партии этих боевых машин начали выкатываться за ворота «Харьковского тракторного завода». «Горыныч» построен на шасси САУ 2С1 «Гвоздика». Напомним, что эта самоходная гаубица, в свою очередь, исполнена на базе удлиненного и усиленного шасси знаменитой «мотолыги», армейского гусеничного трудяги-тягача МТ-ЛБ.

Фото globallookpress.com

УР-77 получили путем замены башни «Гвоздики» с ее 122-мм гаубицей на пусковую ракетную установку противоминной системы. Она заряжается двумя специальными ракетами, подъезжает к краю минного поля, наводит пусковую на маршрут будущего очищенного от мин коридора и выстреливает ракету.

Этот снаряд летит по параболической траектории на дальность до 500 метров. При этом ракета вытягивает за собой специальный шланг диаметром 70 мм и длиной 90 метров, заполненный взрывчаткой. За шлангом начинает вытягиваться специальный трос. Именно длина последнего определяет, как далеко от машины должна улететь кишка со взрывчаткой.

Трос натягивается — и ракета со взрывоопасным шлангом падают на минное поле. Далее машина сдает немного назад, выравнивая заряд в ровную линию по земле. После этого происходит подрыв «кишки». На расстоянии трех метров по обе стороны от нее детонирует взрывчатка в установленных там минах. Что создает проход в минном поле шириной в шесть метров.

Фото МО РФ.

Сбиться с пути по нему сложно даже ночью: после взрыва 90-метрового инженерного боеприпаса в земле остается ровная канава глубиной около полуметра. А вдоль нее — воронки от сдетонировавших мин. Пуск ракет с тянущимися за ними зарядами, а затем «большой бадабум» на земле от более чем 700 кг взрывчатки в «шланге» (помимо детонации мин) смотрится внушительно. Из-за этих «спецэффектов» и появилось у аппарата прозвище «Змей Горыныч».

Заметим, что до момента, когда в зоне СВО появились сонмы ударных беспилотников, УР-77 использовались даже для ударов по противнику, когда имелась возможность подогнать ее на приемлемое расстояние к вражеской позиции.

Для этого от кишки со взрывчаткой отцеплялся тормозящий ее трос. После пуска несколько сотен кг взрывчатки улетали на километр-полтора на головы засевшего в каком-нибудь «укрепе» хохла.

Что касается укронацистский УР-77, то эффективность их применения в ходе попыток наступления на хорошо оборудованные российские позиции оказалась не особо высока. Так, выведенную из строя на границе Белгородской области машину этого типа российский ударный дрон застиг в момент запуска ею своего спецбоеприпаса.

Фото globallookpress.com

Судя по видео этого эпизода, промелькнувшего по телеграм-каналам, экипаж даже не успел активировать его — первый дрон врезался в пусковую установку «Горыныча». А второй добил «Метеорит» попаданием в борт.

Таким образом, УР-77 «Метеорит», как и большинство «традиционной» боевой техники (танки БТР, БМП, бронированные боевые машины и прочее) потихоньку превращаются в «одноразовые девайсы». Масса дронов над современным полем боя зачастую превращает первый же выход такой техники на боевое задание в ее «прощальную гастроль».