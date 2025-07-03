Свержение идола: о чем говорит уничтожение очередной PzH 2000 на Украине

В последнее время в сводках с СВО все чаще стали фигурировать ликвидированные украинские гаубицы. Одной из последних жертв такого типа, пострадавших от русского оружия, стала немецкая самоходка PzH 2000.

Немецкая гусеничная 155-мм гаубица PzH 2000 (полное название — Panzerhaubitze 2000) примечательна тем, что до начала украинских событий считалась чуть ли не эталоном гусеничной гаубицы мирового масштаба. Однако то, что прекрасно работает в тепличной обстановке полигона, в условиях реальной войны редко когда может сохранить титулы, полученные в мирное время.

Распиаренные в свое время чуть ли не как «чудо-оружие», способное переломить ход СВО и прочее, прочее, PzH 2000 в руках бандеровцев ничем особо выдающимся не прославились. Ну да: натовская 155-мм гаубица. Одна из многих... И в этой связи недавнее видео с подбитой PzH 2000 для внимательного наблюдателя крайне любопытно.

Фото: globallookpress.com

Особенно в свете чуть ли не ежедневных новостей об уничтожении в относительной близи от линии боевого соприкосновения очередной хохлятской гаубицы — какой-нибудь «Богданы» на шасси Tatra или гусеничной американской М109. Это косвенно говорит о том, что укронацисты вынуждены подтягивать свою дальнобойную артиллерию ближе к переднему краю. Где она становится жертвой либо российских ударных беспилотников, либо контрбатарейного огня.

Например, PzH 2000 была, как заявляется, уничтожена российским управляемым снарядом «Краснополь». Он наводится по лазерному лучу. Подсветку цели, судя по всему, осуществлял российский беспилотник. Стоит отметить, что максимальная дальность стрельбы «Краснополем» — 25 км. Орудие, которое им выстрелило, тоже явно не в окопах на передовой находилось, а аверняка где-нибудь километрах в 10 от нее, в тылу наших войск.

Биже — высока опасность встречи с украинским дроном-камикадзе. Таким образом получается, что хохлы PzH 2000 подогнали тоже километров на 10 к линии боевого соприкосновения. И это при том, что «по паспорту» самоходка способна стрелять снарядами с донным газогенератором на дальность до 40 км, а активно-реактивными боеприпасами — до 50 км! Круто же? Да, но не совсем.

Стандартный натовский снаряд длинная (52 калибра) пушка PzH 2000 может отправить не далее, чем на 30 км. Вышеупомянутых дальнобойных снарядов у ВСУ сейчас на руках явно нет. Это ‑первая причина «потягивания» гаубиц поближе к линии боевого соприкосновения.

Фото: globallookpress.com

А вторая связана, судя по всему, с качеством стрельбы. Дело в том, что высокую точность попадания обычным неуправляемым снарядом любая гаубица может обеспечить отнюдь не на максимальной дистанции. PzH 2000 демонстрирует по-настоящему хорошую точность попаданий на дальностях стрельбы до 25 км. Это справедливо для свежего, еще не изношенного орудия. А если ее ствол уже «расшлепан» многочисленными выстрелами в прошлом?

Тогда дистанция уверенного поражения заданной цели сильно сокращается из-за резкого роста разброса снарядов. Километров до 20. А в особо тяжелых случаях — и того меньше. С этой точки зрения увеличение числа подбитых в прифронтовой зоне хохлятских САУ выглядит вполне объяснимо. На Украине-то нет особых возможностей изготавливать гаубичные стволы для западной техники.

Да и в самой Германии с этим «проблемки» имеются: судя по сообщениям СМИ, их там в месяц делают чуть ли не вдвое меньше, чем требуется для ремонта изнашивающихся за это же время на Украине орудий. Вот и вынужден противник выводить свою дальнобойную артиллерию как можно ближе к российским позициям. За что его и наказывают.

Фото: globallookpress.com

А так-то — да: PzH 2000 — настоящая краса и гордость бундесвера. Боевая масса САУ — 55,3 тонны. Размеры — 11,7х3,5х3,4 м. Экипаж — три человека (командир, наводчик, механик-водитель). Броня башни и корпуса выдерживает попадания из 14,5-мм пулемета. Двигатель — восьмицилиндровый 1000-сильный дизель МТU 881. Максимальная скорость по шоссе — 61 км/ч.

155-мм орудие длиной размещено в полноповоротной башне. Скорострельность: 3 выстрела за 8,4 секунды, 12 выстрелов за 59,7 секунд, 20 выстрелов за 107 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и метательные заряды к ним. На переход из походного положения, выстрел и возврат в походное положение обученный экипаж PzH 2000 тратит менее двух минут. А на полное возобновление боезапаса — чуть менее 11 минут. Красота!

Но только в украинских реалиях все это хорошо, но мало. Когда в небе стаями кружат вражеские дроны, когда вязкий чернозем норовит утопить тяжеленное бронированное чудо немецкого военпрома, когда снаряды — «не той системы»...

Это вам не в сравнительных интернет-обзорах военных блогеров побеждать!