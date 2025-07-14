«Коллекционный» британский бронегрузовик сожжен на южно-донецком направлении СВО

Как показывает опыт СВО, в мире не существует бронемашин, которые сложно уничтожить современными противотанковыми средствами. Это оправдывает массовое применение ВСУ стареньких, готовившихся уже под списание боевых машин вроде британских Pinzgauer 6х6. Натовцам их все равно не жалко. Как и хохлов, сидящих внутри древней техники.

Видео догорающего где-то в ДНР полноприводного Pinzgauer 718 Vector, увешанного противодроновыми решетками, появившееся в околовоенных пабликах, можно считать чем-то вроде апофеоза натовской военной помощи ВСУ. Этакий собирательный образ всевозможного стального старья, которое самим уже не нужно, а бандеровцам — сойдет.

Как известно, в 2022-2023 годах Великобритания отправила на Украину 405 бронемашин разных типов. Среди них, помимо Pinzgauer, упоминаются такие модели как Samson CVR, Mastiff, Scimitar, Sultan, Stormer. Все это воевало и, видимо, частично продолжает воевать против российских войск. Но итог все равно один — дымящийся остов посреди украинских черноземов с трупами укронацистов внутри.

Если разобраться, то 405 броневиков за два года (примерно по 200 единиц в год) — это даже в первом приближении не может восполнить средние потери бронетехники ВСУ за месяц активных боевых действий! Зато это отличный повод пропиарить «нерушимую поддержку» бандеровской хунты в Киеве со стороны НАТО. И заодно — прекрасный предлог сбагрить с глаз долой ожидающую утилизации по старости военную технику.

Фото defenceimagerymod.uk

Сгоревший на днях в зоне СВО Pinzgauer 718 Vector — типичный представитель такого рода стоящей на вооружении британских ВС и давным-давно морально устаревшей техники. Хотя в конце 1960-х Pinzgauer считался передовой инновационной разработкой австрийской компании Steyr-Daimler-Puch.

Изначально созданная для нужд местной армии грузовая платформа выпускалась потом аж до 2009 года. Видимо, благодаря своей самобытной конструкции. Настолько оригинальной, что британские военные в свое время решили, что экстравагантные технические решения, использованные в 718-ом необходимы и им. Чисто для коллекции, надо полагать.

Речь идет о компоновке ТС. Вся машина построена не на несущей раме, как подавляющее большинство грузовиков в мире, а держится на центральной «хребтине»: фактически трубе, внутрь которой упрятаны КП, «раздатка» и валы приводов колес. К этой трубе крепятся и двигатель, и кабина, и кузов, и подвески колес. Заметим, что подобное решение позднее применили чехи в своей Tatra 815, прозванной в России «косолапой» за характерно «подвернутые под себя» колеса.

Особенность подвески — портальные полумосты, «пристыкованные» к «центральной трубе». Это позволяет каждому колесу свободно двигаться в вертикально плоскости совершенно независимо от остальных.

Благодаря чему достигается не только высокая проходимость по пересеченной местности, но и поразительная плавность хода. Тому, кто ездил на Pinzgauer, знакомо это ощущение диссонанса: кабина лишь легко покачивается на ходу, а колеса под ней в этот момент бешено скачут по ухабам на полметра вверх-вниз.

Фото defenceimagerymod.uk

Плата за такую свободу на заубодробительном бездорожье — относительная сложность ремонта и обслуживания трансмиссии и подвески. Чтобы в случае необходимости добраться до КП, раздаточной коробки или приводов приходится разбирать чуть ли не половину машины.

А любой более-менее серьезный ремонт мотора требует практически полного демонтажа кабины. Движок-то тут располагается фактически внутри нее, между сиденьями водителя и пассажира.

За свою долгую карьеру Pinzgauer 718 Vector 6х6 неоднократно модернизировался. Последняя итерация этого процесса заключалась в оснащении грузовика 2,5-литровым 5-цилиндровым рядным турбодизелем мощностью 120 л.с. и АКП от ZF. Однако компактный мотор не поместился полностью на предназначенном для силового агрегата месте: часть его «вылезла» вперед.

Из-за этого у последней версии 718-го появился миниатюрный капотик. Удивляться тут нечему. Машина-то, объективно говоря, не очень большая. По своим габаритам и грузовым характеристикам она, на самом деле, сопоставима с американским армейским «Хаммером» HMMWV. Судите сами: в комплектации «грузовой фургон» Pinzgauer 718 весит каких-то 4,4 тонны, а его грузоподъемность не превышает 1,6 тонн.

Британская армия закупила Pinzgauer 718 Vector 6х6 не только в грузовом оснащении. Такие ТС там, кстати, используют до сих пор: в качестве буксировщиков ствольной артиллерии, вспомогательных, медицинских машин и т.п. Поразительно при этом, что англичане додумались приспособить «австрийца» для выполнения патрульных миссий.

Фото defenceimagerymod.uk

На полном серьезе уготовили ему миссию «машины оккупанта» — для контроля неких захваченных территорий. Для этого 718-ому дали цельнометаллический бронекузов, «отделанный» изнутри дополнительной композитной защитой.

Но несмотря на ее наличие, экипажу почувствовать себя в безопасности довольно сложно: броня может надежно противостоять лишь пулям калибра 5,45 мм. А о безопасности при подрыве на мине можно лишь мечтать. Что было наглядно продемонстрировано в период присутствия британских войск в Афганистане.

Как бы то ни было, но боевой вес полноприводного «патрульного» грузовичка — порядка шести тонн, а его габариты — 5,1x2,0x2,4 метра. «Максималка» по шоссе, тем не менее, декларируется на уровне 105 км/ч.

Автомобиль рассчитан на перевозку максимум восьми седоков — включая водителя и переднего пассажира. Причем шестеро десантников могут попасть внутрь или выйти наружу только через распашные двери в корме. Или через люк в крыше.

Характерно, что штатного вооружения для Pinzgauer 718 Vector британцами отродясь не предусматривалось. Самообороняться экипаж может лишь одним способом: заставив одного из своих членов пострелять по противнику, предварительно высунувшись из люка в крыше десантного отделения.

Фото defenceimagerymod.uk

Не удивительно, что по итогам эксплуатации в ходе афганской компании британские военные в конце 2000-х предпочли поскорей избавиться от бронированного Pinzgauer и забыть о нем как о страшном сне.

В итоге машины без особого успеха продавались со складов хранения королевской армии в основном малочисленным эксцентричным чудакам-коллекционерам военной техники. И тут случились украинские события!

Англичане подсуетились и в счет военной помощи «стране 404» сбагрили ей все остававшиеся на ходу бронированные Pinzgauer 718 Vector. Судя по видео, упоминавшемся в начале этого материала, как минимум один из нескольких десятков таких «Векторов» каким-то чудесным образом уцелел до сих пор. Пока не сгорел на днях.