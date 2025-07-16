Колесный бронегрузовик класса MRAP (с усиленной защитой от мин), RG-31 Nyala может считаться еще одним африканским «экзотом», оказавшимся на службе у бандеровцев. Ранее мы рассказывали о его «собрате» на вооружении ВСУ — трехосном БТР Mbombe, которого хохлы «отжали» у производителя. В начале СВО они просто взяли и не вернули хозяевам опытный образец этой модели. Африканцы временно передали его бандеровцам для ознакомления, но в итоге лишились «пробника».
Иной «ветер» занес в «страну 404» RG-31 Nyala. Его разработала в середине 1990-х южноафриканская компания Alvis OMC. Первые товарные экземпляры сошли со стапелей предприятия в 1998 году. Позднее фирма попала под контроль транснационального производителя вооружения BAE Systems.
В итоге пользователями этого МРАP, помимо национальных силовых структур ЮАР, стали военные США, Канады, Колумбии, Испании, Кот-д'Ивуара, Руанды. Испанцы в свое время закупили 150 таких авто. И в 2022 году, после начала СВО, выделили одну из них хохлам.
Любопытно, что существует две версии происхождения второго названия RG-31 — слова Nyala. Согласно одной из них, бронегрузовик получил имя в честь городишки Nyala в Судане, считающимся административным центром провинции Южный Дарфур. «Каким боком» для ЮАР этот населенный пункт — сказать сложно... Вторая легенда говорит, что «nyala» по-индонезийски означает «пламя». С точки зрения расстояния между ЮАР и Индонезией этот вариант также вызывает вопросики. Тем не менее, «Пламя» — неплохое название для боевого аппарата.
Этот двухосный полноприводный MRAP представляет собой стандартную для натовских (и не только) вооруженных сил конструкцию. Габариты без учета высоты башни — 6,4х2,47х2,84 метра. Боевая масса — 8400 кг. Компоновка — классическая капотная. Корпус сварен из листов брони. Днище V-образного профиля — для отклонения в стороны ударной волны от сработавшего под ним взрывного устройства.
Производитель обещает, что броня защитит экипаж RG-31 лишь от автоматных пуль калибра 5,56х45 мм. Предусмотрена возможность дооснащения «Ньялы» керамической броней. С ней она может противостоять уже бронебойным пулям калибра 7,62х51 мм. Кроме того, BAE Systems предлагает клиентам комплект противокумулятивки.
Согласно заводским ТТХ, броневик обеспечивает защиту людей внутри от подрыва российской противотанковой мины ТМ-57 (либо 7 кг в тротиловом эквиваленте) под корпусом днищем ТС. Под колесом «Пламени» безопасно для экипажа может рвануть разом две ТМ-57 — то есть до 14 кг тротила.
«Фишкой» бронекузова «африканца» можно считать большую площадь остекления. Как и у большинства MRAP, водитель и командир БМ смотрят вперед через пуленепробиваемые лобовые стекла.
Но, помимо того, и десантное отделение в задней части машины имеет остекление (тоже пуленепробиваемое, разумеется) по обоим бортам, да еще окошко в кормовой двери! Nyala способна перевозить 8-10 пехотинцев в полной боевой выкладке. В крыше десантного отсека предусмотрены аж восемь индивидуальных люков для них.
По центру корпуса расположено боевое отделение с небольшой поворотной башенкой над ним. Вооружение, установленное в ней, также стандартно для MRAP. Чаще всего это 7,62-мм либо 12,7-мм пулеметы. Иногда туда монтируют 40-мм автоматический гранатомет.
Под капотом «Ньялы» чаще всего стоит рядный 6-цилиндровый 6-литровый дизельный мотор Mercedes-Benz семейства OM 366A.
В разных исполнениях он развивает от 170 до 210 л.с. В полноприводной трансмиссии используется 4-ступенчатый «автомат» Allison AT-545. Силовые агрегаты позволяют машине разгоняться до 100 км/ч по шоссе.
И если честно, то где-то даже жаль, что единственной на всю Украину RG-31 Nyala, похоже, пришел конец. Судя по видео, опубликованного кем-то из бандеровских военных, подбитую бронемашину бросили на обочине где-то в прифронтовой полосе.
Обычно вскоре после этого прилетает российский ударный беспилотник и сжигает обездвиженную технику — чтобы не дать хохлу шанса на ее восстановление. Это означает, что нашим солдатам вряд ли удастся захватить RG-31 в качестве трофея, а то бы была уникальная добыча. Хотя и не представляющая какой-то особой ценности с точки зрения конструкции.