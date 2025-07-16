Африканский экзот: на Украине подбили еще один броневик из ЮАР

RG-31 Nyala — броневик родом из Южной Африки, стоящий на вооружении армии Испании. Причуда судьбы забросила его в руки хохла вместе с прочей матпомощью от стран НАТО. Как ни странно, машина до недавних пор была цела и невредима — несмотря на внушительный стаж участия в боях на Украине.

Колесный бронегрузовик класса MRAP (с усиленной защитой от мин), RG-31 Nyala может считаться еще одним африканским «экзотом», оказавшимся на службе у бандеровцев. Ранее мы рассказывали о его «собрате» на вооружении ВСУ — трехосном БТР Mbombe, которого хохлы «отжали» у производителя. В начале СВО они просто взяли и не вернули хозяевам опытный образец этой модели. Африканцы временно передали его бандеровцам для ознакомления, но в итоге лишились «пробника».

Иной «ветер» занес в «страну 404» RG-31 Nyala. Его разработала в середине 1990-х южноафриканская компания Alvis OMC. Первые товарные экземпляры сошли со стапелей предприятия в 1998 году. Позднее фирма попала под контроль транснационального производителя вооружения BAE Systems.

Фото: baesystems.com

В итоге пользователями этого МРАP, помимо национальных силовых структур ЮАР, стали военные США, Канады, Колумбии, Испании, Кот-д'Ивуара, Руанды. Испанцы в свое время закупили 150 таких авто. И в 2022 году, после начала СВО, выделили одну из них хохлам.

Любопытно, что существует две версии происхождения второго названия RG-31 — слова Nyala. Согласно одной из них, бронегрузовик получил имя в честь городишки Nyala в Судане, считающимся административным центром провинции Южный Дарфур. «Каким боком» для ЮАР этот населенный пункт — сказать сложно... Вторая легенда говорит, что «nyala» по-индонезийски означает «пламя». С точки зрения расстояния между ЮАР и Индонезией этот вариант также вызывает вопросики. Тем не менее, «Пламя» — неплохое название для боевого аппарата.

Этот двухосный полноприводный MRAP представляет собой стандартную для натовских (и не только) вооруженных сил конструкцию. Габариты без учета высоты башни — 6,4х2,47х2,84 метра. Боевая масса — 8400 кг. Компоновка — классическая капотная. Корпус сварен из листов брони. Днище V-образного профиля — для отклонения в стороны ударной волны от сработавшего под ним взрывного устройства.

Производитель обещает, что броня защитит экипаж RG-31 лишь от автоматных пуль калибра 5,56х45 мм. Предусмотрена возможность дооснащения «Ньялы» керамической броней. С ней она может противостоять уже бронебойным пулям калибра 7,62х51 мм. Кроме того, BAE Systems предлагает клиентам комплект противокумулятивки.

Фото: baesystems.com

Согласно заводским ТТХ, броневик обеспечивает защиту людей внутри от подрыва российской противотанковой мины ТМ-57 (либо 7 кг в тротиловом эквиваленте) под корпусом днищем ТС. Под колесом «Пламени» безопасно для экипажа может рвануть разом две ТМ-57 — то есть до 14 кг тротила.

«Фишкой» бронекузова «африканца» можно считать большую площадь остекления. Как и у большинства MRAP, водитель и командир БМ смотрят вперед через пуленепробиваемые лобовые стекла.

Но, помимо того, и десантное отделение в задней части машины имеет остекление (тоже пуленепробиваемое, разумеется) по обоим бортам, да еще окошко в кормовой двери! Nyala способна перевозить 8-10 пехотинцев в полной боевой выкладке. В крыше десантного отсека предусмотрены аж восемь индивидуальных люков для них.

По центру корпуса расположено боевое отделение с небольшой поворотной башенкой над ним. Вооружение, установленное в ней, также стандартно для MRAP. Чаще всего это 7,62-мм либо 12,7-мм пулеметы. Иногда туда монтируют 40-мм автоматический гранатомет.

Фото: baesystems.com

Под капотом «Ньялы» чаще всего стоит рядный 6-цилиндровый 6-литровый дизельный мотор Mercedes-Benz семейства OM 366A.

В разных исполнениях он развивает от 170 до 210 л.с. В полноприводной трансмиссии используется 4-ступенчатый «автомат» Allison AT-545. Силовые агрегаты позволяют машине разгоняться до 100 км/ч по шоссе.

И если честно, то где-то даже жаль, что единственной на всю Украину RG-31 Nyala, похоже, пришел конец. Судя по видео, опубликованного кем-то из бандеровских военных, подбитую бронемашину бросили на обочине где-то в прифронтовой полосе.

Обычно вскоре после этого прилетает российский ударный беспилотник и сжигает обездвиженную технику — чтобы не дать хохлу шанса на ее восстановление. Это означает, что нашим солдатам вряд ли удастся захватить RG-31 в качестве трофея, а то бы была уникальная добыча. Хотя и не представляющая какой-то особой ценности с точки зрения конструкции.