Французский «колесный танк» AMX-10RC в свое время был распиарен в украинских СМИ и соцсетях чуть ли не как чудо-оружие, идеально приспособленное для войны с русскими. Реальность боевых действий в зоне быстренько расставила все точки над «ё».

Знаменитый своей бесславностью хохлятский «контрнаступ» на Запорожье летом 2023-го оставил на поле боя не менее десятка AMX-10RC. Причем «французы» перед своей гибелью иной раз даже не успевали сделать ни одного выстрела в нашу сторону. Зато теперь на выставке трофеев СВО на Поклонной горе стоит образчик этого типа боевой техники в практически неповрежденном состоянии.

Всего, судя по информации из открытых источников, Франция передала укронацистам более полусотни AMX-10RC. Однако после стратегического фиаско лета 2023-го об их активном участии в боевых действиях практически ничего не было слышно. Судя по всему, хохол убрал прозванные «багетами» броневики от линии боевого соприкосновения подальше. Чтобы лишний раз не нервировать французских «союзничков» картинками бессмысленной гибели их машин.

Так было до последнего времени. Затем случилась «курская отступательная операция», в результате которой российские войска выбили укронацистов из российского приграничья и теперь планомерно создают зону безопасности уже на территории Сумской и Харьковской областей.

Фото meta-defense.fr.

В курской авантюре ВСУ, по данным российского Минобороны, потеряли только танков разных моделей аж 404 штуки.

А всего боевой техники — порядка полутора тысяч единиц. Их под Курск чуть ли не со всей «страны 404» собирали. И теперь на всех фронтах у ВСУ большие проблемы с «броней». Хотя бы какой-нибудь. Поскольку большие бронированные самоходные штуковины с пушками нужны не только в наступлении.

Они крайне важны и для обеспечения боевой устойчивости пехоты в обороне. А поскольку с нормальными танками у хохла теперь повсеместный дефицит, приходится ему вытаскивать из загашника сомнительные по своим боевым качествам в условиях СВО AMX-10RC и отправлять их на поддержку обороняющейся пехоты. О чем, собственно, и свидетельствуют появившиеся фото «ай-эм-иксов», обвешенных противодроновыми решетками и со складным «мангалом» сверху, где-то на Покровском направлении.

«Прикол» с AMX-10RC в том, что их до сих пор многие — и у нас, и в западных СМИ — называют «колесными танками». При том, что от танка эта машина взяла лишь общий принцип компоновки: заднемоторный бронекорпус с пушечной башней сверху. По факту же, AMX-10RC — бронеавтомобиль с колесной формулой 6х6, вооруженный 105-мм пушкой. И, разумеется, не способный к перевозке пехоты.

Первые образцы «ай-эм-иксов» появились во французской армии в 1981 году. Компания-производитель — Satory Military Vehicles (теперь ее активы принадлежат Nexter Systems) — проектировала AMX-10RC под задачи, стоявшие на тот момент перед французской армией и ее Иностранным легионом.

Фото meta-defense.fr.

То есть для противостояния с вооруженными формированиями аборигенов в станах Ближнего Востока и Африки. По сути — для колониальных конфликтов. На бронемашину возлагались задачи разведки, огневой поддержки пехоты и, опционально, борьба с бронетехникой.

Буквы RC в наименовании AMX-10 расшифровывается как Roues Canon, то есть «пушка на колесах», самоходное 105-мм орудие. В 80-х ее калибра хватало для борьбы даже с танками уровня Leopard 1 и советских Т-55, Т-64. Для противостояния более продвинутым танкам Т-72 и выше уже нужен, как минимум, натовский калибр пушки в 120 мм. И еще возможность запускать из нее ПТУР. AMX-10RC этих способностей лишен в принципе.

Максимум его боевых возможностей на текущий момент (после ряда модернизаций) — борьба с БМП/БТР/MRAPпротивника и огневая поддержка пехоты. Иными словами, AMX-10RC может считаться грозным оружием лишь против легковооруженных повстанцев где-нибудь в Африке. Где дороги и направления всегда сухие, а неприятель вооружен лишь автоматами да ручными гранатометами.

Для подобных условий ТТХ AMX-10RC походит прекрасно. Его боевая масса — 16,6 тонны. Корпус сварен из катаной алюминиевой брони. Толщина лобовой части -‑ 140 мм, бортов — 85 мм, кормы — 35 мм. У башни эти параметры бронирования составляют 140/120/55 мм. Таким образом, в передней полусфере броневик выдерживает попадания 23-мм бронебойных снарядов, а борта — пули крупнокалиберных пулеметов.

Длина бронекорпуса — 6350 мм, ширина — 2950 мм. Высота машины — величина переменная: от 2290 мм до 2680 мм. Дело в том, что AMX-10RC оснастили уникальной гидропневматической регулируемой подвеской. Она может менять клиренс броневика в пределах 210-600 мм. Причем каждое колесо в состоянии подниматься-опускаться независимо от остальных.

Фото meta-defense.fr.

Благодаря этому, машина может «приседать» за укрытиями, стоять ровно «в горизонте» на склоне, пробираться по внушительным неровностям и т.п.

Последние модификации AMX-10RC приводятся в движение дизельным V6 модели Baudouin 6F11 SRX мощностью 300 л.с. Он расположен «по-танковому» — в корме. Максимальная скорость по шоссе- 85 км/ч. По пересеченной местности — до 40 км/ч.

Экипаж — четыре человека: водитель, командир, оператор оружия и заряжающий пушки. Как уже говорилось выше, аппарат оснащен 105-мм орудием с длиной ствола 48 калибров в поворотной башне. Ее боекомплект — 38 выстрелов. С орудием спарен 7,62-мм пулемет ANF1.

Как видим, несмотря на отдаленное концептуальной сходство с настоящим танком, использовать AMX-10RC в качестве его полноценного аналога невозможно. Мешает символическая броня, колесный ход (застревает в украинских черноземах) и откровенно слабая по нынешним временам пушка. Но на безрыбье и рак рыба.

Вот хохлу и приходится теперь выводить французское недоразумение поближе к передовой. Чтобы пострелять по наступающим российским войскам. В связи с чем мы совсем не удивимся, если в ближайшее время обнаружим в профильных соцсетях и каналах эпичные кадры уничтожения хохлятских AMX-10RC российскими ударными дронами. А то мы как-то заждались уже таких зрелищ, знаете ли...