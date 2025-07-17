Мало кто из широкой публики до конца осознает, что боевые действия против наших войск на Украине обеспечиваются с помощью тысяч грузовиков, перевозящих военные грузы для ВСУ. Существенную долю этого автопарка составляют Mercedes-Benz Zetros 4х4.

В первый день лета 2025 года российские власти ввели санкции в отношении немецкой компании Daimler Truck, входящей в Mercedes-Benz Group. На самом деле, очень странно, что это произошло лишь сейчас, а не гораздо раньше. Ведь грузовое подразделение германского автопроизводителя уже много лет как занимается фактической поддержкой бандеровских формирований.

Об этом мало кто слыхал на просторах российского интернета. Разве что узкий круг граждан, глубоко интересующихся военной экономикой украинских событий. Большинство же разве что слышало, что Daimler Truck остановил свое многолетнее сотрудничество с нашим КамАЗом сразу же после начала украинской спецоперации — 26 февраля 2022 года. Спровоцировав острую нехватку комплектующих у российского автозавода.

Да, в Набережных Челнах нашли выход из ситуации, связавшись с китайскими поставщиками. Но «свинью» нам немцы подложили тогда очень качественную. Кроме того, в новостях проскакивало сообщение о том, что в 2024-м Daimler Truck избавился от принадлежавшего ему 15-процентного пакета акций «Камского автозавода». На этом, собственно, широко известная часть информации о деятельности немцев против интересов России в связи с украинскими событиями исчерпывается.

Фото: daimlertruck.com

Между тем, даже из открытых источников известно, что в сентябре 2023-го Daimler Truck отправил ВСУ как минимум 100 единиц армейских грузовиков семейства Zetros. Немецкая компания сочла необходимым даже похвастаться этим своим действом, разместив на официальном сайте соответствующий релиз. В котором на голубом глазу проскочила вот такая фраза: «уже несколько месяцев МВД Украины использует Mercedes-Benz Zetros из предыдущих поставок для широкого спектра миссий». Что подтверждает более ранние поставки техники Daimler Truck в адрес хохла.

Надо полагать, что и позднее сентября 2023-го германский автопром с энтузиазмом предоставлял укронацистам свою технику. Понятно, что не бесплатно — бюджеты «европейской помощи Украине» там успешно «пилятся» и по сей день. Но, как бы то ни было, можно с уверенностью утверждать, что сотни единиц тяжелой техники с трехлучевой звездой на капоте или на радиаторной решетке воюют в рядах ВСУ с российскими солдатами. Обеспечивают логистику, возят личный состав и прочее.

Таким образом даже странно, что Россия официально ввела санкции против Daimler Truck только сейчас. Хотя не исключено, что немецкая компания отчебучила недавно нечто совсем уже антироссийское, что и вынудило правительство РФ официально выписать ей «красную карточку».

Короче говоря, сейчас Zetros активно помогают врагу. Среди тех 100 грузовиков, о которых шла речь выше, львиную долю занимают двухосные модели. В то время как семейство Zetros включает и трехосные машины.

Фото: daimlertruck.com

«Хохлятские» Zetros представляют собой капотные грузовики классической компоновки с трансмиссией 4х4 и трехместной кабиной. Габариты — 8,5х2,55х3,56 метра. Колесная база — 5,1 м. Трансмиссия представлена 16-ступенчатой «механикой» с понижающей передачей в раздаточной коробке.

Есть блокировки дифференциалов передней и задней осей. Подвеска рессорная. Под капотом установлен шестицилиндровый рядный 12,8-литровый дизель семейства OM 460 мощностью 360 л.с. Грузоподъемность Zetros в варианте бортового грузовика составляет восемь тонн.

В общем, перед нами хорошая, кондовая машина для тяжелых условий эксплуатации. При своевременном обслуживании — почти «вечная». Характерно, что в сводках уничтоженной хохлятской техники «Зетросы» практически не фигурируют. Да и в видео, публикуемых во вражеских телеграм-каналах, грузовиков такого типа что-то не видать. Это значит, что ВСУ их по-настоящему бережет и в прифронтовой полосе, то есть в зоне досягаемости ударных FPV-дронов, старается не эксплуатировать.

Не исключено, что какая-то часть Zetros погибла в глубоком тылу во время российских ударов по хохлятским складам, заводам, пунктам сосредоточения личного состава и управления. Доподлинно об этом мы вряд ли уже узнаем. Тем не менее, скорее всего, большая часть из даймлеровских «подгонов» бандеровцам находится на ходу и в конечном счете служит целям киевского режима. Так что не зря Daimler Truck подвели под санкции российского правительства. Есть за что.