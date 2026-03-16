6

Хохло-германский гибрид: Украина получила советские ракетные установки на немецком шасси

Зачем советский «Град» переставили на «тележку» MAN

На Украине придумали очередного ракетного «мутанта». На этот раз «подопытным» оружием стал древняя установка залпового огня «Град». Военные спонсоры хохла «подружили» ее с современным шасси.

Поделиться
Автор
Максим Строкер

Бандеровская нацгвардия разместила в своих соцсетях сообщение о том, что у нее на вооружении появилась «новое» ракетное оружие. Хотя и не совсем новое, как выясняется. На нескольких фото красуется пусковая от старой доброй советской установки залпового огня БМ-21, инсталлированная на шасси вполне свежего носителя ‑ MAN TG-M. Сообщается, что в процессе создания этого «чудо-оружия» пусковая обзавелась новой системой управления огнем и электроприводами наведения пакета направляющих.

С самим «Градом» все более-менее понятно. БМ-21 состояла из «пакета» на 40 трубчатых направляющих для 122-мм неуправляемых ракет, размещенного на шасси 6х6 грузовика «Урал-375». На вооружение Советской армии РСЗО была принята весной 1963 года. Серийное производство этого наследника легендарных «Катюш» времен Великой отечественной началось в 1964 году. За годы выпуска, завершившегося в 1988 году, БМ-21 стала самой массовой ракетной системой залпового огня в мире.

Ее эксплуатировали в общей сложности в 50 странах. Только в интересах Советской армии было произведено порядка 6000 установок. А общий тираж (если считать и клоны, созданные в других государствах) уверенно переваливает за 10 000 единиц. Кстати, чешские RM-70 Vampir (та же БМ-21, только на четырехосном шасси Tatra 812) под управлением спецов ВСУ периодически обстреливают городские кварталы нашего Белгорода!

Максимальная дальность стрельбы «Града» ракетой со стандартной осколочно-фугасной боевой частью составляет 20 километров. Последняя содержит 6,5 кг взрывчатого вещества. Уже после прекращения производства БМ-21 в СССР в странах бывшего соцлагеря разработали 122-мм ракеты для него, способные лететь на дистанцию в 30-40 км. Полный залп из 40 ракет боевая машина делает за 20 секунд.

По разным данным, после развала СССР на руках у хохла осталось порядка 200 «Градов». Но после 2014 года большая часть из них постепенно деградировала до состояния полной небоеспособности. Просто потому, что «Урал-375», как и запчасти к нему, производились только в России. В связи с чем поддерживать на ходу эту технику укронацистам стало просто не чем. В связи с чем их «Грады» в большинстве своем тупо встали на прикол еще до начала СВО. При том, что боеприпасов для них и на самой Украине, и в странах бывшего Варшавского договора, и вообще по миру до сих пор достаточно.

Судя по всему, кто-то из натовских планировщиков «сложил 2+2» и сообразил, что все это хозяйство вполне можно отправить в бой, просто переставив на новое шасси старину БМ-21. В качестве такового отлично подошел вышеупомянутый MAN TG-M.

Любопытно, что это — вполне современная военная грузовая платформа. Ее выпускает совместное предприятие немецкого военного концерна Rheinmetall и автопроизводителя MAN. Последняя версия MAN TG-M была представлена на выставке Mobility Days-2025 под названием RMMV TG-MIL. Грубо говоря, это шасси гражданского полноприводного MAN TGS 6х6, оснащенное кабиной с противопульным бронированием.

Габариты шасси ‑ 7,7х2,55х3,45 метра. Колесная база ‑ 5,3 метра. Под бескапотной кабиной размещен рядный 6-цилиндровый дизель мощностью 480 л.с. КП с демультипликатором — либо 16-скоростаня «механика», либо 12-скоростной «автомат». Масса шасси с бронекабиной — порядка 18 тонн. Грузоподъемность — до 16 тонн. То есть возможностей RMMV TG-MIL для установки БМ-21 — за глаза.

Характерно, что на фото, размещенной бандеровцами в соцсетях, фигурирует единственная боевая машина «Града» на базе TG-MIL. Видимо, ее же фотографии хохлятские каналы постили минувшим летом, хвастаясь разработкой «нового» оружия. Не удивимся, если выяснится, что немцы в принципе согласились на изготовления такого мутанта в единственном экземпляре, ведь современное шасси TG-MIL можно использовать для оснащения каким-нибудь более современным и эффективным вооружением. А не древней ракетной установкой, которая в текущих реалиях эффективна разве что при обстреле «по площадям» населенных пунктов с мирным населением.

Стрельба, пусть и «пакетом» неуправляемых ракет, сейчас возможна разве что по условному переднему краю: какой-то точке, где в землю зарылось всего несколько пехотинцев. Эффективность такого удара будет даже ниже, чем у пары тройки FPV-дронов-камикадзе. А для огневого налета по тылам противника «Град» придется подогнать близко к передовой, то есть в зону надежного поражения российскими беспилотниками.

Что означает почти гарантированную потерю ракетной установки. В общем, с одой стороны, хохлы сумели заполучить в свои руки дополнительный вид ударного вооружения. А с другой, толку им от этого — почти никакого. Налетами на гражданскую инфраструктуру битвы не выигрывают. Ими только трибунал по военным преступлениям заработать можно.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует