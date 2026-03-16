Хохло-германский гибрид: Украина получила советские ракетные установки на немецком шасси

На Украине придумали очередного ракетного «мутанта». На этот раз «подопытным» оружием стал древняя установка залпового огня «Град». Военные спонсоры хохла «подружили» ее с современным шасси.

Бандеровская нацгвардия разместила в своих соцсетях сообщение о том, что у нее на вооружении появилась «новое» ракетное оружие. Хотя и не совсем новое, как выясняется. На нескольких фото красуется пусковая от старой доброй советской установки залпового огня БМ-21, инсталлированная на шасси вполне свежего носителя ‑ MAN TG-M. Сообщается, что в процессе создания этого «чудо-оружия» пусковая обзавелась новой системой управления огнем и электроприводами наведения пакета направляющих.

С самим «Градом» все более-менее понятно. БМ-21 состояла из «пакета» на 40 трубчатых направляющих для 122-мм неуправляемых ракет, размещенного на шасси 6х6 грузовика «Урал-375». На вооружение Советской армии РСЗО была принята весной 1963 года. Серийное производство этого наследника легендарных «Катюш» времен Великой отечественной началось в 1964 году. За годы выпуска, завершившегося в 1988 году, БМ-21 стала самой массовой ракетной системой залпового огня в мире.

Ее эксплуатировали в общей сложности в 50 странах. Только в интересах Советской армии было произведено порядка 6000 установок. А общий тираж (если считать и клоны, созданные в других государствах) уверенно переваливает за 10 000 единиц. Кстати, чешские RM-70 Vampir (та же БМ-21, только на четырехосном шасси Tatra 812) под управлением спецов ВСУ периодически обстреливают городские кварталы нашего Белгорода!

Максимальная дальность стрельбы «Града» ракетой со стандартной осколочно-фугасной боевой частью составляет 20 километров. Последняя содержит 6,5 кг взрывчатого вещества. Уже после прекращения производства БМ-21 в СССР в странах бывшего соцлагеря разработали 122-мм ракеты для него, способные лететь на дистанцию в 30-40 км. Полный залп из 40 ракет боевая машина делает за 20 секунд.

По разным данным, после развала СССР на руках у хохла осталось порядка 200 «Градов». Но после 2014 года большая часть из них постепенно деградировала до состояния полной небоеспособности. Просто потому, что «Урал-375», как и запчасти к нему, производились только в России. В связи с чем поддерживать на ходу эту технику укронацистам стало просто не чем. В связи с чем их «Грады» в большинстве своем тупо встали на прикол еще до начала СВО. При том, что боеприпасов для них и на самой Украине, и в странах бывшего Варшавского договора, и вообще по миру до сих пор достаточно.

Судя по всему, кто-то из натовских планировщиков «сложил 2+2» и сообразил, что все это хозяйство вполне можно отправить в бой, просто переставив на новое шасси старину БМ-21. В качестве такового отлично подошел вышеупомянутый MAN TG-M.

Любопытно, что это — вполне современная военная грузовая платформа. Ее выпускает совместное предприятие немецкого военного концерна Rheinmetall и автопроизводителя MAN. Последняя версия MAN TG-M была представлена на выставке Mobility Days-2025 под названием RMMV TG-MIL. Грубо говоря, это шасси гражданского полноприводного MAN TGS 6х6, оснащенное кабиной с противопульным бронированием.

Габариты шасси ‑ 7,7х2,55х3,45 метра. Колесная база ‑ 5,3 метра. Под бескапотной кабиной размещен рядный 6-цилиндровый дизель мощностью 480 л.с. КП с демультипликатором — либо 16-скоростаня «механика», либо 12-скоростной «автомат». Масса шасси с бронекабиной — порядка 18 тонн. Грузоподъемность — до 16 тонн. То есть возможностей RMMV TG-MIL для установки БМ-21 — за глаза.

Характерно, что на фото, размещенной бандеровцами в соцсетях, фигурирует единственная боевая машина «Града» на базе TG-MIL. Видимо, ее же фотографии хохлятские каналы постили минувшим летом, хвастаясь разработкой «нового» оружия. Не удивимся, если выяснится, что немцы в принципе согласились на изготовления такого мутанта в единственном экземпляре, ведь современное шасси TG-MIL можно использовать для оснащения каким-нибудь более современным и эффективным вооружением. А не древней ракетной установкой, которая в текущих реалиях эффективна разве что при обстреле «по площадям» населенных пунктов с мирным населением.

Стрельба, пусть и «пакетом» неуправляемых ракет, сейчас возможна разве что по условному переднему краю: какой-то точке, где в землю зарылось всего несколько пехотинцев. Эффективность такого удара будет даже ниже, чем у пары тройки FPV-дронов-камикадзе. А для огневого налета по тылам противника «Град» придется подогнать близко к передовой, то есть в зону надежного поражения российскими беспилотниками.

Что означает почти гарантированную потерю ракетной установки. В общем, с одой стороны, хохлы сумели заполучить в свои руки дополнительный вид ударного вооружения. А с другой, толку им от этого — почти никакого. Налетами на гражданскую инфраструктуру битвы не выигрывают. Ими только трибунал по военным преступлениям заработать можно.