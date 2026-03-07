Чудо, которого могло и не быть: «русский HIMARS» на платформе КамАЗ ушел на СВО

В войска на передовой поступила новая РСЗО на узнаваемом надежном шасси КамАЗа. Эксперт Литовкин помог порталу «АвтоВзгляд» вспомнить, чем так важна модель 63501 для действующей армии и почему ее судьба в самом начале СВО оказалась под большим вопросом.

В распоряжение вооруженных сил России начала поступать высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма». Детище отечественного ВПК повышенной мощности и точности, впервые представленное публике осенью прошлого года, а в начале 2026 года поступившее в войска, уже окрестили «Русским Хаймарсом». Причем это абсолютно современная отечественная разработка: речь про качественно новый образец военной техники, а не про развитие советских технологий.

Новая система отличается повышенной мобильностью и защищенностью, может применять управляемые высокоточные боеприпасы и имеет усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем. Впрочем, базируется эта РСЗО (с бронированной кабиной и транспортно-пусковым контейнером открытого типа МЗ-196 с шестью пусковыми направляющими для ракет калибра 300 мм) на вполне «ретроградной», проверенной временем и доступной основе — на полноприводном шасси 8x8 бронированного КамАЗ-63501.

Военный аналитик Виктор Литовкин обращает внимание, что данное исполнение грузового шасси является одним из, пожалуй, самых востребованных вариантов для передвижения мобильных ракетных комплексов в вооруженных силах РФ, хотя и не единственным. Говоря именно о модели 63501, он замечает, что в войсках накоплен действительно богатый опыт ее эксплуатации.

Фото rostec.ru

Но если разуметь именно практическую боевую работу в зоне СВО, то это в первую очередь артиллерийский тягач «Медведь», активно применяемый для буксировки гаубиц 2А65 «Мста-Б» и полевых пушек 2А36 «Гиацинт-Б». Теперь же к нему добавится инновационная РСЗО.

Интересно, что весной 2022 года, по факту начала спецоперации на Украине, были все основания переживать за судьбу проектов, подобных системе «Сарма» (появление которой, к слову, ранее уже откладывалось на неопределенный срок). В те дни, как напоминает эксперт, замаячила реальная угроза производству моделей 63501, что было вызвано санкционным ударом по продукции двойного назначения, который пытались нанести западные «партнеры».

Тяжелые грузовики КамАЗ грузоподъемностью более 20 т оснащались на тот момент 16-скоростными коробками передач производства одной из германских компаний. И в условиях экономических рестрикций возникла реальная угроза дальнейшему выпуску машин. Риски усугублялись тем фактом, что российский аналог — КП КамАЗ-161 — на тот момент не выпускался (о чем, в частности, сообщал портал «АвтоВзгляд»). А возобновление выпуска вызывало сомнения, поскольку и в этой коробке применялись зарубежные компоненты.

Однако, как утверждает Литовкин, за время политико-экономического противостояния с «коллективным западом», сопровождающего боевые действия на Украине, России удалось осуществить эффективное импортозамещение комплектующих, необходимых для производства КамАЗ-63501. И теперь выпуск армейских версий машин, востребованных «за лентой», не зависит от внешних поставок.

Фото Vlad Karkov/globallookpress.com

Причем, как настаивает эксперт, в конструкции не используются вообще никакие зарубежные компоненты. А сравнение с американским аналогом — HIMARS — уместно, разве что, в смысле технических параметров. Если же говорить о стоимости нашей системы, то ее производство обходится в разы дешевле.

И остается только пожелать, чтобы «Сарма» стала достойным продолжением линейки отечественных РСЗО, а «бывалый» КамАЗ-63501 каждый раз доказывал свою незаменимость в условиях тяжелой боевой работы, которую ведут российские войска, освобождая новые регионы страны от группировок преступного режима, временно окопавшегося в столице нынешней Украины.