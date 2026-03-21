Конец чешского «кровопийца»: под Днепропетровском «Ланцет» порешил «Вампира»

Списанные из чешской армии ракетные системы залпового огня Vampire RM-70 применяются хохлом в зоне СВО с 2022 года. Периодически наши операторы дронов и артиллеристы их жгут, однако до сих пор эти боевые машины все еще имеются в распоряжении бандеровцев. Но применять их им приходится с большой опаской.

По своей сути Vampire RM-70 — чехословацкий «улучшайзинг» легендарной советской установки залпового огня БМ-21 «Град». Напомним, что она представляла собой «пакет» из 40 направляющих для 122-мм неуправляемых ракет, установленный на полноприводное трехосное шасси грузовика «Урал-375». «Град» официально встал на вооружение Советской армии 28 марта 1963 года, а его серийное производство было развернуто в 1964 году.

Чехи занялись созданием «Вампира» в конце 1960-х и впервые показали его публике в 1971-м. Название RM-70 расшифровывается как «Raketomet vzor 1970» — «ракетная установка образца 1970 года». Боевая часть агрегата — 40-ствольный пакет трубчатых направляющих на поворотной платформе — полностью заимствована у советской БМ-21. Как и система управления огнем.

Пусковую чехи разместили на собственном шасси — полноприводной 4-осной «тележке» Tatra T813 Kolos с бескапотной кабиной и 250-силным дизельным мотором. Кабину сделали легкобронированной, способной защитить четырех членов экипаж боевой машины от пуль стрелкового оружия и осколков.

Удлиненная колесная база позволила разместить между кабиной и пусковой установкой 40 ракет возимого запасного боекомплекта. Вместе с гидравлическим механизмом перезарядки. По замыслу создателей, Vampire мог отстрелять ракеты из своей пусковой (полный залп занимает порядка 20 секунд), самостоятельно перезарядиться (примерно за две минуты) и тут же повторить огневой налет на противника.

А потом быстренько убраться с огневого рубежа, чтобы избежать ответного удара. То есть отправка в цель 80 неуправляемых ракетных снарядов (с момента остановки машины на огневой и до начала отхода) занимает в идеальных условиях всего лишь порядка 10 минут. В принципе — впечатляет. Каждая стандартная осколочно-фугасная ракета «Вампира» несет боевую часть с примерно 6,5 кг взрывчатого вещества и летит максимум на 20 км.

Позднее и в СССР, и в Чехии со Словакией, и в Польше ‑ везде, где когда-то стояли на вооружении советские «Грады» ‑ были разработаны 122-мм боеприпасы, способные лететь на 30-40 и даже 50 км. Не только с осколочно-фугасной, но и с кассетной, зажигательной, и прочими видами боевой «начинки».

При столь впечатляющих боевых характеристиках, наибольшей известностью в ходе украинского конфликта Vampire RM-70 обзавелся, когда хохлы стали использовать комплекс для регулярных обстрелов «по площадям» жилых кварталов российского Белгорода. В ходе же боевых действий против регулярной армии на Украине системы залпового огня с неуправляемыми боеприпасами, как оказалось, обладают достаточно ограниченной эффективностью.

Прежде всего потому, что они изначально приспособлены наносить урон крупным групповым целям. Например, колоннам вражеской техники. Складам. Крупным силам пехоты в окопах на линии фронта. Между тем, сегодня линия боевого соприкосновения в зоне СВО — отнюдь не бесконечные километры окопов и ходов сообщения, плотно заполненные солдатами враждующих армий, ‑ вдоль узкой полосы ничейной земли.

Так было в войнах прошлого века. Теперь «ничейная земля» — безжизненная полоса шириной порой в 10-15-20 км, где действуют лишь мелкие группки пехоты, а в небе рыщут сотни ударных и разведывательных беспилотников обеих враждующих сторон. Дубасить десятком-двумя 122-мм ракет по богом забытой лесополосе, где в опорном пункте зарылись в землю 3-4 вражеских пехотинца — мероприятие с очень сомнительным эффектом.

Тем более, что для этого надо подогнать пусковую установку к цели хотя бы на 10-15 км. То есть, по сути, прямо под нос вражеским операторам ударных дронов. После этого с боевой машиной обычно «встречается» FPW-дрон с подвешенным боеприпасом от РПГ-7 или «Ланцет» ‑ как в недавнем случае с Vampire RM-70.

Зато потом получается впечатляющее видео с разведывательного беспилотника — с красивой детонацией боекомплекта, пожаром, клубами дыма, стартующими в стороны ракетами и тому подобными пиротехническими эффектами. Это вам не по мирным жителям полными «пакетами» садить!