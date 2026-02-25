Железный кулак «Терминатора»: экипажи БМПТ готовят к высокоинтенсивным боям

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — уникальная разработка российского оборонно-промышленного комплекса, не имеющая прямых аналогов в мире. Но техника — техникой, однако для ее эффективной работы от управляющих ею людей требуются особые навыки. Именно поэтому сегодня экипажи БМПТ, входящие в группировку войск «Центр», проходят углубленную подготовку, осваивая тактику скоростного огневого поражения, маскировки и боя в городской застройке. Эта работа отражает системный подход нашего командования к повышению живучести бронетанковых формирований в условиях, когда поле боя насыщено беспилотными летательными аппаратами и мощными противотанковыми средствами.

Современная война предъявляет к бронетехнике требования, немыслимые еще десятилетие назад. Статичная позиция — приговор: барражирующие боеприпасы, контрбатарейные радары и дроны превращают любую задержку на огневом рубеже в смертельный риск. Именно в этих условиях раскрывается замысел, заложенный российскими конструкторами в концепцию БМПТ: это машина, способная сопровождать танки на скорости штурма, подавляя те угрозы, которые для танкового орудия либо неэффективны, либо избыточны.

И как сообщило Министерство обороны России, учебный цикл для экипажей «Терминатора» строится вокруг принципа «выстрелил — сменил позицию — выжил». Машины на высокой скорости выходят на огневой рубеж, поражают несколько целей различного типа и немедленно откатываются в укрытие. Такой ритм боевой работы продиктован реальным опытом: на передовой каждая лишняя секунда на открытой позиции может стоить машины и жизней.

Иными словами, решение пропустить экипажи БМПТ через интенсивный курс огневой подготовки и городского боя следует рассматривать не как показательное мероприятие, а как практический шаг к наращиванию боевых возможностей, способных поддерживать темп бронетанковых штурмов под постоянной угрозой противотанкового огня и беспилотников.

Сердце огневой мощи «Терминатора» — спаренные автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм. Это скорострельная система, использующая боеприпасы 30x165 мм с переключаемой подачей лент, что позволяет мгновенно менять тип снаряда в зависимости от характера цели. Министерство обороны подчеркнуло, что в ходе учений поражение целей из 2А42 происходит на дальностях до четырех километров.

Этот показатель соответствует максимальной эффективной дальности при стрельбе осколочно-фугасно-зажигательными снарядами. При этом переменная скорострельность пушки дает экипажу возможность управлять нагревом ствола и расходом боекомплекта, поддерживая длительный подавляющий огонь — качество, критически важное при зачистке траншей и зданий.

Второй ключевой элемент, отработанный на учениях, стрельба из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» калибра 30 мм, установленного в бортовых спонсонах корпуса. С прицельной дальностью около 1700 м и темпом стрельбы порядка 400 выстрелов в минуту этот гранатомет заполняет тактическую мертвую зону между ближним и средним рубежом, где главное орудие танка неэффективно, а вражеская пехота с переносными противотанковыми средствами представляет смертельную опасность. Осколочное действие гранат накрывает оконные проемы, лесополосы и амбразуры огневых точек, лишая обороняющихся возможности прицельного применения противотанкового оружия или отступления.

Однако подлинная сила «Терминатора» — в «многослойности» его вооружения. Помимо автоматических пушек и гранатометов, БМПТ несет противотанковые управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака» с максимальной дальностью полета около шести километров и скоростью, превышающей 500 метров в секунду.

Боевые части — тандемные кумулятивные и осколочно-фугасные — позволяют поражать бронетехнику в укрытиях, разрушать долговременные огневые точки и уничтожать живую силу на укрепленных позициях. Все это позволяет «Терминатору» работать за пределами досягаемости автоматических пушек.

Заметим тут, что сама идея создания БМПТ родилась из глубокого анализа опыта городских боев и действий в сложной местности, где танки традиционно несут наибольшие потери. В условиях городской застройки основное орудие танка ограничено углами горизонтальной наводки, медленным переносом огня между целями и необходимостью беречь боекомплект для тяжелобронированных угроз и разрушения фортификаций, «Терминатор» решает эту проблему принципиально иначе.

Непрерывный огонь 30-миллиметровыми очередями и гранатометными залпами обрушивается на вероятные точки засад, пока танк сохраняет готовность к поражению приоритетных целей. Спаренные автоматические пушки обеспечивают углы обстрела и скорость наведения, позволяя работать по верхним этажам строений и гребням высот.

Именно поэтому на учениях особое внимание уделяется стрельбе из естественных укрытий и бою в плотной застройке. Экипажи отрабатывают взаимодействие как с танковыми подразделениями в составе бронированных колонн, так и самостоятельные действия в интересах штурмовых групп пехоты, продвигающихся через городские кварталы и сложный рельеф. Иными словами, способность «Терминатора» и непосредственно сопровождать танки, и прикрывать огнем пехоту с нужных дистанций подчеркивает универсальность машины.

Ценность «Терминатора» не в том, что он заменяет танк или БМП, а в том, что он использует сразу несколько инструментов подавления противника, превращая их в единую (и хорошо защищенную) платформу, движущуюся вместе с бронегруппой на скорости атаки. Особенно это важно в стесненных условиях, где пешие противотанковые расчеты и засады на короткой дистанции по-прежнему решают исход боя. Российская военная мысль, породившая саму концепцию машины огневой поддержки танков, находит сегодня свое подтверждение в реальных боевых условиях — там, где теория проверяется кровью и сталью.