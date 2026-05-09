Тягач-невидимка: ВСУ «засветили» немецкий многоосный военный транспортер MAN

Грузовой транспорт, используемый военными, не настолько эффектен внешне как боевая техника. Однако его роль в военном деле не менее (а иногда и более) существенна, нежели у бронированных и стреляющих собратьев. Немецкие тяжелые грузовики семейства MAN KAT 1А1 крайне редко «светятся» в зоне СВО. Видимо, из-за нежелания врага привлекать лишнее внимание к ценнейшему военному оборудованию.

В начале 1970-х ВС ФРГ пришли к выводу о необходимости обзавестись линейкой тяжелых полноприводных грузовых машин. Однако н только разработка, но и выработка самой концепции такого типа транспорта затянулась. В итоге головным разработчиком стала компания Rheinmetall MAN Military Vehicles, а непосредственно выпуск шасси был организован на мощностях MAN. В итоге первые MAN KAT 1 пошли в серию только в 1976 году. К 1983-му было выпущено в общей сложности более 8600 единиц таких машин.

Особенностью семейства стала модульность конструкции и унификация узлов и агрегатов. Благодаря этому, бундесвер получил машины с колесной формулой 4х4 и грузоподъемностью в 5000 кг, 6х6 с грузоподъемностью 7000 кг и 8х8, способную везти 10 000 кг.

Позднее последняя «тележка» была модифицирована, получив при этом способность нести полезную нагрузку до 15 000 кг. Производство таких шасси, получивших наименование MAN KAT 1А1 стартовало в 1987-м. По сравнению с предшественником, 1А1 может похвастать не только повышенной грузоподъемностью, но и более современной кабиной.

Известно, что с 1988 года бундесвер заказал как минимум 1600 единиц MAN KAT 1А1. А выпуск этих четырехосных машин был окончательно свернут только в 2019 году. На сегодняшний день большое количество списанных 8х8 свободно продается через специализированные площадки по всей Европе.

Внешне все три варианта MAN KAT 1 различаются лишь длиной шасси м количеством осей. Трехместная кабина бескапотного типа тут вынесена вперед, а моторно-трансмиссионное отделение расположено за спиной водителя и его попутчиков, что позволило уменьшить высоту шасси до 2,9 м. Это крайне важно для железнодорожных перевозок и движения в тоннелях дорог общего пользования.

Стандартно все модели оснащены дизельным V8 Deutz мощностью 320 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» от ZF, а также понижающей передачей в раздаточной коробке. Наиболее мощные модификации модели оснащались двигателями мощностью около 1000 л.с.

В армиях НАТО трехосные MAN KAT 1А 6х6 использовались преимущественно в качестве грузовиков, контейнеровозов, носителей оборудования радиолокационных комплексов, машин РЭБ, связи, артиллерийских тягачей. Модификации 8х8 — преимущественно в качестве тягачей для танковых тралов, пусковых ракетных комплексов (Pershing II, Patriot), шасси для кранов, автоцистерн. Кром того, достаточно распространенной разновидностью как 6х6, так и 8х8 версий было шасси, оборудованное самопогрузочной системой типа «мультилифт».

Что касается хохла, то достоверно известно лишь о поставленных ему в 2022 году эстонцами двух десятках буксируемых 155-мм гаубиц FH70 с приданными им тягачами MAN KAT 1 6х6. Как выяснилось позже, те орудия оказались в небоеспособном состоянии, но это уже другая история. Сообщалось также, что как минимум один MAN KAT 1А1 8х8 был преоборудован бандеровцами в так называемый гантрак.

На его шасси установили советскую 100-мм зенитную пушку КС-19. Судя по всему, с целью применения в качестве САУ. Чем закончился тот дерзкий эксперимент — история умалчивает. Скорее всего, горелым остовом этого артиллерийского «мутанта» после близкого знакомства с российским дроном-камикадзе.

На текущий же момент ВСУ использует тяжелые, мощные и надежные MAN KAT 1 преимущественно в качестве транспорта для боевой техники: для буксировки прицепов-тралов с танками, тяжелыми САУ и прочего подобного. Либо оборудованные «мультилифтом» экземпляры MAN ‑ для перевозки «на себе» более легких бронемашин вроде БМП/БТР/MRAP.

Как бы то и было, но любой MAN KAT 1А1 — желанная цель для российского оператора беспилотника любого типа или артиллериста. Но о поражении немецких «тяжеловозов» на Украине в последнее время практически ничего не слышно.

По крайней мере, в открытом доступе не встречаются кадры объективного контроля такого рода эпизодов. Имеются одни лишь пропагандистские ролики ВСУ, призванные показать всем, что в распоряжении хохла еще есть и такие транспортные средства.

Это косвенно говорит о том, что основная масса боевой и вспомогательной техники бандеровцев отведена подальше от передовой, в глубокий тыл — чтобы избежать неизбежного уничтожения российскими ударными дронами.