Минус «ластик»: ударный «Ланцет» выжег американский БТР Stryker

Ушли в прошлое времена, когда ВСУ бросали в свои «контрнаступы» сотни единиц бронетехники. Именно тогда сгорела или была захвачена российскими войсками основная масса M1126 Stryker, поставленных на Украину из США. Теперь же уничтожение практически любой бронемашины противника становится настоящим событием. Поскольку обе стороны конфликта стараются держать их подальше от линии боевого соприкосновения и кишащих над ней ударных дронов.

Характерно, что украинский БТР M1126 Stryker, об уничтожении которого недавно стало известно из сообщений в военкорских каналах, был подбит беспилотником типа «Ланцет». Он не подорвался на мине, не получил в крышу гаубичный снаряд, не встретился с FPV-дроном (коих в любом месте прифронтовой полосы ‑ множество). Нет!

«Американца» уничтожил российский беспилотник, жертвами которого ранее становились преимущественно зенитные радары и пусковые установки, самоходные гаубицы и прочие боевые единицы в достаточно глубоком тылу ВСУ. Поскольку «Ланцет» летает на расстояние до 50 км, до некоторых пор он считался своего рода «длинной рукой», которая должна поражать куда более важные цели, нежели банальные бронетранспортеры.

Но теперь оператору даже такого продвинутого (с системой самонаведения, использующей машинное зрение) ударного средства поразить даже какой-то БТР — за счастье. Просто потому, что сейчас на 15-20 км в обе стороны от «ленточки» царят, повторим, ударные FPV-дроны, для которых любая бронетехника — от танка или самоходной гаубицы до мотоцикла или старой легковушки — желанная мишень. Что вынудило обе враждующие стороны оттянуть свою технику подальше от линии, которая раньше могла бы считаться передним краем.

Судя по открытым данным, за время украинского конфликта США поставили ВСУ около 200 «Страйкеров». Хотя некоторые источники оперируют цифрами в районе 400 единиц. Скорее всего это связано с тем, что на Украину также поставлялись канадские LAV III Kodiak и ACSV TCV Super Bison. Их легко спутать со Stryker.

Ведь это — родственные модели, имеющие общую конструктивную основу и выпускаемые одной и той же компанией ‑ General Dynamics Land Systems. Вероятно, именно поэтому все эти заокеанские броневики некоторые наблюдатели, не особо разбираясь, считают одной и той же моделью. Что, в принципе, верно. Поскольку изначально, все эти четырехосные БТР — воплощение концепции, впервые реализованной в швейцарском бронетранспортере MOWAG Piranha III (8x8).

Из любопытного стоит отметить название — Stryker. В английском языке известно слов «strike» (через «i», а не «y»). Слово «stryke» есть в норвежском. Где означает, в зависимости от контекста, «стирать», «сдувать», «убирать», «уходить» и т.п. Так что имя «Stryker» можно вольно перевести как «стиратель». По-простому ‑ «ластик»...

А если серьезно, то на вооружение американской мотопехоты «Ластик» встал в самом начале 2000-х. Впервые он нюхнул пороху еще в ходе вторжения США в Ирак. Базовая версия Stryker характеризуется габаритами 6,95х2,72х2,64 метра. Корпус сварен из стальных бронеплит. В лобовой проекции машина выдерживает попадания из крупнокалиберного пулемета. А борта и корма могут противостоять лишь пулям бронебойным пулям калибра 7,62 мм.

«Страйкер» штатно оснащается комплектом навесной керамической брони. С ней он держит даже выстрелы из 30-мм автоматической пушки, а в боковой проекции — огонь из крупнокалиберного 14,5-мм пулемета. Такой комплект допбронирования, именуемый MEXAS (Modular Expandable Armor System) создан немецкой Ingenieuerbüro Deisenroth. Он увеличивает боевую массу Stryker с исходных 17,2 до почти 19 тонн. Помимо накладной «керамики» для американского БТР разработан штатный комплект противокумулятивных решеток.

Днище у «Ластика» плоское. Что плохо с точки зрения защиты экипажа от подрыва на минах. В связи с этим (на основе «иракского» опыта) практически все Stryker получают специальный комплект дополнительного усиления днища. Снаружи на нем устанавливаются бронелисты, придающие ему V-образную форму, чтобы отклонять в стороны ударную волну от сработавшей мины или СВУ.

Изначально БТР оснащался дизелем Caterpillar-3126 мощностью 350 л.с. Как минимум со времен вторжения в Афганистан все новые Stryker получают мотор Caterpillar C9 мощностью 450 л.с. А на более пожилых экземплярах старые агрегаты постепенно заменяют на новый движок. Благодаря этому машина не теряет подвижности даже с полным обвесом допзащиты и максимальной загрузке (а это около 26 тонн).

Компоновка у «Страйкера» классическая. Мотор расположен в передней части корпуса. На передних сиденьях — механик-водитель и командир БТР. Последний выполняет также функции оператора вооружения. Оно обычно устанавливается в дистанционно управляемом модуле на крыше. Это может быть 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, 40-мм автоматический гранатомет.

Есть модификации «Ластика», оснащенные пусковой установкой ПТУР, 30-мм автоматической пушкой, 120-мм минометом и даже с 105-мм орудием во вращающейся башне. На базе Stryker существуют командно-штабные, санитарные, инженерные машины.

В стандартном БТР вся задняя часть корпуса отдана под размещение десанта из 8-9 пехотинцев. Для из входа-выхода используется рампа в кормовой пластине. Преимущественно в такой комплектации Stryker и поставлялся в «страну 404». Сколько их на текущий момент остается на ходу сказать сложно. Хотя считается, что число доподлинно уничтоженных или затрофеенных нашим войсками M1126 Stryker перевалило на текущий момент за 100 единиц. То есть примерно половина из поставленных янки.

К сожалению, вряд ли в обозримом будущем цифра уничтоженных «Страйкеров» будет увеличиваться теми же темпами как это было, например, в 2023-2024 годах, когда хохол щедро бросал их в бой под удары российских ПТРК и ударных дронов. Поскольку сейчас эти машины (как и вся бронетехника, по сути) по большей части отсиживается в тылах, прячась от беспилотников. Но рано или поздно наши доберутся и до них!