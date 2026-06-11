Прощание с UKRом: на Украине уничтожен непростой Abrams

Практика использования укронацистами танков Abrams M1A1SA-UKR демонстрирует новые реалии на поле боя: применение такой техники в рамках привычных концепций можно смело считать форменным самоубийством. И вот — почему.

На недавно промелькнувшее в профильных тг-каналах фото с подбитым в зоне специальной военной операции очередным американским Abrams можно было и не обратить внимания. Если бы не «пояснительная записка» к нему. Оказывается, это не просто M1A1. Это — аж целая модификация стандартного «американца» под названием M1A1SA-UKR. Символично получилось: на Украине уничтожен очередной «укр» ‑ помимо кучи прочих «укров», чьи передки, согласно преданиям бандеровских сказочников, выкопали Черное море...

Что же это за модификация такая? Изначально это Abrams M1A1 SA (Situational Awareness, «ситуационно осведомленный»). Так обозначался экспортный вариант M1A1, разрешенный к продаже в страны-союзники США. Его принципиально конструктивное отличие от «родных» M1A1 скрыто в толще брони.

У «нормального» «Абрамс» она содержит специальные «вставки» из уранокерамики. Этот прием усиления защиты известен еще с 1970-х. Первоначально в толщу стальной брони закладывали «шары» или «кубики» из очень прочного керамического вещества ‑ карбида алюминия («корунда»). А заокеанские конструкторы вместо него решили использовать еще более прочную субстанцию — на основе так называемого обедненного урана. По факту — это малоактивный в радиационном смысле уран-238. Собственно, именно из него примерно на 99% состоит весь уран на Земле. И только порядка 1% приходится на оружейный уран-235.

Благодаря своей колоссальной плотности в 19 050 кг/м3 (на 67% больше чем у свинца, например), уран обладает повышенной стойкостью к пробитию как кинетическим боеприпасами, так и к воздействию кумулятивной струи. По разным оценкам, плита урановой брони вдвое устойчивей, чем аналогичная по толщине стальная. Американцы укрепляют урановыми плитами лобовые части своих Abrams с 1980-х.

Больше никто в мире так не делает, поскольку уран-238, во-первых, здорово увеличивает вест танка, во-вторых — потихоньку, но все-таки облучает экипаж бетта- и гамма-излучением. И, наконец, в случае попадания по броне или, не дай бог, пожара в боевой машине огромное количество канцерогенного уранового аэрозоля окажется в атмосфере. С самыми печальными последствиями как для экипажа, так и окружающих. Поскольку даже единственный вдох такой гадости почти гарантирует онкологию в непосредственном будущем.

Так вот, у «экспортного» M1A1 SA никакого урана (к счастью для нас!) в броне не предусмотрено. По сути, это «базовый» танк, оснащенный тепловизионным прицелом второго поколения FLIR (Forward-Looking Infrared) с дальностью обнаружения до 5000 метров и модернизированным двигателем AGT-1500 TIGER (Total InteGrated Engine Revitalization). То есть стандартным для «Абрамсов» 1500-сильным газотурбинным мотором, прошедшим программу продления срока службы.

Вооружение — стандартная гладкоствольная 120-мм пушка М256 с длиной ствола 44 калибра плюс один 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета. Габариты корпуса ‑ 7925х3634х2376 мм. Боевая масса — 57 тонн. Танк штатно оснащается комплектом динамической защиты M19 ERA (Explosive Reactive Armor). Так что же из себя Abrams M1A1 SA-UKR, о подбитом экземпляре которого шла речь в начале этого материала?

Оказывается, довесок «UKR» появляется у американского линейного танка после доработки силами местного рембата. Стандартной динамической защиты для условий СВО давно недостаточно. Поэтому хохол уже стандартным образом «колхозит» любые натовские танки плитами советской динамической защиты типа «Контакт-1».

Для справки: ее приняли на вооружение Советской армии в 1985 году. Кроме того, в комплектации «UKR» Abrams по-максимуму обвешивают противодроновыми решетками — в качестве защиты от ударных беспилотников.

Однако, что отлично демонстрируют фото уничтоженного Abrams M1A1 SA-UKR, все эти ухищрения с дополнительной защитой положения дел принципиально не меняют. Да, первый или даже второй из атакующих защищенную таким образом бронемашину беспилотников потерпят неудачу. На смену им через несколько минут прилетит и третий, и четвертый, и пятый.

Пока танк в конце концов не будет остановлен повреждением ходовой части (попробуй-ка, защити полностью решетками все катки и гусеницы!). А затем его неизбежно «доклюют» другие БПЛА ‑ пока не начнется внутренний пожар.

Такой сценарий справедлив сейчас практически для любой «брони» и обычных ТС на расстоянии в 10-15 км от условной линии фронта. В связи с чем военные эксперты всего мира безуспешно ломают головы над проблемой эффективного и массового противодействия «копеечным» дронам, с легкостью выводящим из строя дорогостоящую военную технику всех типов.