«Ирисы» против «Гераней»: опубликовано видео стрельбы ЗРК на шасси Iveco

До последнего времени еще никто в открытом доступе не публиковал документальных подтверждений реальной работы пусковых установок немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM, стоящего на вооружении ВСУ. Однако cобытия начала мая 2026 года вынудили ВСУ пойти на такой шаг.

ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T укронацисты начали получать еще в начале осени 2025 года. В общей сложности страны НАТО планировали отправить на Украину 18 таких комплексов. И это вполне современно оружие уже вовсю эксплуатируется в боевых условиях как минимум полгода ‑ с учетом времени на обучение персонала. Удивительно, но бандеровская пропаганда за это время так ни разу и не использовала его фото и видео в своих публикациях. И вдруг — нате: в Сеть «выливаются» картинки пусков ракет с установок, смонтированных на грузовом полноприводном шасси Iveco Eurocargo.

«Ларчик», скорее всего, открывается просто. Дело в том что в ночь с 13 на 14 мая этого года российские войска нанесли чуть ли не самый мощный за все время конфликта удар беспилотниками и ракетами по хохлятским тылам. По итогу сообщалось о поражении чуть ли не сотни целей по всей Украине. А в район Киева в ту ночь вообще прилетело больше всего «Гераней», баллистических и к крылатых ракет, чем когда-либо до того.

Настолько больше, что даже самим укропропагандистам стало ясно: стандартных официальных релизов в духе «мы все сбили!» явно недостаточно, чтобы качественно зашпатлевать мозги слегка обалдевшей от мощи и масштабов российской бомбардировки «пастве». Вот и пришлось соорудить и публикнуть ролик в стиле «броня крепка и танки наши быстры», чтобы продемонстрировать как доблестно хохлятская ПВО запускает куда-то ввысь ракеты.

Кадров попаданий, кстати, снять «противоповитряным» операторам почему-то не удалось. Хотя, судя по видео, дело происходило в условиях чистейшего неба и при ярко светящем солнце. То есть, похоже, укропропаганда в очередной раз запостила заранее снятый уныло-стандартный ролик с каких-то тыловых учений, выдавая его за «свежак». Потому как досталось в ту ночь хохлу изрядно — несмотря на наличие европейских «Ирисов».

Напомним, что ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS использует для поражения воздушных целей авиационную ракету «воздух-воздух» IRIS-T. Немецкая Diehl Defence начала ее разрабатывать еще в конце 1990-х. На вооружение натовских истребителей она встала в 2005 году. Примерно тогда же шведские и норвежские ВС захотели иметь наземные мобильные комплексы с этой ракетой.

К 2010 году такой ЗРК был создан и стал поступать в армии скандинавских стран. Собственно, они и решили в прошлом году отправить в «страну 404» часть своих запасов. Правда, смонтированы они были на платформах гусеничного двузвенного вездехода BvS10. Но на Украине «зениткам» не надо продираться по тайге да болотам. Поэтому перед отправкой туда IRIS-T SLS переставили на колесную базу ‑ Iveco Eurocargo MLС150 E28 WS. Это достаточно широко распространенное в Европе шасси. Его используют, помимо армии и экстренных служб, в лесном хозяйстве, строительстве и везде, где требуются грузовики повышенной проходимости.

Габариты Iveco Eurocargo MLС150 — 7477х2490х3072 мм. Колесная база — 4150 мм. Дорожный просвет — честные 400 мм. Снаряженная масса шасси — без малого шесть тонн. Полезная нагрузка ‑ девять тонн. Двигатель дизельный (рядный 6-литровый, 6-цилиндровый) мощностью 280 л.с. Коробка передач ‑ механическая 4-ступенчатая семейства ZF-16S, с делителем и демультипликатором.

Что касается самой ракеты комплекса IRIS-T SLS, в который помимо пусковых установок входят мобильная РЛС, машина управления и вспомогательный транспорт, то это реактивный боеприпас длиной почти три метра, диаметром 127 мм и массой порядка 87 кг. В авиационном варианте ее эффективная дальность заявлена на уровне 25 км. При наземном старте ‑ не более 12 км по прямой.

После запуска ракета идет к месту встречи с целью либо по радиокомандам с земли, либо по заданным координатам используя сигналы GPS. На финальном участке траектории включается ИК-головка самонаведения. Для борьбы с современной авиацией одного только теплового самонаведения явно недостаточно, поскольку бортовые комплексы самообороны строевых самолетов и вертолетов умеют на большом расстоянии в автоматическом режиме (с помощью лазерного луча) выжигать ИК-матрицы таких устройств.

Однако для уничтожения небольших низколетящих и относительно медленных целей типа крылатых ракет и беспилотников типа «Герань» IRIS-T SLS вполне эффективен. Цена одной ракеты, если ориентироваться на разные западные источники, составляет от 320 000 до 450 000 евро. Опять же, судя по данным американских и европейских профильных изданий, цена российского ударного беспилотника типа «Герань» не превышает 50 000 долларов. А беспилотника-ложной цели «Гербера» в разы меньше.

Так что стрельба по «Гераням» из IRIS-T SLS — занятие не особо эффективное экономически. Хотя надо признать, что за последние десятилетия «ирисок» у Европы накопилось на складах изрядное количество. И срок годности у большой части этих изделий уже подходит к концу. Что вполне оправдывает их «утилизацию» с помощью украинских вояк.

Также, повторим, IRIS-T SLS вполне можно использовать и против российских крылатых ракет. Опять же, если верить американским источникам, стоимость производства одной ракеты «Искандер-М» составляет около 2,5 млн долларов. Скорее всего, хохлы так и поступают: тратят дорогие зенитные ракеты только на дорогие цели — российские крылатые ракеты.

Насколько эффективно — сказать сложно. Судя по отчетам российского Минобороны и заревам пожарищ на украинских военных объектах, с эффективностью у IRIS-T SLS в украинских условиях «не все хорошо», мягко говоря. Зато судя по официальным заявлениям украинской пропаганды — они как всегда «все сбили»...