Страны НАТО уже несколько лет как покрывают грифом секретности сроки и номенклатуру поставляемой Украине боевой техники. Но, согласно международному «Договору о торговле оружием», периодически они вынуждены раскрывать эту информацию. Одна из таких публикаций раскрывает масштабы снабжение хохла бронетехникой из Латвии.

Таким образом недавно стало известно о передаче латышами ВСУ 14 британских гусеничных боевых разведывательных машин семейства CVR(T). Это — часть партии их 44 таких броневиков, о продаже которых хохол договорится со «страной победившего шпрота» в конце прошлого-начале нынешнего года. Речь, судя по всему, шла о «разведывательной» модификации модели ‑ FV107 Scimitar.

Надо сказать, что Латвия и раньше снабжала укронацистов танкетками — будем называть эту технику именно этим устаревшим термином, поскольку он обусловлен ее ТТХ. Напомним, что в середине 2010-х Британия «впарила» (иначе назвать эту сделку сложно) порядка 200 своих списанных по причине полного морального устаревания бронемашин семейства CVR(T) прибалтам.

К моменту начала украинского конфликта военные «шпрото-страны» были уже явно сыты по горло этими полуигрушечными «танчиками». И когда НАТО «всем миром» принялось снабжать бандеровцев военным оборудованием, латыши подсуетились и начали активно перепродавать ненужные никому британские танкетки «стране 404». Военные снабженцы которой всегда были рады погреть руки на закупках просроченного военного старья.

Так вот, судя по всему, 44 CVR(T), о которых упоминалось выше, это остатки «былой латышской роскоши» из 200 «британцев», чье заслуженное место сейчас — разве что в музеях и коллекциях любителей военной техники. А не на поле боя в «хохляндии». Заметим, что парой сотен английских «военных пенсионеров», остатки которых прибывают сейчас на Украину из Литвы, ВСУ не ограничены.

В самом конце прошлого года минобороны самой Британии отчиталось об отправке в адрес киевского режима последних 168 единиц машин семейства CVR(T), еще остававшихся на складах хранения армии Соединенного королевства. Так что с некоторых пор у хохла есть «счастье» в виде техники, о которой на Туманном Альбионе, скорее всего, постарались забыть как можно скорее, как о страшном сне.

Хотя в свое время «англичанка» наштамповала более 3500 единиц техники типа CVR(T) — как для своих ВС, так и на экспорт. Разработанное в самом конце 1960-х, это семейство бронемашин начало поступать на вооружение британской армии в 1973 году. А в 1986 году их выпуск был полностью свернут.

В модельную линейку CVR(T), построенную на общем гусеничном шасси с единым типом силового агрегата, помимо разведывательного FV107 Scimitar, входили пехотный БТР FV103 Spartan, машина непосредственной огневой поддержки пехоты FV101 Scorpion с 76-мм орудием, санитарный FV104 Samaritan, командно-штабной FV105 Sultan и ремонтно-эвакуационный транспорт FV106 Samson.

Корпус Scimitar, как и у всех CVR(T), сварен из алюминиевых пластин толщиной 10-20 мм. Считается, что в лобовой проекции машина способна выдерживать попадания из 14,5-мм пулемета. Борта и корму защищены лишь от 7,62-мм боеприпасов. Подрыв на противотанковой мине или СВУ для этого аппарата фатален. Что доказал опыт применения Scimitar в Афганистане.

Двигатель, 6-цилиндровый дизель Cummins BTA 5,9 мощностью 125 л.с., размещен спереди справа. Место механика-водителя — слева от него. Командир и оператор оружия сидят в полноповоротной башне на крыше задней части корпуса. В башне смонтировано основное оружие FV107 Scimitar ‑ 30-мм автоматическая пушка L21 Rarden (скорострельность ‑ до 90 выстрелов в минуту). С автопушкой спарен 7,62-мм пулемет.

В продолжающихся поставках бронетехники НАТО в адрес ВСУ ничего удивительного нет. Поразительно другое. Пожалуй, даже не особо погруженный в бронетанковую специфику наблюдатель понимает: алюминиевый Scimitar с 30-мм пушечкой в текущих условиях украинского конфликта — штука совершенно бесполезная.

Это просто лишняя цель для российского ударного дрона, не более того. По этой причине «скимитар» не сможет даже приблизиться на расстояния выстрела к позиции, занимаемой российским солдатом. Пострелять ему уж точно никто не позволит.

Ну а в роли транспорта в прифронтовой логистике он в принципе участвовать не может, ибо у него конструктивно отсутствует грузовое отделение. Но несмотря на это хохлы закупают Scimitar и прибалтов. Армейская коррупция — она такая: расчет на принцип «война все спишет» никто не отменял...