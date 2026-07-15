Несколько десятков переданных Германией Украине артиллерийских ЗСУ Flakpanzer Gepard постепенно превращаются в металлолом. Процесс этот здорово активизировался после того, как российские дальнобойные беспилотники типа «Герань» обзавелись дистанционным управлением.

Некоторое время назад в околовоенных тг-каналах «проскочило» фото развороченного остова FlakPz Gepard где-то на Украине. В пояснениях к нему сказано, что самоходка была уничтожена вместе с экипажем прямым попаданием реактивной «Герани» с дистанционным управлением.

Владельцы домашних кошек в курсе, что их пушистики обычно избегают комнатное растение под названием герань из-за неприятного запаха. А если все-таки пробуют их на зуб, то сильно рискуют получить тяжелое отравление токсинами, содержащимися в герани. Получается, что немецкая «кошка» Gepard отведала русского «цветочка» и от этого ей катастрофически поплохело...

Согласно открытой информации, Германия за время украинского конфликта снабдила ВСУ как минимум 67 единицами FlakPz Gepard. Однако мы знаем, что в свое время компанией Krauss-Maffei Wegmann для бундесвера было изготовлено 420 «гепардов», для бельгийской армии — еще 55 и для нидерландской — 95. Кроме того, известно, что на к 2024-му румынские ВС располагали полусотней Flugabwehrkanonenpanzer Gepard («танк артиллерийской противовоздушной обороны «Гепард»).

Наличие такого количества Gepard в распоряжении стран НАТО, активно снабжающих оружием и боеприпасами бандеровцев, говорит о том, что, скорее всего, они втихаря поставили хохлу не десятки, а сотни ЗСУ этого типа.

FlakPz Gepard начал массово поступать в немецкие ВС с 1976 года. Эта ЗСУ построена на шасси старого немецкого танка Leopard 1. Ее габариты — 6550х3106х2500. Боевая масса ‑ 47,5 тонн. Защита фактически противопульная. Толщина листов катанной гомогенной стальной брони — от 12,7 мм на днище корпуса, до 30 мм — у лобовой части и 25 мм — у башни.

В движение ЗСУ приводит размещенный в корме дизельный V-10 MTU MB 838 Ca M500 мощностью 734 л.с. Трансмиссия — механическая ZF 4 HP 250 с четырьмя передачами переднего хода и двумя заднего. Максимальная скорость по шоссе — 65 км/ч.

FlakPz Gepard оснащен электрогенератором на базе дизельного мотора Daimler-Benz OM 314 мощностью 90 л.с. Он предназначен для питания электроприводов башни, систем наведения орудий, стабилизации, радиосвязи, радарных комплексов и компьютеров при заглушенном основном моторе.

Вспомогательная силовая установка размещена в передней части слева. Справа от нее — рабочее место механика-водителя. Два других члена экипажа — командир и оператор вооружения располагаются в поворотной башне. На ней, помимо двух 35-мм автоматических пушек Oerlikon по бортам, смонтированы также обзорный радар и РЛС наведения. ТТХ Gepard позволяют поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 400 м/с на дистанциях до четырех километров.

Однако к концу прошлого века пилотируемая авиация и средства воздушного поражения достигли таких рабочих скоростей, что «Гепарды» оказались фактически бесполезны против них. В итоге, к 2010 году FlakPz Gepard были в полном составе сняты с вооружения бундесвера и отправлены на хранение.

Но с началом украинского конфликта, спровоцировавшего бурное развитие ударных беспилотных систем по всему миру, выяснилось, что «Гепарды» неплохо справляются с задачей борьбы с дронами и крылатыми ракетами. «Старичков» реанимировали и определили бороться с российскими «Геранями» и крылатыми ракетами, терзающими украинские военные объекты.

И все у Gepard складывалось хорошо. Пока у «Гераней» не появилась функция дистанционного управления, а также машинное зрение, позволяющее самонаводиться на цель на конечном участке траектории.

Благодаря этому, «Гепард» стал вполне досягаемой целью для российских дронов даже в сотнях километров от линии боевого соприкосновения. ТТХ российских «Гераней», в отличии от FlakPz Gepard, непрерывно совершенствуются. Поэтому немецким «кискам» придется чем дальше, тем чаще получать в башню российские «цветочки».