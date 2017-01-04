Новая Rio и другие российские премьеры KIA в 2017 году

Когда стартуют российские продажи нового KIA Rio и обновленного KIA Mohave, что будет с авторынком страны в 2017 и как корейцы смотрят на электромобиль в нашей стране, порталу «АвтоВзгляд» рассказывает руководитель KIA Motors Rus Александр Мойнов.

Алексей Батушенко

— Каковы планы компании KIA на российском рынке на 2017 год? Особенно интересуют предполагаемые объемы продаж по моделям.

— Наша главная цель в 2017 году — сохранить и даже увеличить долю KIA на российском рынке. По итогам января-октября 2016 года наша рыночная доля достигла 10,6%, мы стремимся увеличить ее до 11%. В целом давать прогнозы в текущей ситуации, пока непонятен набор мер государственной поддержки отрасли и неясны перспективы рынка в 2017 году, довольно сложно, поэтому говорить о планах продаж я бы пока не стал.

— На какие ориентировочно сроки запланирован вывод нового Rio? Вырастет ли ценник модели в связи со сменой поколений? Если да, то на сколько?

— Старт продаж нового поколения KIA Rio в России намечен на вторую половину 2017 года. Мы сохраним конкурентное преимущество модели в виде оптимального соотношения цена-качество. Точная дата старта продаж, комплектации и цены будут объявлены в следующем году.

— Какова, по мнению компании, ожидаемая динамика российского авторынка в будущем году? Продолжение падения, стагнация или рост?

— Мы допускаем, что при условии продолжения государственной поддержки отрасли, в 2017 году рынок может показать первые признаки восстановления. Возможен рост рынка в пределах 3−7% по сравнению с 2016 годом.

— В СМИ проскакивали сообщения о подготовке к выпуску нового поколения Mohave. Правда ли, что его можно ждать в первой половине 2017 года? Будет ли он представлен на нашем рынке?

— Продажи обновленного рамного внедорожника KIA Mohave начнутся в России в первой половине 2017 года. По словам шеф-дизайнера KIA Motors Петера Шрайера, в среднесрочной перспективе может появиться серийный премиальный внедорожник на базе концепта KIA Telluride, который был представлен в 2016 году на автосалоне в Детройте и на выставке тюнинга SEMA.

— Можно ли ожидать в 2017 году появление на российском рынке нового поколения KIA cee’d?

— В 2017 году таких планов нет. Модель еще довольно свежая, в октябре 2015 года KIA cee’d прошел рестайлинг. В C-сегменте, помимо модели cee’d, марка KIA также представлена седаном Cerato. Уже совсем скоро, в декабре 2016 года, в России начнутся продажи обновленного KIA Cerato. Седан получил еще более современный и динамичный дизайн экстерьера и интерьера, а также новое оснащение (система выбора режимов движения Drive Mode Select, система мониторинга «слепых» зон, интеллектуальная система открывания багажника и другие).

— Рассматривается ли Россия в качестве рынка для гибридного Niro?

—В России нет государственной поддержки стимулирования спроса на гибридные автомобили. Ввиду сложности конструкции и применения передовых технологий, такие автомобили стоят дороже бензиновых и дизельных модификаций, именно поэтому продажи гибридных моделей в России пока исчисляются десятками единиц в год. Мы считаем экономически нецелесообразным выводить на рынок подобные модели в текущих условиях. Однако в случае появления государственных инициатив по интенсификации спроса на гибридные модели, мы рассмотрим возможность запуска на российском рынке KIA Niro и других экологичных моделей марки. В настоящий момент таких планов нет.

— Что думает корейский производитель об актуальности электромобилей для российского рынка? Имеется ли практический смысл их эксплуатация в российских условиях?

— Являясь одним из технологических лидеров мировой автомобильной промышленности, KIA Motors на глобальном уровне не делает ставку на один вид экологичных автомобилей. Компания параллельно развивает все типы: электромобили, гибридные автомобили, гибридные автомобили с возможностью зарядки от электросети, автомобили на водородных топливных элементах. В настоящий момент в линейке KIA 5 моделей автомобилей с альтернативными источниками энергии. К 2020 году их количество увеличится до 14. В настоящий момент в глобальной модельной линейке KIA один электромобиль — KIA Soul EV. Эта модель сертифицирована в России, однако мы не начинаем ее продажи, поскольку в нашей стране не развита инфраструктура и фактически отсутствуют государственные программы стимулирования спроса на электромобили. Как только рынок будет готов, мы рассмотрим возможность предложить наш электромобиль российским клиентам.

— Правительство России планирует уже через несколько лет приступить к оснащению всех авто в стране полноценными «черными ящиками». Как вы думаете, появятся ли в ближайшем будущем аналоги таких «черных ящиков» в машинах для прочих рынков мира? И вообще, оправдан ли с практической точки зрения такой подход?

— Главное — это безопасность водителя и пассажиров на случай ДТП, именно поэтому новые требования несут позитивные изменения на рынке. Если Вы говорите об обязательном оборудовании автомобилей системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», то мы во всеоружии. KIA стала одним из пионеров среди иностранных брендов на российском рынке с точки зрения внедрения системы «ЭРА-Глонасс». В 2016 году все модели KIA прошли сертификационные испытания, сейчас мы ожидаем выдачу одобрений типа транспортных средств. KIA готова к внедрению системы «ЭРА-Глонасс» на автомобилях 2017 года выпуска.

Особо подчеркну, что в модельном ряду KIA не будет изменений по причине внедрения «ЭРА-ГЛОНАСС». «ЭРА-ГЛОНАСС» является прообразом устройств, о которых идет речь в вашем вопросе. Однако если вы говорите о расширенном функционале и большем наборе телематических сервисов, вплоть до оборудования автомобилей «черными ящиками», в настоящий момент эта инициатива находится в начальной стадии обсуждения в органах власти.

автопродажи, электромобили
9 января 2017
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