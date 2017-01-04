Новая Rio и другие российские премьеры KIA в 2017 году

— Каковы планы компании KIA на российском рынке на 2017 год? Особенно интересуют предполагаемые объемы продаж по моделям.

— Наша главная цель в 2017 году — сохранить и даже увеличить долю KIA на российском рынке. По итогам января-октября 2016 года наша рыночная доля достигла 10,6%, мы стремимся увеличить ее до 11%. В целом давать прогнозы в текущей ситуации, пока непонятен набор мер государственной поддержки отрасли и неясны перспективы рынка в 2017 году, довольно сложно, поэтому говорить о планах продаж я бы пока не стал.

— На какие ориентировочно сроки запланирован вывод нового Rio? Вырастет ли ценник модели в связи со сменой поколений? Если да, то на сколько?

— Старт продаж нового поколения KIA Rio в России намечен на вторую половину 2017 года. Мы сохраним конкурентное преимущество модели в виде оптимального соотношения цена-качество. Точная дата старта продаж, комплектации и цены будут объявлены в следующем году.

— Какова, по мнению компании, ожидаемая динамика российского авторынка в будущем году? Продолжение падения, стагнация или рост?

— Мы допускаем, что при условии продолжения государственной поддержки отрасли, в 2017 году рынок может показать первые признаки восстановления. Возможен рост рынка в пределах 3−7% по сравнению с 2016 годом.