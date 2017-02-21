Hyundai увеличит российские продажи в 2017 году на 10%

В интервью агенству «Автостат» глава «Хендэ Мотор СНГ» пояснил, что основной упор будет сделан на популярный в России сегмент SUV, а также на укрепление позиций в классе субкомпактных автомобилей благодаря недавно вышедшему на рынок Solaris нового поколения.

В планах компании также значится расширение дилерской сети до 175 центров и активный ребрендинг с учетом новых корпоративных стандартов. Главной задачей марки по словам г-н Калицева является повышение качества обслуживания клиентов.

Напомним, по итогам минувшего года модель Hyundai Solaris стала самой продаваемой на российском рынке, однако в связи со сменой поколений в январе автомобиль занял лишь четвертую строчку рейтинга, пропустив вперед KIA Rio и две отечественные модели: LADA Granta и LADA Vesta.