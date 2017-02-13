Россияне предпочитают семилетние отечественные авто не дороже 207 000 рублей

На фоне продолжающего падать рынка новых автомобилей, подержанные авто становятся все более популярными у россиян. Правда, отрыжка кризиса видна и здесь: мы покупаем все более дешевые и старые машины. Так, в IV квартале 2016 года средняя стоимость малолитражек на вторичном рынке составила 207 000 руб.

Михаил Ростарчук

Это выяснили эксперты сервиса «Avito Авто», проанализировав структуру спроса на подержанные автомобили с объемом двигателя до 1,8 л. Так вот во всех остальных сегментах средняя цена побегавшей машины почти в 2,5 раза выше — 492 000 руб. При этом авто с указанным объемом двигателя составляет без малого 20% рынка подержанных авто.

Но и здесь мы видим, как экономят люди при покупке вожделенных «колес»: наиболее доступными вариантами остаются малолитражные автомобили, возраст которых превышает 7 лет, поскольку средняя стоимость авто данной возрастной группы — 129 000 руб. Для автомобилей 6−7 и 4−5 лет аналогичный показатель составляет 226 000 и 301 000 «деревянных» соответственно. Самые дорогие малолитражки выпущены не более 3 трех назад. Приобрести их можно в среднем за 444 000 рублей.

В целом на федеральном рынке преобладают автомобили российского производства. Наиболее популярный вариант — ВАЗ-2110 со средней стоимостью в 89 000 руб. Низкая цена этой модели объясняется тем, что в России ее не выпускают уже 10 лет — и на вторичном рынке остались машины до 2007 года выпуска и с большим пробегом. Однако в разрезе городов зафиксированы существенные различия как в предпочтениях потребителей, так и в уровне цен. Так, средняя стоимость KIA Rio составляет 446 т000 руб. в Санкт-Петербурге, 475 000 — в Казани и 509 000 — в Москве. Эту модель выпускают до сих пор, и на вторичном рынке можно найти авто с минимальным пробегом в хорошем состоянии — этим и объясняется разница в цене по сравнению с ВАЗ 2110.

Самой же доступной среди популярных моделей стал ВАЗ-2107. В Нижнем Новгороде средняя стоимость «семерки» составляет 60 000 руб., в Новосибирске и Омске — 81 000 и 82 000 руб. «Малолитражки» иностранного производства значительно дороже. Так, популярный в Ростове-на-Дону Hyundai Accent стоит в среднем 242 000 руб., а лидер самарского спроса Mitsubishi Colt — 226 000 руб.

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13 февраля 2017
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