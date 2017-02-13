Россияне предпочитают семилетние отечественные авто не дороже 207 000 рублей

Это выяснили эксперты сервиса «Avito Авто», проанализировав структуру спроса на подержанные автомобили с объемом двигателя до 1,8 л. Так вот во всех остальных сегментах средняя цена побегавшей машины почти в 2,5 раза выше — 492 000 руб. При этом авто с указанным объемом двигателя составляет без малого 20% рынка подержанных авто.

Но и здесь мы видим, как экономят люди при покупке вожделенных «колес»: наиболее доступными вариантами остаются малолитражные автомобили, возраст которых превышает 7 лет, поскольку средняя стоимость авто данной возрастной группы — 129 000 руб. Для автомобилей 6−7 и 4−5 лет аналогичный показатель составляет 226 000 и 301 000 «деревянных» соответственно. Самые дорогие малолитражки выпущены не более 3 трех назад. Приобрести их можно в среднем за 444 000 рублей.