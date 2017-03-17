Объявлена цена конкурента Tesla Model S

Конкурент Tesla Model S может похвастать четырьмя сенсорными экранами в салоне автомобиля, аудиосистемой с десятью динамиками, светодиодными фарами и 19-дюймовыми колесами. За дополнительную плату можно оснастить машину более емкими аккумуляторами, панорамной крышей, функциями подогрева, массажа и вентиляции всех сидений, а также акустической системой с 29 динамиками — стоимость автомобиля «в полном фарше» превысит 100 000 долларов.

Заказы на новый Lucid Air уже принимаются, но первые машины доберутся до своих владельцев не раньше второй половины 2019 года.

Напомним, что компания Lucid Motors, которая в настоящее время специализируется на производстве электрокаров, была основана в 2007 году. Большая часть коллектива — это бывшие сотрудники Mazda, Tesla и других автомобильных компаний. Поначалу в Lucid занимались исключительно аккумуляторами, однако в 2014 году общими усилиями специалистов родился концептуальный Atieva Atvus. А еще двумя годами позже общественность увидела прототип будущего Lucid Air.