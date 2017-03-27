Автомобиль проекта «Кортеж» тестируют в Швеции

Как «АвтоВзгляд» сообщал ранее, проект «Кортеж» помимо лимузина включает в себя еще внедорожник, седан и минивэн. К слову сказать, автомобили появятся и в свободном доступе — приобрести президентскую машину сможет любой желающий, кому такая покупка по карману. Ожидается, что первые экземпляры выйдут на рынок уже в середине следующего года.

Ранее также стало известно, что ФГУП НАМИ, исполнитель проекта «Кортеж», регистрирует товарный знак «Aurus». Есть предположение, что именно так будут называться новые автомобили для первых лиц государства.

Что касается силового агрегата, то, по неподтвержденной информации, «Кортеж» может получить шестилитровый V12 производства Porsche, развивающий более 800 л.с. Однако, как оно будет в реальности, пока не известно.