Какие автомобили меньше всего теряют в цене

Бытует мнение, что о ликвидности транспортного средства волнуются лишь потенциальные владельцы машин массового сегмента — мол, не бедные обладатели авто премиальных марок, выкладывающие за них солидные деньги, о последующей выгоде при продаже даже не задумываются. Ан нет! Еще как задумываются, ведь богатые автовладельцы не были бы богатыми, если бы не считали свои кровно заработанные.

В свою очередь и производители премиального сегмента в острой конкурентной борьбе стараются предложить клиенту не только максимально выгодные условия при покупке машины, но и пытаются помочь ему минимизировать последующие расходы на ее обслуживание и продажу. Правила рынка таковы, что если потребителю в ходе замены автомобиля на обновленную версию или свежее поколение придется доплачивать гораздо больше, чем того просят представители конкурирующих брендов, в один момент он может запросто к ним и уйти.