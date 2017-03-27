Какие автомобили меньше всего теряют в цене

Выбирая тот или иной новый автомобиль, потребители не редко задаются вопросом: много ли он потеряет в цене по завершении гарантийного срока эксплуатации? Еще бы, ведь приобретая новехонькую машину в автосалоне совсем не хочется через пару лет покатушек отдавать ее за пол-цены.
Мирон Горин

Бытует мнение, что о ликвидности транспортного средства волнуются лишь потенциальные владельцы машин массового сегмента — мол, не бедные обладатели авто премиальных марок, выкладывающие за них солидные деньги, о последующей выгоде при продаже даже не задумываются. Ан нет! Еще как задумываются, ведь богатые автовладельцы не были бы богатыми, если бы не считали свои кровно заработанные.

В свою очередь и производители премиального сегмента в острой конкурентной борьбе стараются предложить клиенту не только максимально выгодные условия при покупке машины, но и пытаются помочь ему минимизировать последующие расходы на ее обслуживание и продажу. Правила рынка таковы, что если потребителю в ходе замены автомобиля на обновленную версию или свежее поколение придется доплачивать гораздо больше, чем того просят представители конкурирующих брендов, в один момент он может запросто к ним и уйти.

Впрочем, британцы из Land Rover о потере клиентов могут не переживать — в ежегодном авторитетном рейтинге Residual Value — 2017, составленном агентством «Автостат», по сохранности остаточной стоимости автомобиля продукция легендарного бренда была отмечена сразу в пяти номинациях. По итогам исследования аналитики ожидаемо назвали аристократический премиальный бренд абсолютным лидером в категории Premium, а флагманский внедорожник Range Rover — лучшим в сегменте SUV (Е).

Стоит отметить, что в исследовании приняли участие практически все представленные в нашей стране автомобили, за исключением лишь тех, у кого оказались критически низкие объемы продаж на вторичном рынке. В ходе формирования рейтинга эксперты рассчитывали показатели машин свыше 50 марок и примерно по 2000 различных модификаций с учетом типов кузовов, разновидностей трансмиссий и объема силовых агрегатов.

Чтобы определить остаточную стоимость каждого из этих авто, специалисты отталкивались от цен на новые машины 2013 года, ориентируясь в том числе на уровень продаж конкретно взятой модификации, и сравнивали с прайсами после их перепродажи в 2016 году. Понятное дело, все транспортные средства классифицировались по ценовым категориям — Standart и Premium.

Так, в премиальной категории пальму первенства получил бренд Land Rover, продемонстрировавший сохранность остаточной стоимости своих машин — 84,95%. Внедорожник Range Rover удостоился первой строчки рейтинга в своем классе с показателем 88,46%, а почетное третье место в сегменте SUV завоевал внедорожник Land Rover Discovery четвертой генерации с результатом 83,44%.

Но и это еще не все: модный кроссовер Range Rover Evogue занял вторую позицию среди одноклассников, показав сохранность остаточной стоимости в 84,75%, а замкнул тройку лидеров данного класса обладающий завидным внедорожным потенциалом Land Rover Freelander. Любопытно, но несмотря на то, что «Фрилендер» уже покинул конвейерную ветку, он продолжает стабильно пользоваться популярностью на рынке подержанных машин — не в последнюю очередь благодаря сохранению 81,26% первоначальной стоимости.

Почему же модели премиального британского бренда столь мало теряют в цене после трех лет эксплуатации? Во-первых, при производстве машин автостроитель систематически проводит комплексные меры по улучшению и без того великолепного качества. Во-вторых, следует всем современным трендам автомобильного рынка, а в ряде случаев даже опережает их, о чем свидетельствует применение широкого спектра новейших и без преувеличения уникальных технологий, не только делающих британские средства передвижения комфортабельнее и умнее, но еще и исключающие преждевременные обращения их автовладельцев в сервисные центры.

Наконец, компания ведет правильную маркетинговую политику, пытаясь формировать ценники, как на сами авто, так и на их техническое обслуживание, едва заметно реагируя на рыночные колебания. Более того — наоборот, организовывает всякого рода стимулирующие акции. Очередным тому примером стало недавнее расширение программы «Сервисный пакет», дающей клиентам Jaguar Land Rover возможность сэкономить на ТО до 50%.

При покупке нового автомобиля этот сервисный пакет можно заказать дополнительно. Таким образом, в течение пяти лет или по достижению пробега в 120 000 километров владелец машины получит возможность проходить техническое обслуживание в соответствии с регламентированным межсервисным интервалом у любого официального дилера компании без каких-либо дополнительных затрат! Разумеется, в стоимость пакета включены цены как на оригинальные комплектующие и расходные материалы, так и на сами работы.

Что примечательно, при последующей продаже авто «Сервисный пакет» по умолчанию перейдет к новому владельцу. Согласитесь, довольно любопытное предложение. И как, скажите, после всего этого можно изменить любимой марке?

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27 марта 2017
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