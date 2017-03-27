Названы самые популярные автомобили гольф-класса в России

Так, если не учитывать LADA Vesta, которая все-таки позиционируется в B-классе, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), в феврале, выбирая автомобиль класса С, наши соотечественники чаще отдавали предпочтению модели Skoda Octavia. В минувшем месяце «Октавия» разошлась тиражом в 1691 машины, что на 5% больше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположился «кореец» KIA Cee'd с результатом в 1520 проданных автомобилей, а третьим стал Ford Focus — официальные дилеры реализовали 617 машин.