Названы самые популярные автомобили гольф-класса в России

Фото: www.yk-avto.kz
В СМИ появились сомнительные рейтинги самых популярных автомобилей С-сегмента по итогам февральских продаж. Чтобы прояснить ситуацию, «АвтоВзгляд» составил свой список лидеров рынка гольф-класса.
Виктория Базылева

Так, если не учитывать LADA Vesta, которая все-таки позиционируется в B-классе, согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ), в феврале, выбирая автомобиль класса С, наши соотечественники чаще отдавали предпочтению модели Skoda Octavia. В минувшем месяце «Октавия» разошлась тиражом в 1691 машины, что на 5% больше, чем в прошлом году.

На второй строчке расположился «кореец» KIA Cee'd с результатом в 1520 проданных автомобилей, а третьим стал Ford Focus — официальные дилеры реализовали 617 машин.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, бюджетные авто
27 марта 2017
420