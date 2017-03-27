Правительство страны необоснованно ужесточило ПДД для начинающих водителей

novosti33.ru
В ПДД, несмотря на резкую критику автоэкспертов, специалистов по безопасности дорожного движения и правозащитников, появились специальные и довольно жесткие ограничения для водителей со стажем менее двух лет. Начинающим «рулевым» теперь грозят новые штрафы.
Алексей Батушенко

Самый главный сюрприз, ожидающий теперь последних, связан со знаком «Начинающий водитель», который они отныне вынуждены лепить на стекла своих машин. До последнего времени за отсутствие наклейки с черным восклицательным знаком на желтом фоне на авто «чайника» никаких санкций не предусматривалось.

Зато теперь это считается одной из «неисправностей или условий», при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. То есть, сотрудник ДПС, остановив водителя-новичка, первым делом станет смотреть: есть ли наклейки с «воскликами» на его машине? Если нет, то составит протокол как за тонировку стекол не по ГОСТу, установку нештатного «кенгурятника» или силовых бамперов на внедорожник — со штрафом в 500 рублей. Одновременно гаишник вынесет предписание об устранении «неисправности». После чего в течение 10 дней автовладелец обязан представить в ГИБДД свою машину с устраненными «недостатками».

В нашем случае — с наклеенными знаками «Начинающий водитель». Если этого не сделать, посчитав ерундовым такой повод для визита в полицию, у машины приостановят регистрацию и езда на ней будет караться уже по статье 12.1 КоАП — штрафом в 500−800 рублей на первый раз, и вплоть до лишения «прав» на три месяца за повторное нарушение. Что до остальных поправок в ПДД, то они запрещают начинающим водителям буксировать другие машины.

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Если за этим в высшей степени предосудительным занятием застукают человека с водительским стажем меньше двух лет, ему грозит штраф в 500 рублей по статье 12.21 КоАП («Нарушение правил буксировки»). Точно такой же штраф подстерегает и начинающего мотоциклиста (ст. 12.23 КоАП), если ему вдруг вздумается прокатить подружку. Или друга. Заметим, что все эти замечательные поправки в ПДД инициировало МВД под лозунгом борьбы с аварийностью среди начинающих водителей, которая и без того сокращается в последние несколько лет почти на 20% ежегодно. При этом правоохранители не учитывают, что многие новички за рулем не обклеивают свои машины «воскликами» по вполне объяснимым причинам.

Во-первых, знак «Начинающий водитель» провоцирует неадекватов за рулем «поучить» новичка на дороге подрезаниями и резкими торожениями или каким-либо еще аварийно опасным способом продемонстрировать свое превосходство. А во-вторых, «восклицательный знак» на стекле сильно облегчает автоподставщиками выбор будущей жертвы для «развода» на дороге. Ведь неопытного водителя гораздо легче «прессовать», запугивая мнимыми полицейскими ужасами.

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Да и вообще довольно странно, особенно для сотрудников ГИБДД, говорить о водительском опыте в привязке к отрезку времени, формально прошедшему с момента получения человеком водительского удостоверения в ГИБДД.

«Не вполне понятен механизм контроля за использованием знака «начинающий водитель». В России ежегодно впервые получает «права» 1,5−2 млн человек. То есть полиция должна каким-то образом постоянно проверять 3−4 млн. машин. Не вполне понятна сама идея фактического введения штрафа за отсутствие «восклика». Смысл этого знака в возможности для начинающего драйвера как-то предупредить окружающих о возможных ошибках со своей стороны. А мы эту возможность преобразуем в обязанность…

Удивляет, кстати, и запрет буксировки для начинающих. В программах обучения автошкол есть и этот тренинг. Получается, что по окончании автошколы человек имеет соответствующий навык, а мы ему запрещаем два года им пользоваться. Кто не уверен в своих способностях к буксировке, того не заставишь это делать ни через два года после получения «прав», ни через 10 лет. Зато мы запрещаем молодым водителям оказывать помощь коллеге в случае какой-то экстренной ситуации", — считает Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Автор этих строк знает лично семь человек (преимущественно дам), которые после обретения «прав» за руль не садились на протяжении как минимум 6−8 лет! А парочка из этого списка уже успела поменять свои в/у в ГИБДД в связи с истечением 10-летнего срока действия! Получается, все эти гражданки имеют полное право хоть сейчас сесть за руль и буксировать кого угодно, незаморачиваясь на обклейку своих (гипотетических, к счастью) машин значками «Начинающий водитель». При том, что на самом деле уже давно не в курсе, даже для чего в машине все эти педальки!

автоправо, автошколы, ПДД, ГИБДД
27 марта 2017
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