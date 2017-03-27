Правительство страны необоснованно ужесточило ПДД для начинающих водителей

Самый главный сюрприз, ожидающий теперь последних, связан со знаком «Начинающий водитель», который они отныне вынуждены лепить на стекла своих машин. До последнего времени за отсутствие наклейки с черным восклицательным знаком на желтом фоне на авто «чайника» никаких санкций не предусматривалось.

Зато теперь это считается одной из «неисправностей или условий», при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. То есть, сотрудник ДПС, остановив водителя-новичка, первым делом станет смотреть: есть ли наклейки с «воскликами» на его машине? Если нет, то составит протокол как за тонировку стекол не по ГОСТу, установку нештатного «кенгурятника» или силовых бамперов на внедорожник — со штрафом в 500 рублей. Одновременно гаишник вынесет предписание об устранении «неисправности». После чего в течение 10 дней автовладелец обязан представить в ГИБДД свою машину с устраненными «недостатками».

В нашем случае — с наклеенными знаками «Начинающий водитель». Если этого не сделать, посчитав ерундовым такой повод для визита в полицию, у машины приостановят регистрацию и езда на ней будет караться уже по статье 12.1 КоАП — штрафом в 500−800 рублей на первый раз, и вплоть до лишения «прав» на три месяца за повторное нарушение. Что до остальных поправок в ПДД, то они запрещают начинающим водителям буксировать другие машины.