Ford считает российский авторынок перспективным

Фото: www.segs.com.br
Вице-президент Ford Motor Дэвид Шох рассказал журналистам, что российский автомобильный рынок, по его мнению, достаточно перспективный, поэтому американский производитель ожидает высоких результатов деятельности в нашей стране.
Виктория Базылева

— Я считаю, что в России у компании Ford хорошее будущее. Рынок страны продолжает развиваться, и Ford Motor присутствует на нем. Там у нас налажены хорошие партнерские отношения в рамках сотрудничества с автомобилестроительной компанией Sollers, — отметил г-н Шох в интервью агенству ТАСС.

Напомним, что совместное предприятие Ford Sollers образовано в 2011 году. На заводе компаний во Всеволожске производятся Ford Focus и Ford Mondeo, в Набережных Челнах собирают Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге — Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit.

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28 марта 2017
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