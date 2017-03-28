Ford считает российский авторынок перспективным

— Я считаю, что в России у компании Ford хорошее будущее. Рынок страны продолжает развиваться, и Ford Motor присутствует на нем. Там у нас налажены хорошие партнерские отношения в рамках сотрудничества с автомобилестроительной компанией Sollers, — отметил г-н Шох в интервью агенству ТАСС.

Напомним, что совместное предприятие Ford Sollers образовано в 2011 году. На заводе компаний во Всеволожске производятся Ford Focus и Ford Mondeo, в Набережных Челнах собирают Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге — Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit.