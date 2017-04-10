Mercedes-Benz рассекретил интерьер обновленного S-класса

Судя по фотографиям, элементы управления на центральной консоли, форма приборной панели, расположение и размер дисплеев остались неизменными. Зато появилось новое трехспицевое рулевое колесо, пришедшее на смену прежнему двухспицевому, на котором в дополнение к привычным кнопкам регулирования громкости, круиз-контроля и телефона появились клавиши управления меню информационно-развлекательной системы — как в нынешнем Е-классе.

Никаких технических подробностей относительно обновленного автомобиля пока не раскрывается. Онлайн-презентация машины состоится 18 апреля, а «живую» модель покажут на автосалоне в Шанхае, который пройдет с 19 по 28 апреля. По данным зарубежных источников, в продаже рестайлинговый S-класс появится уже осенью нынешнего года.