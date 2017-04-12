АВТОВАЗ показал свои разработки автомобилей будущего

Говоря об экстерьере и интерьере будущих ВАЗовских автомобилей, г-н Маттин отметил, что со временем он станет еще выразительнее, контрастнее и эмоциональнее. В качестве примеров главный дизайнер предприятия представил экскизы серийной Vesta, готовящегося к премьере универсала Vesta SW Cross, а также концепт-кара XCode.

В выставке изобразительного искусства также приняли участие и студенты Московского политехнического института, показавшие свой проект «LADA_2050 — видение мобильности будущего».

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал о том, что АВТОВАЗ планирует выпустить 12 новинок до 2024 года. Первые из них — универсал Vesta SW и его кросс-версия — встанут на конвейер тольяттинского завода уже в августе-сентябре.