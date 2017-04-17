Опубликованы первые фотографии Lynk & Co 03

Судя по фотографиям, Lynk & Co 03 выдержан в стиле кроссовера Lynk & Co 01. В основе новинки лежит вольвовская модульная платформа CMA — на этой же базе построен новый компактный кроссовер XC40.

Никакой информации о Lynk & Co 03 в преддверии дебюта модели производитель не раскрывает. По предварительным данным, под капотом седана расположилась гибридная силовая установка, включающая в себя полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор — как и у кроссовера 01. Предполагается, что модель получит также трех- и четырехцилиндровые агрегаты, позаимствованные у Volvo S40 новой генерации.

Как сообщают западные источники, Geely и Volvo представят свой Lynk & Co 03 через несколько дней на моторшоу в Шанхае, а на рынке модель может появится уже к 2020 году.